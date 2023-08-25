25 интересных и необычных коллекций от очень увлечённых людей

Все мы — хотя бы в детстве — делали Это. Собирали коллекцию. Марки, вкладыши от жвачки, монеты, спичечные коробки, календарики, открытки, модели машин.. Позже из маленьких собирателей вырастают взрослые, у которых много других важных дел. Но у некоторых людей страсть к коллекционированию остаётся на всю жизнь!
1. «Я всегда ищу камни в виде сердца, где бы ни была. У меня их еще много, просто нужно сделать для них новую витрину»
4. «Моя сокровищница. Состоит из найденных камушков, пуговиц, ракушек, монет, ключей и прочей чепухи»
5. «Я коллекционирую манометры. Началось ради шутки, а потом мне стали приносить их тоннами»
6. «У меня есть 17 палочек Гарри Поттера, но это жемчужина моей коллекции: совершенно уникальная палочка из цельного палисандра, которую я купил на художественной ярмарке»
9. «Каким-то образом у меня оказалась целая куча памятных монет (и случайная монета с Каймановых островов, но на ней есть черепаха, так что это круто)»
15. «Самая большая коллекция "Томас и вагончик с сокровищами" (Take-n-Play), которую я когда-либо видел, и она моя!»
16. «Хрустальные пресс-папье. Я собираю их уже почти 40 лет, есть предметы 1800-х годов. Это лишь часть коллекции»
19. «Моя коллекция перьев, слева направо: 1) курица, 2) малиновка, 3) почти уверенa, что ворона, 4) думаю, что голубая сойка, 5) не знаю, 6) не знаю»
20. «Моя коллекция "конверсов". У меня есть еще несколько пар, которых нет на картинке. Жёлтые — самые любимые»
23. «Я коллекционирую посуду из вазелинового (уранового) стекла. Оно светится под ультрафиолетом. Совершенно безопасно»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К сожалению, фото сделать не могу. Коллекция дома в Ялте, а я у подруги в гостях.
Самые дорогие часы из моей коллекции, не поверите, случайно купила у продавца на блошинке в Питере на удельной.
А часы были Патек Филлипс. С двухсторонним циферблатом и натуральная Швейцария.
Я в начале подумала, что подделка китайская...