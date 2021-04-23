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8 самых дорогих и странных приобретений безумных коллекционеров

8 самых дорогих и странных приобретений безумных коллекционеров (9 фото)

Автор:
23 апреля 2021 13:45
Сообщество : Факты
Метки: забавно   коллекции   коллекционер   коллекционеры   познавательно   факты   
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Нет ничего нового в том, что редкие коллекционные предметы продаются за огромные деньги. Монеты, марки, изобразительное искусство… Все можно продать за тысячи, если не за миллионы долларов. Но мы рассмотрим более нетрадиционные вещи, которые люди собирают по той или иной причине. Эти, казалось бы, бесполезные вещи часто оказываются в тысячи раз дороже, чем их первоначальная розничная цена.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   коллекции   коллекционер   коллекционеры   познавательно   факты   
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2  комментария
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1k
Максим 16 минут назад
В 61 году прошлого века один "художник" насрал в банки и стал продавать по цене 1 к 1 с золотом, всего его хватило на 90 таких банок... шло время и вот четыре года назад банка этого "шедевра" уже была продана за 300к вечнозеленых.
Это к ценности некоторых коллекций.

*Пьеро Мандзони, если кому интересен фекальный гений.
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11k
Агент Безопасной Национальности 14 минут назад
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