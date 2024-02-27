25 интересных и забавных домашних коллекций

Автор:
27 февраля 2024 14:41
Мир полон диковинных вещей и редких сокровищ для тех, кто умеет видеть, находить и систематизировать. Вот примеры интереснейших коллекций предметов, собранных энтузиастами. Видели когда-нибудь коллекцию кнопок лифта или острых соусов? Тогда мы идем к вам.
1. «Наконец-то у меня появились полки для коллекции антикварного цветного стекла»
2. «Все выпуски National Geographic с 1888 года»
3. «Моя стопроцентно полная коллекция всех существующих щитов LEGO»
4. «Вот коллекция, какой вы, вероятно, никогда не видели. Моя коллекция кнопок лифта!»
5. «Моя коллекция выпусков сатирического журнала Mad (1952-2018). Нужно еще 17 штук — и она будет абсолютно полной»
6. «Моя коллекция знаменитых исинских чайников»
7. «Моя коллекция резных камей ручной работы»
8. «Моя любимая коллекция винтажных фотоаппаратов»
9. «Моя коллекция знаков Exit ("Выход") и знаков пожарной безопасности»
10. «Моя коллекция крошечных вещиц»
11. «Моя коллекция миниатюрных стульчиков»
12. «Моя коллекция книг "Волшебник страны Оз"»
13. «Моя коллекция образцов природных материалов, песка и грязи со всего мира»
14. «Я коллекционирую монеты, очень старые монеты»
15. «Часть моей коллекции острых соусов»
16. «Моя коллекция игральных костей»
17. «Еще один "поляроид" в коллекцию, но у меня уже нет места»
18. «Моя коллекция бурбона»
19. «Коллекция игрушечных кинооператоров»
20. «Вещи, которые делают меня счастливым и навевают ностальгию»
22. «Несколько фотоаппаратов из моей коллекции, насчитывающей более 130 экземпляров»
23. «Кружки Starbucks City (с городами мира)»
24. «Коллекция супергероев и суперзлодеев»
25. «Коллекция розовых калькуляторов»
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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