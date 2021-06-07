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Не чихать, о колбасе не говорить, неприличные сны не видеть: этикет, который мы потеряли

Не чихать, о колбасе не говорить, неприличные сны не видеть: этикет, который мы потеряли (23 фото)

Автор:
07 июня 2021 13:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: 19 век   Исторические факты   женщины   интересное   книга   утерянное   цитаты   этикет   
3146
23

Меняется время, меняемся мы, меняется понятие о мире, меняется сам мир, меняется и этикет - то, что раньше делать было нельзя ни в коем случае, сегодня выглядит смешно, а на все эти непристойности прошлого, сегодня не обращают внимания даже дети в детском саду. Как же мы поменялись за 125 лет?

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Метки: 19 век   Исторические факты   женщины   интересное   книга   утерянное   цитаты   этикет   
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15  комментариев
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Я таки не понял, в какой руке по этикету правильно держать баночку "Ягуара" или "Девятки", а в какой сигарету?
p.s. Подруга спрашивает.
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7k
Перст Указующий Час назад
еще немного об этикете:

Кодекс Хейса - этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпаний), и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США.

Полный запрет (обр.1927г)

Использование обсценной лексики и экспрессивных выражений, включая и такие слова, как «God», «Lord», «Jesus», «Christ» (если только они не произносятся благоговейно в связи с надлежащими религиозными церемониями), «hell», «damn», «Gawd». При этом их можно было показывать написанными (кроме откровенно нецензурной брани).
Изображение любой соблазнительной наготы, причём, не допускался показ не только обнажённых актёров/актрис, но и их силуэтов или теней. Также не допускалось, чтобы персонажи говорили о сексе в соблазнительной коннотации, только в порицательной.
Изображение незаконного оборота наркотиков.
Что-нибудь, что может навести на мысли о сексуальных извращениях.
Показ белого рабства.
Изображение смешанных браков и указания на межрасовые сексуальные отношения (метисация).
Показ любых проявлений сексуальной гигиены и упоминания о венерических заболеваниях.
Любые сцены родов фактические или даже в виде силуэтов.
Демонстрация половых органов детей.
Высмеивание духовенства. Священник на экране не мог быть злодеем или комическим персонажем.
Умышленные оскорбления любой нации и любого вероисповедания (этот запрет не распространялся на оскорбления в адрес атеистов).

"почувствуйте разницу"
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5k
Искандер Час назад
Не читая нижеследующих комментариев, смею предположить сколько г...вна будет вброшено на "вентилятор" автора! Вот откуда появляется БЫДЛО? Да вот отсюда и появляется, из тех кто отвергает выше изложенное. Господи, неужели были времена, когда мужчины были МУЖЧИНАМИ, а женщины ЖЕНЩИНАМИ? А ведь прошло всего лишь 125 лет. Как быстро мы опаскудились!
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23
Андрей 2 часа назад
Большая часть бред давно устаревший !
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13k
Александр 3 часа назад
Родственники, переехавшие на ПМЖ в Германию, рассказывали: "В местном пив-баре можно рыгать, пардон, пердеть, лицам любого пола, "этонорма", а вот чихнуть или высморкаться - жуткий моветон! Европа...
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