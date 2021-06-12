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Украсть образ: модель плюс-сайз показывает наряды в стиле знаменитостей

Украсть образ: модель плюс-сайз показывает наряды в стиле знаменитостей (19 фото)

Автор:
12 июня 2021 10:06
Метки: звезды   лук   мода   одежда   плюс-сайз   стиль   
477
19
Девушка больших размеров Кэти Стурино показывает в своем блоге, что вы также можете хорошо выглядеть даже не будучи худым. Причем делает это оригинально. Ее девиз: «Стиль - это не размер платья».
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Метки: звезды   лук   мода   одежда   плюс-сайз   стиль   
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9  комментариев
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Молодая была уже не молода.
Ей было не меньше тридцати пяти лет.
Природа одарила ее щедро.
Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок ( Двенадцать стульев)
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348
NAVI 8 минут назад
Да уж
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3k
rutt 9 минут назад
С Дианой это она грубо.
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13k
Toxictofa 18 минут назад
Ей бы для начала похудеть, а потом уже пробовать украсть.
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167
Шурман Час назад
Теперь свиноматки это модели + сайз ? боже как можно себя довести до такого состояния ?
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Тут не плюс-сайз, тут как минимум - два плюса... Целый дабл плюс...
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46k
noName 2 часа назад
"Так же хорошо"-нет не так же,это лицемерие
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9k
Сережа 2 часа назад
Да нормальная девушка, вполне ебабельна.
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