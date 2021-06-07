Меняется время, меняемся мы, меняется понятие о мире, меняется сам мир, меняется и этикет - то, что раньше делать было нельзя ни в коем случае, сегодня выглядит смешно, а на все эти непристойности прошлого, сегодня не обращают внимания даже дети в детском саду. Как же мы поменялись за 125 лет?
Забавные, а также умные и весьма поучительные выдержки из "Правил светской жизни и этикета", 1896 год. В большинстве своем касаются женщин
Об образовании: Женщины не должны быть лишены научного образования, т.к. они могут принести пользу самой науке и содействовать ее успеху. Когда женщина образована она всегда может сделаться украшением дома и всегда будет в нем полезна
Об отношениях: Мужчина мозг, женщина - сердце человечества. Он - рассудок, она - чувство, он сила, она - грация, краса и утешение.
Репутация. Нет ничего важнее и хрупче, чем честь женщины; она походит на зеркало, которое тускнеет от одного дыхания. Поэтому женщина должна не только остерегаться совершить какой-нибудь предосудительный поступок, но с не меньшим рвением должна избегать всего того, что могло бы послужить поводом к невыгодным для нее толкам.
Развлечения: Благовоспитанная дама должна входить в любое общественное собрание молча и скромно. Выражение ее лица должно быть веселым и любезным. Дама не должна подходить к буфету иначе как под руку с кавалером, который отдает приказание подать ей то, чего она пожелает. Порядочная женщина вправе обидеться, если кавалер во время танца держит ее руку за своей спиной или прижимает ее к своей груди.
Труд – счастье человека (особенно женщины). Для молодой девицы требуется труд действительный (реальный) и ежедневный. Правильный труд облагораживает женщину, тем более, что чистое содержание жилища исключительно лежит на ней. Счастлив супруг, судьба которого связана судьбой с женщиной, своим развитием и своими трудами успевшей поставить свое хозяйство таким, каким ему следует быть!
О приличиях. Чесать в голове, запускать пальцы в волосы, в нос, в ухо, грызть ногти, тушить свечу перед носом присутствующих – все эти действия считаются в обществе неприличными. Кроме того, очень неприлично за столом чихать и чистить в зубах, нюхать табак и т.п. Когда является крайняя необходимость плюнуть, то следует плюнуть в свой носовой платок. Что же касается самой неприятной из всех потребностей, удовлетворение которых допускается в присутствии посторонних, т.е. сморкание носа, то относительно этого почти невозможно принять каких-либо мер, могущих предотвратить то отвращение, которое невольно чувствуют все окружающие к сморкающемуся лицу. Когда кто-нибудь чихает, теперь уже не принято говорить: "будьте здоровы!" Приличие требует лишь слегка склониться перед чихающей особой.
О туалете: Уважающая себя женщина никогда не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдливость.
Туалет девицы всегда должен быть проще туалета замужней женщины, таким образом лучший способ найти себе хорошего мужа – это показать себя с простым вкусом. Выходя на улицу пешком, одевайтесь скромно. Надеть шляпку, годную для кареты, и пойти в ней пешком – признак дурного тона. Надевать одновременно красное с зеленым или розовое с желтым, значит нарушать все принципы вкуса. Простота всегда элегантна. Перчатки и обувь составляют весьма существенную часть женского костюма. Главное, чтобы перчатки гармонировали с платьем. Выходить на улицу без перчаток очень неприлично, и надевать их следует дома, т.к. надевать перчатки на улице не менее неприлично, как и завязывать на улице ленты шляпы ...
Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели - перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.
Следует помнить, что спокойная совесть - лучшее средство для спокойного сна.
Видеть непристойные сны - совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и повернуться на другой бок.
При плаче барышне можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.
Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. Следует сидеть опустивши глазки и только изредка вскидывать их на собеседника.
Барышня должна научиться краснеть по произволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не краснеть, когда это не прилично, - например, если услышит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше всего делать так называемое деревянное лицо.
Отнюдь не следует в обществе зевать. Это и невежливо, и неприлично, и некрасиво. Если барышне неудержимо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату.
Точно так же следует поступать и в том случае, если захочется чихнуть.
Барышня в разговоре не должна упоминать про черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи.
Барышни не должны ни много смеяться, ни много плакать, ни много говорить, ни много молчать, ни много есть, ни много петь, ни громко говорить, ни часто улыбаться, ни быстро ходить, ни громко сморкаться.
Не принято вообще, чтобы благовоспитанная барышня, находясь в постороннем обществе, особенно в мужском, хлопала себя обеими руками по бедрам, или садилась в кресло, положив ногу на ногу, или поправляла себе подвязки. Или кричала на прислугу, или драла за уши своих маленьких братьев и сестер, или грубила своей мамаше, или высовывалась наполовину из окна при виде проходящего по улице офицера, или икала, или неожиданно уходила из комнаты без какого-либо благовидного предлога.
За едой, держа вилку и нож, следует грациозно отодвигать в стороны мизинцы обеих рук.
Положение женщины, разошедшейся с мужем (что было редким явлением): Женщина могла остаться в доме мужа, если вина за развод лежала на нем и общество это признавало. Если же виновной стороной была жена, она возвращалась в свою семью, и ей не рекомендовалось показываться в обществе, в публичных местах и принимать у себя мужчин. Чтобы избежать осуждения в свете, она обязана была жить в совершенном уединении. Если у нее были дети (и при этом муж и его родственники доверяли ей их на воспитание), то она полностью посвящала себя им и нигде без них не появлялась
Замужние женщины и вдовы могли ходить в церковь, в магазин, делать визиты, однако женщина, имеющая мужа, не должна была ездить без него на бал или обед. Если муж не любил выезжать, жена должна была делить с ним уединение, если у них не было дочери-невесты. В последнем случае мать обязана была выводить в свет дочь. Общество допускало, чтобы за мужнюю женщину, посещавшую свет или публичные места, сопровождал посторонний мужчина, но приличия требовали, чтобы она выбирала себе достойного спутника.
Книга здесь - там еще много интересного
Источник:
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p.s. Подруга спрашивает.
Кодекс Хейса - этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпаний), и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США.
Полный запрет (обр.1927г)
Использование обсценной лексики и экспрессивных выражений, включая и такие слова, как «God», «Lord», «Jesus», «Christ» (если только они не произносятся благоговейно в связи с надлежащими религиозными церемониями), «hell», «damn», «Gawd». При этом их можно было показывать написанными (кроме откровенно нецензурной брани).
Изображение любой соблазнительной наготы, причём, не допускался показ не только обнажённых актёров/актрис, но и их силуэтов или теней. Также не допускалось, чтобы персонажи говорили о сексе в соблазнительной коннотации, только в порицательной.
Изображение незаконного оборота наркотиков.
Что-нибудь, что может навести на мысли о сексуальных извращениях.
Показ белого рабства.
Изображение смешанных браков и указания на межрасовые сексуальные отношения (метисация).
Показ любых проявлений сексуальной гигиены и упоминания о венерических заболеваниях.
Любые сцены родов фактические или даже в виде силуэтов.
Демонстрация половых органов детей.
Высмеивание духовенства. Священник на экране не мог быть злодеем или комическим персонажем.
Умышленные оскорбления любой нации и любого вероисповедания (этот запрет не распространялся на оскорбления в адрес атеистов).
"почувствуйте разницу"
С точки зрения человечества то, что было 125 лет назад и то, что было 500 и 5000 - во многом одно и тоже потому, что практически нет людей, которые были в сознательном возрастей 125 лет назад и никто уже не является носителем культуры, которая была тогда.
Разумеется, спасибо прогрессу, мы знаем лучше о том, что было 125 лет назад.
И благодаря ему же, мы понимаем, что этикет в данной книжке распространялся в России на крайне ограниченное число лиц, абсолютное меньшинство, если хотите.
Потому что большинство хреначило на полях с утра до ночи, либо на заводах. И в гробу они видали все эти ваши "этикеты".
"Ах маменька, я давеча укололась о колючку и порвала исподнее"
"Не изволь беспокоиться доченька, сейчас доскирдуем эти три гектара, пройдём в будуар, переоденемся - и на бал к Волконским"
:)