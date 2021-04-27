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Прикольные картинки на автотематику

Прикольные картинки на автотематику (25 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:05
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
1580
25
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборки   приколы   
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26  комментариев
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1k
WasBlind Полчаса назад
Комментарий к фото
Скажу вам больше, это реальное минское яндекс.такси, я ехал в этой машине... Жаль, не покормил джаваджуна )))
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1k
АлексЮстасу 43 секунды назад
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Спереди - мазолет, сзади - шезда.
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1k
АлексЮстасу Минуту назад
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Строп парашютный обыкновенный.
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1k
АлексЮстасу 2 минуты назад
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Тяни-толкай.
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1k
АлексЮстасу 3 минуты назад
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Где преступление?
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1k
АлексЮстасу 3 минуты назад
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Вот здесь точно "Преступление и наказание".
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1k
АлексЮстасу 4 минуты назад
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Зато в городе всё без происшествий.
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242
Николай 5 минут назад
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Я больше всего по поводу VOLVO расстраивался. Ездили в своё время такие симпатичные "шкафчики", особенно универсалы, а сейчас только по эмблеме и отличишь...
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1k
АлексЮстасу 6 минут назад
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С крылышками.
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1k
АлексЮстасу 7 минут назад
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Земляника сезона коронавирусной пандемии.
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20k
Mike Miller 8 минут назад
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Радикальненько
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1k
АлексЮстасу 8 минут назад
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Тут не заштормит. Солнышко на такой качели не сделаешь.
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1k
АлексЮстасу 10 минут назад
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Убрал бы пару восклицательных знаков, места стало бы больше.
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20k
Mike Miller 10 минут назад
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Челябинский пряник
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1k
АлексЮстасу 10 минут назад
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Новая модель (любой марки): изменились фары, решетка радиатора стала другой, линии кузова стали более плавные, и т.д. в таком же роде. Ресурс автомобиля, при этом, уменьшается с каждой новой моделью, чтобы не ремонтом заниматься, а покупать новую ласточку.
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39
innalex 11 минут назад
Комментарий к фото
не, не получится, другой стороной надо
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21k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Комментарий к фото
Когда попросил сварщика "закрепить понадежней"
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1k
WasBlind Полчаса назад
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В этом фото прекрасно всё!
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36k
dima423 Полчаса назад
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блин чето сперва Кларксона за Лаврова принял)) ...ну можно сделать такую де с Путиным, Лавровым и Шойгу, тож норм зайдет))
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20k
Mike Miller dima423 7 минут назад
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Ты на их лики уже молишься?
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40k
Элек Мек dima423 4 минуты назад
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Такая машина не сможет ездить,она будет парить не касаясь земли.
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36k
dima423 Полчаса назад
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чернобыльская)
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6k
радик геннадиевич 43 минуты назад
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шорнийй мольниаа

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