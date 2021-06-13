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Весёлые картинки от Warspot: Большая сага о маленьких армиях

Весёлые картинки от Warspot: Большая сага о маленьких армиях (42 фото)

Автор:
13 июня 2021 15:44
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   картинки   сатира   
1295
42
Напоминает конфузы на учениях НАТО, хотя были опубликованы с сатирическим уклоном, а не для того чтобы обрисовать нынешние европейские войска)))
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Метки: Юмор   картинки   сатира   
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13k
куджо 3 часа назад
Хорошая тема для вкладышей)
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