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Зачем индийцам "гора" на голове: история тюрбана

Зачем индийцам "гора" на голове: история тюрбана (15 фото)

Автор:
26 октября 2020 11:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: индия   интересное   исторические факты   история   мода   тюрбан   
2336
15

Вам может показаться, что в Индии все носят тюрбан и это неотъемлемая часть индийского народа. Но это не так. Да и вообще что такое тюрбан, зачем его надевают. как и почему - здесь есть все ответы

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Метки: индия   интересное   исторические факты   история   мода   тюрбан   
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11  комментариев
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17k
Sibarit Час назад
Тюрбанутся можно..
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 7 минут назад
Министр обороны Канады Харджит Саджан
Министр обороны Канады Харджит Саджан
Министр обороны Канады Харджит Саджан
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4k
Ya 14 минут назад
В каждой стране есть е...анутые. А по одежде видно насколько это стадо любит работу. В данном случае 100% бездельники.
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13k
Дмитрий Полчаса назад
Дядьки в синей одежде это не просто сикхи, а члены ордена "Акали" -- храмовая стража у которых огромные тюрбаны являются частью церемониального облачения не на каждый день. Обычные сикхи носят тюрбаны поскромнее.
Дядьки в синей одежде это не просто сикхи, а члены ордена "Акали" -- храмовая стража у которых огромные тюрбаны являются частью церемониального облачения не на каждый день. Обычные сикхи носят тюрбаны поскромнее.
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2k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
Там под шапкой просто вот такой череп.

Там под шапкой просто вот такой череп.
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4k
Дмитрий Горчилин 48 минут назад
Вдруг еще там насекомые заведтуся- вообще жесть!
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7k
Vlad 56 минут назад
45 кг веса шапка. Пля, кивнул головой и всё... самому не поняться.
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3k
Александр Зотов Час назад
хз как там у сикхов, я читал, что изначально назначение тюрбана было для того, чтоб саблей башку не раскололи, ну и от жары защищал
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193
SergeyK Час назад
Мешок цемента на башке...не кисленько так то!
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1k
Sergiy Rambus Час назад
Простенько и со вкусом.
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2k
Manul Час назад
шея у них не болит?
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