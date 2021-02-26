Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров

Если бы у героинь сказок были личные стилисты, Алехандро Лопес был бы нарасхват. 21-летний парикмахер, проживающий во Флориде, работает с волосами всего два года, и за это время успел довести до совершенства навык плетения кос и окрашивания. Только взгляните на его волшебные работы!