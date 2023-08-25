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25 интересных и необычных коллекций от очень увлечённых людей

25 интересных и необычных коллекций от очень увлечённых людей

Автор:
25 августа 2023 14:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Собирательство   доброты пост   интересные коллекции   коллекции   коллекционеры   необычные коллекции   
1562
26

Все мы — хотя бы в детстве — делали Это. Собирали коллекцию. Марки, вкладыши от жвачки, монеты, спичечные коробки, календарики, открытки, модели машин.. Позже из маленьких собирателей вырастают взрослые, у которых много других важных дел. Но у некоторых людей страсть к коллекционированию остаётся на всю жизнь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собирательство   доброты пост   интересные коллекции   коллекции   коллекционеры   необычные коллекции   
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7  комментариев
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8k
Nikolay 44 минуты назад
А я собираю деньги (на депозитном счете в банке). Коллекция невелика, но очень мне дорога. Иногда я открываю банковское приложение и любуюсь на остаток на счете
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9k
Мариус 13 минут назад
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173
Александра С Полчаса назад
Моё хобби - часы наручные именно механические. Много уже есть. И мужские и женские и унисекс.
К сожалению, фото сделать не могу. Коллекция дома в Ялте, а я у подруги в гостях.
Самые дорогие часы из моей коллекции, не поверите, случайно купила у продавца на блошинке в Питере на удельной.
А часы были Патек Филлипс. С двухсторонним циферблатом и натуральная Швейцария.
Я в начале подумала, что подделка китайская...
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Моя коллекция любимого коньяка и бутылка рома. Ещё ёжики и матрёхи из СССРа .
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587
ruslan d Полчаса назад
Фигурки для настолок , сильно
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3k
веселый просто Час назад
Коллекция называется триПера
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