416
18
1
Великий советский актер Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Лицом и комплекцией Женя походил на мать - Анну Ильиничну. Женя с родителями и старшим братом Николаем жили в коммунальной квартире недалеко от станции метро "Белорусская".
1.
Леонов еще в детстве умел всех смешить, играл в самодеятельности. Началась война, и в 15 лет Женя устроился на военный завод №32, где работал его отец - учиться на токаря. Немцы подошли к Москве, и завод решено было эвакуировать в Киров. Родители Леонова с сыновьями пришли на вокзал, увидели товарный поезд, в котором нужно ехать, туда было даже не забраться, поезд был переполнен.
Тогда семья вернулась домой. Леоновы не ошиблись - Москву не сдали.
Тогда семья вернулась домой. Леоновы не ошиблись - Москву не сдали.
2.
Осенью 1943 года Евгений Павлович поступил учиться в Авиационный строительный техникум, где снова играл в самодеятельности. Но на третьем курсе Леонов понял, что авиация - это всё-таки не его. Он ушел в драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии, которое и закончил в 1947 году. Год спустя Леонов впервые появился в кино в роли дворника в малоизвестном фильме "Карандаш на льду".
3.
Мы знаем, помним и любим все роли Леонова. Любопытно, что с его добродушной внешностью, Евгений Павлович всегда производил впечатление добряка и очень хорошего человека, который в принципе не способен на дурные поступки. Но у него есть множество отрицательных ролей. Например, король-самодур в "Обыкновенном чуде". Вредный и коварный Уэф в "Кин-Дза-Дза". Равнодушный чиновник в "Паспорте". Жестокий убийца Доцент в "Джентльменах удачи" - ведь Леонов играл не только положительного Трошкина, но и его альтер-эго! Не зря старший брат актера Николай не любил смотреть фильмы с его участием - мол, "Женя всегда играл таких людей, каким сам никогда не был".
6.
А единственной "по-настоящему хорошей" своей ролью Евгений Леонов считал роль "рабочего человека Ивана Приходько" в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Несмотря на то, что в этой замечательной картине нет никаких боевых действий, стрельбы, атак и сражений, она по праву считается чуть ли не лучшей кинокартиной о Великой Отечественной Войне в истории советского кинематографа. Фильм занял 15-е место в советском кинопрокате 1971 года. По иронии судьбы, на первом месте оказались "Джентльмены удачи", один из самых популярных фильмов с участием Евгения Леонова.
7.
Но вернемся к "Белорусскому вокзалу". По словам Евгения Павловича, картина получилась замечательная. А его герой, Иван Приходько, несмотря на то, что простой слесарь, больше всего внутренне интеллигентен, больше всех любит свой дом и понимает, что такое дружба. Помните, как его приняли за водителя, а Приходько скромно промолчал?
Многие зрители писали письма актерам, в том числе Леонову, и назвали "Белорусский вокзал" "гимном подвигу отцов наших, матерей наших" - Великой Отечественной Войне. Рассказывая о фильме, Леонов упомянул Алексея Глазырина, который сыграл одну из главных ролей и безвременно ушел всего через неделю после премьеры, даже не успев посмотреть законченную версию картины.
Фильм Смирнова навсегда остался в сердце Леонова, до конца его дней. Евгений Павлович вспоминал, как его пригласили в Харьков, и на стадионе включили песню из кинофильма - "Нам нужна одна победа". Леонов никогда не видел, чтобы столько людей одновременно плакало. Вот почему лучшей своей ролью актер называет именно роль Приходько в "Белорусском вокзале".
Многие зрители писали письма актерам, в том числе Леонову, и назвали "Белорусский вокзал" "гимном подвигу отцов наших, матерей наших" - Великой Отечественной Войне. Рассказывая о фильме, Леонов упомянул Алексея Глазырина, который сыграл одну из главных ролей и безвременно ушел всего через неделю после премьеры, даже не успев посмотреть законченную версию картины.
Фильм Смирнова навсегда остался в сердце Леонова, до конца его дней. Евгений Павлович вспоминал, как его пригласили в Харьков, и на стадионе включили песню из кинофильма - "Нам нужна одна победа". Леонов никогда не видел, чтобы столько людей одновременно плакало. Вот почему лучшей своей ролью актер называет именно роль Приходько в "Белорусском вокзале".
8.
Источник:
Ссылки по теме:
- Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах
- 10 самых дорогих киносцен в истории
- Актер Скала Джонсон показал «супергеройскую» форму
- 10 известных актёров и актрис, которые получали за свои роли антипремию «Золотая малина»
- Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру
42
Понравилось42
Новости партнёров