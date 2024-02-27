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25 интересных и забавных домашних коллекций

25 интересных и забавных домашних коллекций

Автор:
27 февраля 2024 14:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Собирательство   интересные коллекции   коллекции   коллекционерам на заметку   коллекция   необычные коллекции   странные коллекции   
1108
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Мир полон диковинных вещей и редких сокровищ для тех, кто умеет видеть, находить и систематизировать. Вот примеры интереснейших коллекций предметов, собранных энтузиастами. Видели когда-нибудь коллекцию кнопок лифта или острых соусов? Тогда мы идем к вам.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собирательство   интересные коллекции   коллекции   коллекционерам на заметку   коллекция   необычные коллекции   странные коллекции   
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2  комментария
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14k
кира Полчаса назад
Очень красивая коллекция камей!
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144
ruslan d 49 минут назад
Начал собирать фигурки и ведьмака , блин дорого
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