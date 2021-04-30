Cтарый прицеп 1963 года переделали в оригинальную парикмахерскую

Когда пара только приобрела вагончик, он был весьма потаскан предыдущими владельцами и нуждался в полной реставрации.



В конечном итоге на этот проект «Сделай сам» у пары ушло 10 месяцев, при том что на всё это облагораживание дома на колёсах они потратили около 20 тысяч долларов.



«Проект стоил бы намного больше, если бы мы платили за рабочую силу и торговцам, поэтому мне очень повезло», — сказала она.