8 самых дорогих и странных приобретений безумных коллекционеров

Можно было бы предположить, что среди всех кукол Барби самой дорогой будет одна из оригинальных кукол 1959 года. Да, она стоит 27 450 долларов, но это менее десятой части стоимости настоящего победителя.



В 2010 году производитель игрушек Mattel выпустил специальную куклу, созданную в сотрудничестве с австралийским дизайнером ювелирных украшений Стефано Кантури. Эта версия Барби была одета в черное вечернее платье без бретелек, а ее шею украшало изысканное колье с настоящими розовыми и белыми бриллиантами в один карат.



Единственная из этих кукол была продана на аукционе за 302 500 долларов. Цена кажется экстравагантной, но выручка пошла на финансирование исследований рака груди, так что, может быть, это не так уж и плохо.