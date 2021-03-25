20 человек, которым стоит сменить стилиста

1206
21
Некоторые персонажи в этой подборке кажутся довольными результатом, хотя большинству точно нужно сменить парикмахера.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские
- Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания
- 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом
- 16 фотографий из серии "за секунду до"
- Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
уж лучше просто сбрить все нафиг имхо
Они так сами захотели и им это нравится...