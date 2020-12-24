Милонов разглядел внутри Моргенштерна "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел

Депутат Госдумы Виталий Милонов, позиционирующий себя православным, видя на челе Моргенштерна печать сатаны, дабы не исходило из того на детей тлетворное дыхание ада, считает за благо, зашить реперу рот, как у Нео в "Матрице" и выпустить где-нибудь значительно южнее, снабдив предварительно, паспортом обезьяны.
Виталий Милонов в крайне негативном ключе высказался в отношении рэпера Моргенштерна - парламентарий считает, что исполнитель вообще не должен жить.
Рэпер Алишер Моргенштерн — это античеловек и развратитель детей. Такое заявление сделал депутат Милонов.
«Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам, чтобы он больше не мог ходить. Я готов его высечь плетьми у Басманного суда, на Красной площади вывести его на Лобное место и примерно наказать», — сказал Милонов об этом сообщил источник со ссылкой на эфир радио «КП».
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Ранее стало известно, что по данным стриминговой платформы Spotify, Моргенштерн стал одним из самых прослушиваемых артистов в России, передаёт «Пятый канал». Сам рэпер рассказал, что за полчаса выступления на корпоративных мероприятиях берёт три миллиона. Конкретной валюты Моргенштерн не указал, пишет VSE42.ru.
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Если в голове маргарин вместо мозгов, ничто это не исправит.
Ну так и Милолнов - крайность.
Слились две крайности в экстазе.
Он свободно может говорить то, за что меня бы сразу посадили)