На Неделе высокой моды в Париже представили футболку с гимном СССР

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Это было произведение французского модного дома Marine Serre: коллекция одежды с замысловатыми узорами, среди которых встречалась советская символика, а также полный текст гимна Советстского Союза на мужской футболке.
Автор коллекции - дизайнер Марин Серр, которая даже сняла небольшой видеофильм с героями, одетыми в ее новые модели. Этой работой она хотела поддержать всех, кто из-за пандемии оказался запертым в изоляции.
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Говорят, певица Бейонсе называла Марин Серр своим любимым дизайнером. А вот русскоязычные любители модных новинок с удивлением увидели на одной из ее моделей пространный текст на кириллице.
И прочли там: "Союз нерушимый республик свободных..."
Впрочем, вся новая коллекция Marine Serre пошита из разноцветных лоскутов: фрагментов платков и прочих ненужных предметов одежды. В том числе футболок с принтами и тканей с логотипом модного дома, созданных из переработанного волокна.
Впрочем, вся новая коллекция Marine Serre пошита из разноцветных лоскутов: фрагментов платков и прочих ненужных предметов одежды. В том числе футболок с принтами и тканей с логотипом модного дома, созданных из переработанного волокна.
Каким-то образом в руки Марин попала черная футболка с Советским гимном. Что ж, мода - дама капризная и ветреная, раз уж американские рэперы стали косить под русских babushek в платочках, то возможно и гимн СССР станет внезапно мейнстримом среди модников всего мира?
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