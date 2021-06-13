7.

Но вернемся к "Белорусскому вокзалу". По словам Евгения Павловича, картина получилась замечательная. А его герой, Иван Приходько, несмотря на то, что простой слесарь, больше всего внутренне интеллигентен, больше всех любит свой дом и понимает, что такое дружба. Помните, как его приняли за водителя, а Приходько скромно промолчал?

Многие зрители писали письма актерам, в том числе Леонову, и назвали "Белорусский вокзал" "гимном подвигу отцов наших, матерей наших" - Великой Отечественной Войне. Рассказывая о фильме, Леонов упомянул Алексея Глазырина, который сыграл одну из главных ролей и безвременно ушел всего через неделю после премьеры, даже не успев посмотреть законченную версию картины.



Фильм Смирнова навсегда остался в сердце Леонова, до конца его дней. Евгений Павлович вспоминал, как его пригласили в Харьков, и на стадионе включили песню из кинофильма - "Нам нужна одна победа". Леонов никогда не видел, чтобы столько людей одновременно плакало. Вот почему лучшей своей ролью актер называет именно роль Приходько в "Белорусском вокзале".