Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков, которого также именуют Уральским Халком, в интервью высказался насчёт рэпера Моргенштерна.
Во флэш-интервью каналу «Руки Выше» спортсмен назвал рэпера куском говна, говорится в источнике. При этом Штырков отметил, что то, чем занимается Моргенштерн - не искусство. «Можно было делать что-то поинтереснее, но без такой похабщины, жути и вообще стрёма. То, что он пропагандирует с помощью своей знаменитости, это не очень хорошо», — заявил он. По его мнению, в таких случаях цензура уместна и должна наблюдать за подобными исполнителями.
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P.S.
Если читатели не в курсе сути вопроса, обсуждение которого начал российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко и которого в этом поддержали коллеги по ММА, начав резать карточки банка, рекламным фейсом которого, заделался Моргенштерн, то вкратце - о чём идёт речь, можно узнать из нижеследующего ролика. А если кому-то станет интересна тема, то на youtube-канале Sport 24 есть более развёрнутое интервью спортсмена, по поводу скандального рэпера.
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Резюмируя статью, хочется повторить реплику бойца ММА Магомеда Исмаилова, риторически обращённую к Моргенштерну: "Ладно у тебя вид дерьмовый, но хотя бы песни, должны быть положительные".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что извергает Моргенштерн, а депутат Милонов разглядел внутри этого рэпера "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел.
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Поясняю. Ютюб американская площадка. Что ставить в рекомендации и тренды - они вполне могут выбирать по определенным принципам. сейчас глядя на тренды - принцип явно угадывается - Д - деградация.
Дети часто имеют неконтролируемый доступ к ютюбу. И он их воспитывает.
Каких-то 10 лет и вырастает поколение дегенератов. Еще десять лет - они будут участвовать в жизни общества. Еще десять лет и часть из них будет становиться бизнесменами и депутатами и будут так или иначе управлять страной в соответствии со своей низкой нравственностью.
Всех этих деградантов со своей стороны пиарят Собчаки и всякие продюсеры, прошедшие обучение там где надо.
Вуаля - страна превращается в легкого противника с деградирующим населением.
А 20-30 лет это очень небольшой срок.
Где наши Добрыня или Муромец?
Что за реклама "пиндосов"?
Общество нужно лечить.
только усугубится в глазах этих ушлёпков.
И лечение они не принимают ( юношеский максимализм ).
А вот лишить денег на новый гаджет+компотовское воспитание? Да плюс "не получишь будёновку без 4-ки
в четверти
Да плюс "за школой пиз.ди.ли в воспитательных целях"
Коллектив - Сила!!! , если ты вне коллектива, то изгой, а там
ЗДРАВСТВУЙ ПСИХОПАТ!!! (пойду постреляю в учителей)
Да как ты общество не назови, а во всём нужно искать мотивацию, ну нечем заняться подросткам ( вернее есть чем ).
А умная собака бросается не на палку, которая её дразнит, а на
её хозяина
ПС Во я бухнул, извините, пятница, ещё раз сорри..
Самое интересное - не скрывает сам Моргенштерн. Посмотрите его интервью.
открыто говорит, да я делаю всякую дрянь, но если люди за это платят, так почему бы не зарабатывать на идиотах?
Идиоты именно для того и созданы, чтоб на них зарабатывать. Так уже тысячи лет происходит.
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Надо бы сообщить этому, прошу прощения, "Моргенштерну", что маска имеет тенденцию прирастать к хозяину. Он играет роль .овна, оглянуться не успеет, как реально станет этим самым .овном. Уже наверное стал.
Публика жаждет подобного зверинца, как оказывается
За Моргенштерн и прочими Элджеями стоят наркоденьги. Это их способ продактплейсмента.
Вот их бы посадить... тогда бы да, зажили.