Весёлые картинки от Warspot: Большая сага о маленьких армиях

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Напоминает конфузы на учениях НАТО, хотя были опубликованы с сатирическим уклоном, а не для того чтобы обрисовать нынешние европейские войска)))
«Сюрприз»
Яркие почтовые открытки с незамысловатым армейским юмором. Эта серия сюжетов изданная в Бельгии в 80-90-х. годах.
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