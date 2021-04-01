Лига безопасного интернета настаивает на проведении компетентными органами проверки деятельности и, так называемого, "творчества" рэпера Моргенштерна, на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.
Об этом сообщила председатель Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина
"По поводу Моргенштерна. Не озвучивали ещё эту тему публично. Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру в связи с действиями данного исполнителя", - сказала Мизулина во время проведения круглого стола, посвящённого информационной безопасности детей.
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Члены Лиги считают, что Моргенштерн «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде», пишет на своих страницах ТАСС.
Того же мнения придерживаются и бойцы ММА:
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Ранее бывший депутат и член Общественной палаты Дмитрий Носов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь Моргенштерна к ответственности. В обращении Носов указывал, что в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям, своё мнение общественник изложил в нижеследующем видеосюжете:
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Блин, я не хочу, чтоб через 30 лет на ретро фм играло ЭТО из поста! Запретить, расстрелять, ну его нахер!!!
Есть гранты госдепа, продюссер и эта какашка. Ну а свой слушатель всегда на любое говно найдется.
Ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже!
Или антипатриотическая песня:
Американ бой, я уеду с тобой!