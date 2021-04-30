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Cтарый прицеп 1963 года переделали в оригинальную парикмахерскую

Cтарый прицеп 1963 года переделали в оригинальную парикмахерскую (9 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: история   парикмахерская   прицеп   своими руками   сделай сам   фото   
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Австралийская пара, собственноручно превратила старенький вагончик Viscount 1963 года в потрясающую парикмахерскую.
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Метки: история   парикмахерская   прицеп   своими руками   сделай сам   фото   
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