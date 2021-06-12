Не важно, что вам говорят цифры на ярлычках ваших штанов и футболок — в любой одежде и при любых размерах можно выглядеть стильно. Это на своём примере доказывает блогерша плюс-сайз Кэти Стурино. Кэти занимается тем, что примеряет на себя образы самых разных знаменитостей от теннисистки Серены Уильямс до принцессы Дианы. Девушка считает, что у стиля нет размера, а значит красиво выглядеть может каждая!