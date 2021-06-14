Женский аксессуар, который легко превращался в оружие

Известен этот аксессуар еще со Средневековья, но в 19 веке он приобрел такой необычный вид, что стал объектом для насмешек и множества карикатур. Зато женщины были довольны и шляпку и держит и при случае хулигана можно отпугнуть.
Изначально небольшие булавки придерживали вуаль или украшение на волосах дамы, но мода росла, а с ней росли и прически и шляпы, покрывавшие голову дамы
Удержать такую шляпу, имевшую порой до метра в диаметре на огромной копне волос дамы могла лишь булавка, которая прокалывала прическу и шляпу. Росли шляпы, росли и булавки
К середине 19 века шляпы и шляпные булавки выросли до таких размеров, что над ими начали смеяться и рисовать карикатуры
Иметь шляпную булавку считалось делом настолько престижным, что торговля булавками составляла приличный объем тех времен.
В 1820 импорт из Франции в Англию шляпных булавок стал влиять на торговый баланс страны, и парламент принял закон «о продажах булавок», ограничивающий продажу булавок до двух дней в году - 1 и 2 января.
Дамы копили деньги весь год, чтобы в положенное время закупить булавок впрок. Во многих странах начали выходит законы, регулирующие длину булавок - неоднократные случае, когда пассажирки трамваев кололи своих попутчиков привели к тому, что за булавками начали следить на государственном уровне
В 1912 году в Австралии имел место случай, вызвавший большой общественный резонанс: 60 дам-нарушительниц отказались платить штраф за слишком длинные булавки, предпочтя вместо этого отправиться в тюрьму.
Булавки делали из разных материалов - простые металлические с минимальным декором, а также золотые, с бриллиантами и прочими драгоценностями, фигурные. Это был престижный для дамы элемент одежды - красивая булавка иногда была дороже шляпы
Женщин учили защищаться с помощью булавки, это была мини-шпага из дамского арсенала
Лишь в началу Первой мировой войны, когда началась повальная мода на короткие стрижки и отказ от огромных шляп, свел моду на булавки на нет и они практически пропали
Источник:
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