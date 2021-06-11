Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма

Резюмируя статью, хочется повторить реплику бойца ММА Магомеда Исмаилова, риторически обращённую к Моргенштерну: "Ладно у тебя вид дерьмовый, но хотя бы песни, должны быть положительные".





Напомним, что ранее сообщалось о том, что Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что извергает Моргенштерн, а депутат Милонов разглядел внутри этого рэпера "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел.

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