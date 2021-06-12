Началась эта история примерно 270 лет назад. Безмерно любопытным европейцам приспичило исследовать места упокоения египетских царей. Вскрыв очередную гробницу, они обнаружили стайку малюсеньких муравьёв, что откусывали кусочки от мумии.
Насекомых быстро запаковали в пробирки и отправили к известному биологу, Карлу Линнею. Именно он назвал мурашей из гробницы фараоновыми и отметил их неприхотливость.
Да и забальзамированное тело человека из далёкого прошлого — крайне нетривиальный источник провизии.
С неприхотливостью он не прогадал. Мелкие животные из Северной Африки через 40 лет заселили Лондон, через 80 — их уже встречали Австрии и Казани. Ну а сегодня эти скромные малыши обитают вообще везде, где ступала нога человека.
А ведь так и не скажешь, что в них есть что-то особенное. Фараоновы муравьи издревле тусовались на самом дне пищевой цепи. 2 миллиметра рабочего вооружены лишь слабыми челюстями, а их желтоватый хитиновый панцирь настолько тонок, что просвечивает. У столь слабых созданий не было и шанса в прямом столкновении с более крупными и хищными собратьями.
Чтобы выжить, им пришлось удариться в приспособляемость. Желтопузики всегда избегают сражений, научились питаться самой сухой и непритязательной пищей, они даже изменили саму структуру муравейников. У этого вида мурашей нет ни куполообразных мегаполисов, ни многоярусных подземных городов. Вместо этого едоки мумий строят сеть плохо спрятанных убежищ, в каждом из которых находится 1-2 царицы, десяток-другой ухаживающих за личинками нянек и отдыхающие рабочие. Все точки отдыха сообщаются друг с другом при помощи множества тропинок и тоннелей.
И даже несмотря на эти попытки, население колоний никогда не превышало нескольких тысяч особей — слишком уж велика смертность среди этого народца. А затем муравьишки познакомились с технологически продвинутым человечеством и стали жить в таком комфорте, который их родичам и не снился.
Сначала малыши обжили плавательные суда и получили новую кликуху: корабельные муравьи. Они забились в самые тёмные уголки трюмов и отжирались на сухих галетах и вяленом мясе. Для других муравьишек такие условия оказались бы невыносимы, но наших смельчаков трудностями было уже не напугать.
На попутках муравьи добрались до уютных человечьих жилищ и нашли там настоящий рай на Земле. Хищников нет, пищи завались, весь год почти одинаковая температура! На диете из печенек и крошек они размножаются в геометрической прогрессии. Уже через пару лет после попадания в многоквартирный дом, незаметные захватчики оплетут его паутиной тайных баз. Эта сеть проникает и в подвалы, и на чердаки небоскрёбов.
Неплотно прилегающий линолеум, пространство под плинтусами, трещины в стене — фараоновы муравьи облюбуют любую полость и быстренько начинают искать человеческую пищу. Конфеты, сахар и мясо интересуют их в первую очередь, но вечно голодные животины не стесняются закусить хлебом, варёными яйцами или молочными продуктами. Приятный побочный эффект их диеты — исчезновение других паразитов: их дети съедаются первыми.
Колония внутри крупного дома может насчитывать до 350 тысяч муравьёв: примерно полкило муравьиной биомассы! И ладно бы они просто подъедали крошки за людьми, эти жёлтые микробестии обожают лазать в мусорки и разносить по провизии плесень и болезнетворных бактерий.
Я очень люблю муравьёв, но конкретно с этими существами у меня личные счёты: они съели шоколадку, которую маленький я спрятал в укромное место! Никогда им не прощу!!!
Источник:
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