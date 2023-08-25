25 интересных и необычных коллекций от очень увлечённых людей

Все мы — хотя бы в детстве — делали Это. Собирали коллекцию. Марки, вкладыши от жвачки, монеты, спичечные коробки, календарики, открытки, модели машин.. Позже из маленьких собирателей вырастают взрослые, у которых много других важных дел. Но у некоторых людей страсть к коллекционированию остаётся на всю жизнь!