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Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей"

Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей" (18 фото + 1 видео)

Автор:
13 июня 2021 21:52
Метки: Евгений Павлович Леонов   СССР.Страна   актёр   кино   фотографии   
416
18
1
Великий советский актер Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Лицом и комплекцией Женя походил на мать - Анну Ильиничну. Женя с родителями и старшим братом Николаем жили в коммунальной квартире недалеко от станции метро "Белорусская".

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Метки: Евгений Павлович Леонов   СССР.Страна   актёр   кино   фотографии   
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4  комментария
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14k
Благородный дон Час назад
Просто гений! Он мог сыграть роль одними глазами
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14k
Игорь Хомченко Час назад
И его любимая песня.
Ссылка www.youtube.com
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43k
parallax Час назад
Очень хороший актёр. Только добрые воспоминания.
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32k
Йожык Час назад
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