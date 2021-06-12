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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
12 июня 2021 21:38
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
567
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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6  комментариев
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2k
Voldometr Noname 2 часа назад
Сомнения меня берут по поводу этой картинки. Даже если чайник пустой, а я не представляю себе женщину способную 45 кг удержать в одной руке не напрягаясь, то все равно он очень тяжелый
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991
Viktor Час назад
Так вот откуда все пошло . Обезьяны думают он лезгинку танцует и подражают ему .
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4k
Белый 2 часа назад
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