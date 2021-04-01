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Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что извергает Моргенштерн

Генпрокуратуру попросят внимательней прислушаться к тому, что извергает Моргенштерн (1 фото + 3 видео)

Автор:
01 апреля 2021 06:43
Сообщество : Криминал
Метки: #моргенштерн   young stars   Россия   видео   генпрокуратура   криминал   пропаганда   шоу бизнес   
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Лига безопасного интернета настаивает на проведении компетентными органами проверки деятельности и, так называемого, "творчества" рэпера Моргенштерна, на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

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Метки: #моргенштерн   young stars   Россия   видео   генпрокуратура   криминал   пропаганда   шоу бизнес   
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42  комментария
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2k
Ivan 2 часа назад
Благодаря таким постам, скандалам и запретам он становится популярнее. Во в наше время(сука, дожил) таким отрицаловом был Юра Хой, "опа, опа, зеленная ограда" и Дельфин,"Я имел ее повсюду, я имел ее везде", и точно так же молодежь с горминально-безмозглым бунтом(я и про себя в тч), не На-На предпочитали, или Кобзона, прости господи, а то, что за гранью добра и зла и тогдашней морали. И ничего, сейчас Сектор и Мальчишник-почти классика.
Блин, я не хочу, чтоб через 30 лет на ретро фм играло ЭТО из поста! Запретить, расстрелять, ну его нахер!!!
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2k
Красаучег) 7 минут назад
У меня проблемо, ламбо или ферро..
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9k
Голос Вселенной 15 минут назад
Реклама плохой не бывает. Плохая реклама - тоже реклама. За каким хреном этого дегенерата рекламируют, раскручивают? - лично мне не понятно. Всем ведь очевидно, что подобные особи поднимаются и набирают популярность как раз на т.н. "противоречии", "не благодаря, а вопреки"... Возьмите арБузову, Собчак, сВолочкову, Тимати и десятки других нулей... Я не встречал ни одного человека из своего окружения (без преувеличения - НИ ОДНОГО!), кому они нравились бы, кто их бы поддерживал, кто их бы не то, что слушал бы, а даже кто мог бы выносить их творчество и не старался бы покинуть помещение, в котором зазвучал бы их голос... Но ... они на сцене, они в трендах, они в топ-позициях, они наше все, на них хотят быть похожими... И пипл это хавает, дети в первую очередь... Этот Морг сейчас УЖЕ звучит из каждого утюга, его обсуждают на всех ресурсах, в т.ч. новостных и специализированных, а не только развлекательных. И все из-за чего? - из-за внимания к его персоне, исключительно! Ну разве это не понятно?! - это же очевидно на столько, что глаза режет!..
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−136
Виталий 21 минуту назад
Нет никакого моргенштерна.

Есть гранты госдепа, продюссер и эта какашка. Ну а свой слушатель всегда на любое говно найдется.
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537
Rabie Liz Полчаса назад
А кто его слушает? Детям надо правильную музыку прививать и это должны делать родители. Видишь, что деть шлак этот слушает - "ремня" по ушам. Его определенно кто-то спонсирует, чтоб изуродовать молодое поколение, иначе откуда эта падаль вылезла и еще держится...
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631
zeros68 36 минут назад
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2k
Raf 45 минут назад
Там весь кружок привлечь, начиная с продюсера.
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33k
AGM 48 минут назад
Мне этот персонаж с момента как я его впервые увидел, напоминает трешовую современную версию или даже скорее перверсию Шуры. А молодёжь его давно слушает. На трансформаторной будке во дворе уже по моему года два баллончиком коряво написано "моргинштерн" (орфография сохранена).
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537
Rabie Liz AGM Полчаса назад
Шура пел про добро и не пропагандировал разврат и наркоту.
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26
Sergey Mikula 49 минут назад
А как же, такие песни:
Ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже!
Или антипатриотическая песня:
Американ бой, я уеду с тобой!
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9k
Валерий 52 минуты назад
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36k
Вепс 56 минут назад
Помои российского шоубизнеса.
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417
EM Вепс 18 минут назад
А там есть не помои?
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27
Алексей Ш 59 минут назад
Животное должно быть в хлеву !!!
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39k
parallax Час назад
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1k
Unknown Час назад
Хе хе... Т.е. один пропагандирует насилие как всякие там бои т т.д. и это уже ни разу не мирный спорт и это типа норм, но при этом же он возмущается про пропаганду наркотиков и т.д... ну ну... Лицемерие в их среде это норма ))))
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4k
Александр Иванов Час назад
Почему ЭТО ещё на свободе? У нас за меньшее сажают.
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1k
Unknown Александр Иванов Час назад
Потому что ЭТО из семьи боХатенького папки бизнесмена.... Все там повязаны и связи...
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4k
Александр Иванов Unknown 47 минут назад
Есть и покруче. Он же из Чуркестана? У нас он чем управляет?
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1k
Unknown Александр Иванов 36 минут назад
Он не оттуда. Бизнес его папаши в России. Мать вроде как в Италии обитает. Он ближе к кормушке папаши. Вот и всё. Нет разницы откуда он родом, если папаша мутит в России.
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7k
Sapsan Час назад
Еще один недорэпер-недоеврей-недотатар-недоузбек-недопевец. Как бы скоро не нашли его с пулей в голове где-нибудь в канаве
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1k
Виктор Полесов Час назад
и так всё плохо у нас с прокуратурой, теперь там еще и моргенштерна внимательно слушать начнут, приехали...
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82
Алексей Час назад
Так прививайте ребёнку вкус и поощряйте выражение собственного мнения. Никакие моргенштерны не пробьют такую защиту.
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Вы че? Если его запрещать, то оно станет эксклюзивом, его ценник вырастит, а просмотров на трубе станет триллион. А мелкие, вообще, начнут еще сильнее надрачивать на "запретный" вонючий плод. Отравить ему трусы Новичком)))) Если носит трусы, конечно, утырок. А то не удивлюсь, если у него затычка в жопе.
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1k
ss202 2 часа назад
это что за педрила
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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