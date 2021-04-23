8 самых дорогих и странных приобретений безумных коллекционеров

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Нет ничего нового в том, что редкие коллекционные предметы продаются за огромные деньги. Монеты, марки, изобразительное искусство… Все можно продать за тысячи, если не за миллионы долларов. Но мы рассмотрим более нетрадиционные вещи, которые люди собирают по той или иной причине. Эти, казалось бы, бесполезные вещи часто оказываются в тысячи раз дороже, чем их первоначальная розничная цена.
1. Самая дорогая кукла Барби - 302 500 долларов
Можно было бы предположить, что среди всех кукол Барби самой дорогой будет одна из оригинальных кукол 1959 года. Да, она стоит 27 450 долларов, но это менее десятой части стоимости настоящего победителя.
В 2010 году производитель игрушек Mattel выпустил специальную куклу, созданную в сотрудничестве с австралийским дизайнером ювелирных украшений Стефано Кантури. Эта версия Барби была одета в черное вечернее платье без бретелек, а ее шею украшало изысканное колье с настоящими розовыми и белыми бриллиантами в один карат.
Единственная из этих кукол была продана на аукционе за 302 500 долларов. Цена кажется экстравагантной, но выручка пошла на финансирование исследований рака груди, так что, может быть, это не так уж и плохо.
В 2010 году производитель игрушек Mattel выпустил специальную куклу, созданную в сотрудничестве с австралийским дизайнером ювелирных украшений Стефано Кантури. Эта версия Барби была одета в черное вечернее платье без бретелек, а ее шею украшало изысканное колье с настоящими розовыми и белыми бриллиантами в один карат.
Единственная из этих кукол была продана на аукционе за 302 500 долларов. Цена кажется экстравагантной, но выручка пошла на финансирование исследований рака груди, так что, может быть, это не так уж и плохо.
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2. Самый дорогой соус - 14 700 долларов
В 1998 году McDonald’s выпустила ограниченную партию сычуаньского соуса McNugget в рамках рекламной кампании диснеевского фильма "Мулан". В то время это был ничем не примечательный соус, который довольно скоро ушел с рынка.
Но потом шутка на эту тему появилась в сериале "Рик и Морти", и внезапно всем захотелось полакомиться соусом в сычуаньском стиле. Какой-то предприимчивый человек нашел в своей машине раритет - непочатую упаковку сычуаньского соуса 1998 года - и продал ее на eBay за 14 700 долларов.
Конечно, McDonalds на короткое время повторно представил этот соус в 2017 году, чтобы извлечь выгоду повторно, уже благодаря "Рику и Морти". Интересно, что при этом испытал человек, потративший 14 тысяч на пакетик соуса 20-летней давности...
Но потом шутка на эту тему появилась в сериале "Рик и Морти", и внезапно всем захотелось полакомиться соусом в сычуаньском стиле. Какой-то предприимчивый человек нашел в своей машине раритет - непочатую упаковку сычуаньского соуса 1998 года - и продал ее на eBay за 14 700 долларов.
Конечно, McDonalds на короткое время повторно представил этот соус в 2017 году, чтобы извлечь выгоду повторно, уже благодаря "Рику и Морти". Интересно, что при этом испытал человек, потративший 14 тысяч на пакетик соуса 20-летней давности...
3. Самая дорогая карта покемонов - 369 000 долларов
В 2020 году оригинальная голографическая бестеневая карта Charizard первого выпуска была продана на аукционе Goldin за 369 000 долларов. Так предыдущий рекорд той же карты был побит более чем на 70 000 долларов.
Это одна из самых редких карт покемонов в оригинальном наборе карточной игры. Чаризард также занял четвертое место среди самых популярных покемонов в 2020 году, что, возможно, несколько объясняет цену.
Это одна из самых редких карт покемонов в оригинальном наборе карточной игры. Чаризард также занял четвертое место среди самых популярных покемонов в 2020 году, что, возможно, несколько объясняет цену.
4. Самая дорогая деталь Lego - 19 793 доллара
В 2017 году аукционный дом Catawiki продал кубик Lego из цельного золота за 19 793 доллара. Всего было изготовлено всего 10 таких деталей. Компания Lego раздала их сотрудникам, проработавшим в компании 25 лет с 1978 по 1981 год.
5. Самая дорогая фигурка массового производства - 25 000 долларов
Одна оригинальных фигурок Супермена 1940-х годов выпуска была продана на аукционе за 25 000 долларов.
Тем не менее, это не самая дорогая фигурка - эта честь принадлежит фигурке Солдата Джо, проданной в 2003 году за 200 000 долларов. Это был уникальный экземпляр, который не был представлен официально, поэтому в списке мы ее не учитываем.
Тем не менее, это не самая дорогая фигурка - эта честь принадлежит фигурке Солдата Джо, проданной в 2003 году за 200 000 долларов. Это был уникальный экземпляр, который не был представлен официально, поэтому в списке мы ее не учитываем.
6. Самая дорогая банка газировки - 250 000 долларов
Забавный факт: самая дорогая банка газировки в мире вообще не содержит газировки.
Иногда может случиться так, что с конвейера Coca-Cola сойдет запечатанная банка, которая не была заполнена напитком. Эти банки встречаются крайне редко, самая дорогая из них была продана на аукционе за 250 000 долларов.
Иногда может случиться так, что с конвейера Coca-Cola сойдет запечатанная банка, которая не была заполнена напитком. Эти банки встречаются крайне редко, самая дорогая из них была продана на аукционе за 250 000 долларов.
7. Самая дорогая коробка хлопьев - 2550 долларов
В 1960-х годах производитель хлопьев Kellog’s предлагал продукт Post Ten. Вариант, предназначенный для людей, которые не могут придерживаться одного вкуса хлопьев, содержал десять мини-коробок различных видов хлопьев. Нераспечатанная упаковка Post Ten 1961 года была продана в 2016 году за 2550 долларов.
8. Самые дорогие объедки - 1025 долларов
Этот список не показался вам достаточно странным? Хорошо, давай закончим его как следует.
В 2000 году нью-йоркская радиостанция Z-100 взяла интервью у Джастина Тимберлейка. Во время интервью мистеру Тимберлейку подали два ломтика французских тостов, которые он так и не доел.
Радиостанция выставила на аукцион несъеденный завтрак певца, и тогда 19-летняя фанатка N’Sync Кэти Саммерс заплатила за него 1025 долларов. Мы знаем, что прибыль от аукциона пошла на благотворительность, но доела ли Саммерс тот тост, остается загадкой.
В 2000 году нью-йоркская радиостанция Z-100 взяла интервью у Джастина Тимберлейка. Во время интервью мистеру Тимберлейку подали два ломтика французских тостов, которые он так и не доел.
Радиостанция выставила на аукцион несъеденный завтрак певца, и тогда 19-летняя фанатка N’Sync Кэти Саммерс заплатила за него 1025 долларов. Мы знаем, что прибыль от аукциона пошла на благотворительность, но доела ли Саммерс тот тост, остается загадкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это к ценности некоторых коллекций.
*Пьеро Мандзони, если кому интересен фекальный гений.