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Девушка больших размеров Кэти Стурино показывает в своем блоге, что вы также можете хорошо выглядеть даже не будучи худым. Причем делает это оригинально. Ее девиз: «Стиль - это не размер платья».
Не важно, что вам говорят цифры на ярлычках ваших штанов и футболок — в любой одежде и при любых размерах можно выглядеть стильно. Это на своём примере доказывает блогерша плюс-сайз Кэти Стурино. Кэти занимается тем, что примеряет на себя образы самых разных знаменитостей от теннисистки Серены Уильямс до принцессы Дианы. Девушка считает, что у стиля нет размера, а значит красиво выглядеть может каждая!
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