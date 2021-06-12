Внезапная встреча байкера и старого автомобилиста

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Кому же нравится стоять летом в пробке? Особенно когда у тебя байк, а правила дорожного движения выдумали трусы.
В пятницу утром под Одессой пара байкеров решила сократить время и объехать образовавшуюся пробку. Но не тут-то было, внезапно на пути мотоциклистов появился дед на Жигулях.
И так, слёт знатоков ПДД в комментариях объявляется открытым. Вопрос: кто виноват в этой ситуации?
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