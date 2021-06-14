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Женский аксессуар, который легко превращался в оружие

Женский аксессуар, который легко превращался в оружие (21 фото)

Автор:
14 июня 2021 13:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: 19 век   Аксессуар   Исторические факты   булавки   интересное   мода   факт   шляпы   
705
21

Известен этот аксессуар еще со Средневековья, но в 19 веке он приобрел такой необычный вид, что стал объектом для насмешек и множества карикатур. Зато женщины были довольны и шляпку и держит и при случае хулигана можно отпугнуть.

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Метки: 19 век   Аксессуар   Исторические факты   булавки   интересное   мода   факт   шляпы   
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
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5k
Apok 16 минут назад
Сразу фильм вспомнился

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