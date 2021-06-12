Началась эта история примерно 270 лет назад. Безмерно любопытным европейцам приспичило исследовать места упокоения египетских царей. Вскрыв очередную гробницу, они обнаружили стайку малюсеньких муравьёв, что откусывали кусочки от мумии.

Насекомых быстро запаковали в пробирки и отправили к известному биологу, Карлу Линнею. Именно он назвал мурашей из гробницы фараоновыми и отметил их неприхотливость.