FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2152 поста • 400 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров

Парикмахер превращает своих клиенток в героинь фэнтези-миров (31 фото)

Автор:
26 февраля 2021 19:02
Сообщество : Искусство
Метки: волосы   косы   окрашивание   парикмахер   прически   
86
31

Если бы у героинь сказок были личные стилисты, Алехандро Лопес был бы нарасхват. 21-летний парикмахер, проживающий во Флориде, работает с волосами всего два года, и за это время успел довести до совершенства навык плетения кос и окрашивания. Только взгляните на его волшебные работы!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: волосы   косы   окрашивание   парикмахер   прически   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Кто дороже - Бузова или Лобода? Сколько звезды зарабатывают в пандемию (8 фото) Кто дороже - Бузова или Лобода? Сколько звезды зарабатывают в пандемию (8 фото) Сестрички из Норвегии плетут такие косы, что закачаешься Сестрички из Норвегии плетут такие косы, что закачаешься Это не просто косы, это - произведение искусства! Это не просто косы, это - произведение искусства! Современная Рапунцель живет в Германии Современная Рапунцель живет в Германии Идеи причесок для современных викингов и валькирий Идеи причесок для современных викингов и валькирий Волосы – не зубы, отрастут! Волосы – не зубы, отрастут!
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253755



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
3
126
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
2
118
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
2
4
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
42
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#дтп#люди#актеры#Разное#автомобили#собака#настроение
#фото#факты#животные#картинки#авто аварии#знаменитости#СССР#забавно#абсурд#позитив
#интересно#интересное#кино#аварии#Россия#приколы#подборка#сша#комментарии#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться