Милонов разглядел внутри Моргенштерна "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел

Виталий Милонов в крайне негативном ключе высказался в отношении рэпера Моргенштерна - парламентарий считает, что исполнитель вообще не должен жить.

Рэпер Алишер Моргенштерн — это античеловек и развратитель детей. Такое заявление сделал депутат Милонов.

«Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам, чтобы он больше не мог ходить. Я готов его высечь плетьми у Басманного суда, на Красной площади вывести его на Лобное место и примерно наказать», — сказал Милонов об этом сообщил источник со ссылкой на эфир радио «КП».