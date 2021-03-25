FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11961 пост • 2596 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 человек, которым стоит сменить стилиста

20 человек, которым стоит сменить стилиста (21 фото)

Автор:
25 марта 2021 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   парикмахер   подборка   прически   стилист   фото   
1206
21
Некоторые персонажи в этой подборке кажутся довольными результатом, хотя большинству точно нужно сменить парикмахера.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   волосы   парикмахер   подборка   прически   стилист   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Акакий Час назад
нет ничего хуже лысеющего мужика, пытающего скрыть лысину.
уж лучше просто сбрить все нафиг имхо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan 14 минут назад
Почему им надо сменить стилиста? Может автору свое мнение в трещину засунуть и почаще любоваться собственным отражением в зеркале? Вдруг найдётся что исправить, автору, в себе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Им не надо менять стилиста, это, в основном, фрики-маргиналы.
Они так сами захотели и им это нравится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
insaider 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете 16 фотографий из серии "за секунду до" 16 фотографий из серии "за секунду до" Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

402847



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
3
245
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
3
262
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
36
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
2
50
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#аварии#автомир#Россия#кино#искусство#дети#приколы
#фото#интересно#дтп#факты#прикол#картинки#позитив#СССР#индия#шоу бизнес
#история#подборка#интересное#авто аварии#природа#автомобили#забавно#авария дня#настроение#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться