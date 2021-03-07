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На Неделе высокой моды в Париже представили футболку с гимном СССР

На Неделе высокой моды в Париже представили футболку с гимном СССР (4 фото)

Автор:
07 марта 2021 19:41
Сообщество : Истории
Метки: СССР   гимн   коллекция   мода   модный дом   одежда   париж   
3021
4
Это было произведение французского модного дома Marine Serre: коллекция одежды с замысловатыми узорами, среди которых встречалась советская символика, а также полный текст гимна Советстского Союза на мужской футболке.
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Метки: СССР   гимн   коллекция   мода   модный дом   одежда   париж   
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4  комментария
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Leo Sun 2 часа назад
Только не с гимном, а с текстом гимна. Потому что гимн - это песня, музыка т.е.
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Слава Кокаинум 12 минут назад
Полагаю в недалеком времени Эстония выразит протест
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4k
RomaXz 3 часа назад
Когда ищешь материал для одежды в мусорнике
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394
taxcop RomaXz 3 минуты назад
Мусор у тебя в черепной коробке, где должен был быть мозг, дебил!!
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