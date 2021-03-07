На Неделе высокой моды в Париже представили футболку с гимном СССР

И прочли там: "Союз нерушимый республик свободных..."

Впрочем, вся новая коллекция Marine Serre пошита из разноцветных лоскутов: фрагментов платков и прочих ненужных предметов одежды. В том числе футболок с принтами и тканей с логотипом модного дома, созданных из переработанного волокна.