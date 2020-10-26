Зачем индийцам "гора" на голове: история тюрбана

Вам может показаться, что в Индии все носят тюрбан и это неотъемлемая часть индийского народа. Но это не так. Да и вообще что такое тюрбан, зачем его надевают. как и почему - здесь есть все ответы
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В 15-18 веках, в период становления сикхизма тюрбан носили только представители высших каст, но т.к. сикхи чтут равенство было принято решение, что все представители сикхов должны носить тюрбан
На санскрите тюрбан назван паком, а вот на севере Индии, в штате Пенджаб, где и живут хранители древних знаний, каста сикхов, этот головной убор называют пагри или попросту паг. В уважительном варианте название будет звучать, как дастаар.
Сикхи обязаны соблюдать кэш (обычай оставлять волосы в неприкосновенности) - их растительности никогда не качаются ножницы.
Мужчина, женатый, с усами и бородой не имеет права выходить на люди без тюрбана - это настоящий позор
Тюрбан это не шапка - это длинные куски ткани, которые каждый день заново наматываются вокруг головы
Но главное предназначение тюрбана - защита третьего глаза хозяина от чужих недобрых взглядов
В тюрбане все имеет значение - цвет ткани, способы обмотки ткани, даже свисающий кончик может много сказать о его хозяине
Белый тюрбан носят члены касты намдхари - он должен быть повязана ровно надо лбом, без острых углов
Розовые и бледно-оранжевые надевают на свадьбу - как свою, так и друзей
Воины секты Акали некогда носили только черные тюрбаны, сейчас их сменили на стальные или темно-синие.
Военные носят тюрбан цвета хаки, а красные, зеленые и желтые тюрбаны - повседневная одежда
Чаще всего тюрбан это 3-5 метров ткани. но все зависит от просвещения его хозяина и степени мудрости, а также желания выделться
Авторский пост
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