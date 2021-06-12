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Фараонов муравей: 270 лет назад их нашли в гробнице, грызущими мумии. Теперь они расползлись по всему миру и захватывают дома

Фараонов муравей: 270 лет назад их нашли в гробнице, грызущими мумии. Теперь они расползлись по всему миру и захватывают дома (9 фото)

Автор:
12 июня 2021 18:59
Метки: интересно   муравьи   факты   
432
9

Началась эта история примерно 270 лет назад. Безмерно любопытным европейцам приспичило исследовать места упокоения египетских царей. Вскрыв очередную гробницу, они обнаружили стайку малюсеньких муравьёв, что откусывали кусочки от мумии.

Насекомых быстро запаковали в пробирки и отправили к известному биологу, Карлу Линнею. Именно он назвал мурашей из гробницы фараоновыми и отметил их неприхотливость.

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Метки: интересно   муравьи   факты   
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Татьяна Юсова Час назад
Ничего не поняла! То есть 270 лет назад их впервые обнаружили в гробницах, где они практически в герметичных условиях прожили много веков, и за всё это время так и не могли съесть ни одну мумию. А у автора за один день сожрали целую шоколадку. Что-то тут не вяжется.
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404
Алексей Час назад
Летом 34+ на 10 недель, зимой +16, и ни муравьёв ни тараканов
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