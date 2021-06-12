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Внезапная встреча байкера и старого автомобилиста

Внезапная встреча байкера и старого автомобилиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 10:39
Сообщество : Аварии
Метки: авария   байкер   видео   дед   дтп   жигули   одесса   пдд   
1561
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Кому же нравится стоять летом в пробке? Особенно когда у тебя байк, а правила дорожного движения выдумали трусы.

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Метки: авария   байкер   видео   дед   дтп   жигули   одесса   пдд   
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25  комментариев
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4k
Sanar Час назад
Хрусты весело едут по встречке, кто же тут может быть виноват?
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813
Tάρβοs 44 секунды назад
Скорей всего виноват будет дед, т. к в момент ДТП мотоциклист находился там, где мог находится.Дед обязан был пропустить. А за езду по встрече до ДТП, должны наказать.
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3k
★Lucifer★ 6 минут назад
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6k
Василий 10 минут назад
Насколько помню, матациклистам разрешили двигаться в междурадье в пробке с какой то там скоростью.
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989
zu4ara 21 минуту назад
дебил забыл подумать ,что машины не просто так встали и стоят, наверное пропускают кого то , только деду день испоганил дятел...
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11k
koleos72 Полчаса назад
Если этот гандон не починит деду копивар, то тогда он не байкер, а мотопи.дор конченый!
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4k
tamin 48 минут назад
Хруст.
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9k
Сережа 54 минуты назад
Да какая же это внезапная, хруст целенаправленно шел к этому.
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20k
Виталий Кот Час назад
скажем так; повезло всем
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1k
Ratibor Час назад
Оххх Менингитчик верищал наверное как резаная свинья, что его сбили, не пропустили, он без капсулы. По хорошему жига не виновата, его пропускали слева и он естественно смотрел направо, что бы пропустить того кого он должен пропустить по правилам, откуда ему знать что недоумок на дрышпаке прёт по встречке?! Так что двухколёсный неправ 100 процентов!!!
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10k
El Niño Час назад
Я за деда в любом случае! Дед может быть не в курсе того, что двухколёсные придурки считают, что правила видоизменились.
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1k
Владимир Порохин Час назад
я далек от правил пдд , но даже мне понятно было , что есть поворот справа , идет прерывистая линия , ну и хитрожопость хрустов зашкаливает , ехали бы как все , ничего бы не случилось . А если бы это была "Скорая" которую пропускали автомобилисты ?
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11k
Антон Семёныч Час назад
Мотодонору повезло, что в это время по встречке фура не ехала. А то бы пришлось поливалку вызывать...смывать его с колёс.
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3k
Core Час назад
Водитель жиги - выезд со всторостепенной доррги
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414
Сергей Ковалев Core Час назад
Если на главной есть пробка,то водители стоящие в ней обычно пропускают транспорт выезжающий со второстепенных дорог. Обычная вежливость .
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175
Олег Пальчик Сергей Ковалев 46 минут назад
Никакой вежливости, только закон. По главной дороге выезд на перекресток запрещен! Ибо там затор. Это чётко прописано в ПДД.
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144
Константин Core 23 минуты назад
Еще в 2019 Верховный Суд постановил, двигающийся по обочине, встречке никаких преимуществ не имеет... Хруст виновен на все 100%
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−219
цска под Зенитом Час назад
Да, мы все помним как в ссср не соблюдались правила. Явы, Днепры на них ездили без шлемов и правил. В стране, где попирали пдд, теперь расплачивается развитое государство.
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414
Сергей Ковалев цска под Зенитом Час назад
Что ,черт побери такое несешь то?
Езда без шлемов запрещалась всегда и во всех странах. "Смешались в кучу кони,люди..."
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Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга Час назад
Обоюдка.
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