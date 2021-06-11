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Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма

Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 июня 2021 22:50
Сообщество : Жить в России
Метки: young stars   Россия   Уральский   видео   говно   кусок   халк   шоу бизнес   
1684
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков, которого также именуют Уральским Халком, в интервью высказался насчёт рэпера Моргенштерна.

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Метки: young stars   Россия   Уральский   видео   говно   кусок   халк   шоу бизнес   
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45  комментариев
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133
dev null 3 часа назад
Уральский халк, Моргенштерн и творчество, Бузова в театре... Господи ебни меня меня молнией, чтобы я всего этого не видел!
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−70
vova old 7 минут назад
один на другом рекламу себе делает
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3k
Александр Полчаса назад
Штырков после истории с храмом, давно перестал быть уральским халком. Он карманная собачка местного бизнесмена, которая по команде тявкает на окружающих. А еще штырков нахимичный бычара к которому ноль уважения. И он такой же кусок говна как и моргенштерн.
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372
Симплекс 43 минуты назад
Каждый находит себе развлечение по уровню своего интеллекта. Что все так взъелись на Моргенштерна и остальных дерьмовых "звезд", мне не очень понятно.
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11k
ss Час назад
С Моргенштырном-то всё понятно. Тот ещё µудак. Но вот два драчуна с интеллектом боксёрской груши в образе искусствоведов - это что-то! "Батл" должен быть забавным. Пора за попкорном, господа.

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445
Павел Ру Час назад
Простая теория заговора. Вы заглядывали в тренды ютюба? У вас возникал вопрос, кто все эти люди и кто такое дерьмо смотрит?

Поясняю. Ютюб американская площадка. Что ставить в рекомендации и тренды - они вполне могут выбирать по определенным принципам. сейчас глядя на тренды - принцип явно угадывается - Д - деградация.

Дети часто имеют неконтролируемый доступ к ютюбу. И он их воспитывает.

Каких-то 10 лет и вырастает поколение дегенератов. Еще десять лет - они будут участвовать в жизни общества. Еще десять лет и часть из них будет становиться бизнесменами и депутатами и будут так или иначе управлять страной в соответствии со своей низкой нравственностью.

Всех этих деградантов со своей стороны пиарят Собчаки и всякие продюсеры, прошедшие обучение там где надо.

Вуаля - страна превращается в легкого противника с деградирующим населением.
А 20-30 лет это очень небольшой срок.
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2k
Сергей Час назад
А кто их спрашивал вообще? Ну не нравится и не нравится, кто-то слушает с удовольствием, мне тоже вообще не заходит эта херня. Но мы в свободном обществе должны жить, творчество должно быть любое, пока не противоречит законам. Срать за творчество, это все равно, что Шлеменко за неудачные подряд бэкфисты обсирать. Мол, фууу, кто так делает - срамота
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11k
net Час назад
Кто такой моргенштерн всем и так понятно. А бойцы его обос.рали, но хайпануть на его популярности не побрезговали)) понятно Хабиб и так в сети популярный, ему до этого нет дела, а остальные со своими слабенькими каналами получили просмотров от фанатов моргенштерна с запасом.
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1k
Педигри 2 часа назад
Назвал говном говно. Простите за тавтологию.
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233k
Rusbond 2 часа назад
Согласен.
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42k
doker 2 часа назад
Что американский Халк делает на Урале?
Где наши Добрыня или Муромец?
Что за реклама "пиндосов"?
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332
Сальвадоре Емельянов doker 2 часа назад
Просто смирись уже с тем, что именно ты- Иван дурак!
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332
Сальвадоре Емельянов 2 часа назад
Ублюдон. Не понимаю я видимо нынешнюю молодёжь, парни из мма- правы, нахрен такой пример молодым, можно поржать или ужаснуться над этой мразью в сети, но он ведь тянет за собой массу подростков и это стрёмно.
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3k
Юрий Злой 2 часа назад
Спрос порождает предложение, пока будет толпа фанатов дененератов слушать и поддерживать финансово, а неважно поливают грязью, или хвалят, что те что другие пиарятся на нем
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100
MC 2 часа назад
Это все промысел алаха! Салам Моргенштейн
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3k
Пополь Вух 2 часа назад
Ну, всё правильно!
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811
QQ 2 часа назад
Моргенштерн просто бизнесмен, удовлетворяющий запрос общества. Кроме него есть ещё сотня таких же, посмотрите топ Яндекс музыки например или муз ТВ какое нибудь.
Общество нужно лечить.
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241
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
чурка прав
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−3
Руслан 3 часа назад
Пы сы: До агонии этих ммашников и не знал про этого персонажа
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325
parhi 3 часа назад
Да скорей бы Морг уже обдолбался и сдох вместе со своими фанатами тупорылыми...
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445
Павел Ру KOSTELLO Час назад
Реклама и хайп делают дело. Если вкладывать деньги в раскрутку действительно талантливых исполнителей - публика с удовольствием из примет.
За Моргенштерн и прочими Элджеями стоят наркоденьги. Это их способ продактплейсмента.
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−3
Руслан 3 часа назад
Все беды в России из-за моргенштерна, вот посадить его и заживём.
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983
zu4ara 3 часа назад
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