Положение женщины, разошедшейся с мужем (что было редким явлением): Женщина могла остаться в доме мужа, если вина за развод лежала на нем и общество это признавало. Если же виновной стороной была жена, она возвращалась в свою семью, и ей не рекомендовалось показываться в обществе, в публичных местах и принимать у себя мужчин. Чтобы избежать осуждения в свете, она обязана была жить в совершенном уединении. Если у нее были дети (и при этом муж и его родственники доверяли ей их на воспитание), то она полностью посвящала себя им и нигде без них не появлялась