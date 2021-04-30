Cтарый прицеп 1963 года переделали в оригинальную парикмахерскую

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Австралийская пара, собственноручно превратила старенький вагончик Viscount 1963 года в потрясающую парикмахерскую.
34-летняя мама двоих детей Алисия Берч (Alicia Birch) из Южной Австралии, проработав уже 20 лет парикмахером, искала для себя подходящую работу на неполный рабочий день на дому.
Хорошо поразмышляв, её 36-летний муж Бен (Ben) предложил ей отремонтировать подержанный дом на колесах, чтобы начать свой собственный бизнес. В итоге позже, в марте 2020 года, они приобрели за 2500 долларов старенький фургончик.
«Фургон был очень изношен, его нужно было разобрать и украсить новыми материалами», — рассказала Алисия.
«Фургон был очень изношен, его нужно было разобрать и украсить новыми материалами», — рассказала Алисия.
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На сегодняшний день переоборудованный дом на колёсах стоит на их территории, тогда как Алисия работает 4 дня в неделю, принимая там своих клиентов.
Работая по выходным, пара самостоятельно смогла завершить весь ремонт, поскольку Бен работает на полную ставку мебельщиком, а Алисия очень хорошо разбирается в дизайне интерьеров.
Работая по выходным, пара самостоятельно смогла завершить весь ремонт, поскольку Бен работает на полную ставку мебельщиком, а Алисия очень хорошо разбирается в дизайне интерьеров.
Когда пара только приобрела вагончик, он был весьма потаскан предыдущими владельцами и нуждался в полной реставрации.
В конечном итоге на этот проект «Сделай сам» у пары ушло 10 месяцев, при том что на всё это облагораживание дома на колёсах они потратили около 20 тысяч долларов.
«Проект стоил бы намного больше, если бы мы платили за рабочую силу и торговцам, поэтому мне очень повезло», — сказала она.
В конечном итоге на этот проект «Сделай сам» у пары ушло 10 месяцев, при том что на всё это облагораживание дома на колёсах они потратили около 20 тысяч долларов.
«Проект стоил бы намного больше, если бы мы платили за рабочую силу и торговцам, поэтому мне очень повезло», — сказала она.
Поскольку фургону более 50 лет и он имеет круглую внешнюю оболочку, всё должно было быть изготовлено на заказ.
«Определённо было сложно обеспечить, чтобы всё подходило, но мы действительно довольны конечным результатом», — сказала она.
Вагончик, благодаря голубой горизонтальной полоске на белом фоне корпуса с деревянной входной дверью, теперь имеет утончённый внешний вид.
«Определённо было сложно обеспечить, чтобы всё подходило, но мы действительно довольны конечным результатом», — сказала она.
Вагончик, благодаря голубой горизонтальной полоске на белом фоне корпуса с деревянной входной дверью, теперь имеет утончённый внешний вид.
Внутри имеется диван, два парикмахерских кресла, умывальник, скамейка, шкаф и комнатные растения.
В ожидании встречи с мастером, гости могут выпить кофе или чай, в свою очередь у Алисии также имеется достаточно места для хранения своих инструментов и продуктов.
В фургончик также без лишних проблем проникают солнечные лучи, озаряя пространство естественным светом — это является частью оригинального дизайна.
В ожидании встречи с мастером, гости могут выпить кофе или чай, в свою очередь у Алисии также имеется достаточно места для хранения своих инструментов и продуктов.
В фургончик также без лишних проблем проникают солнечные лучи, озаряя пространство естественным светом — это является частью оригинального дизайна.
9 апреля Алисия также поделилась фотографиями трансформации дома на колёсах в Facebook-группе «Caravan Renovations», где её пост получил немало восторженных комментариев.
«Мне это нравится, выглядит великолепно! Я делаю то же самое с моим 72 Viscount Royal», — сказала одна женщина.
«Я только начал ремонтировать свой, чтобы превратить его в передвижную массажную клинику», — сказал другой интернет-пользователь.
«Мне это нравится, выглядит великолепно! Я делаю то же самое с моим 72 Viscount Royal», — сказала одна женщина.
«Я только начал ремонтировать свой, чтобы превратить его в передвижную массажную клинику», — сказал другой интернет-пользователь.
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