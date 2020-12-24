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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4468 постов • 630 подписчиков подписаться
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Милонов разглядел внутри Моргенштерна "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел

Милонов разглядел внутри Моргенштерна "дикую тварь", угомонить которую может только расстрел (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   100 палок   young stars   Милонов   депутат   критика   россии   сатанизм   
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Депутат Госдумы Виталий Милонов, позиционирующий себя православным, видя на челе Моргенштерна печать сатаны, дабы не исходило из того на детей тлетворное дыхание ада, считает за благо, зашить реперу рот, как у Нео в "Матрице" и выпустить где-нибудь значительно южнее, снабдив предварительно, паспортом обезьяны.

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Метки: #моргенштерн   100 палок   young stars   Милонов   депутат   критика   россии   сатанизм   
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52  комментария
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650
Eddilyk 2 часа назад
Рэпер Алишер Моргенштерн - это уё--ще. Скажем, результат шизоидальной идиотии и абсолютной безвкусицы. Но это вовсе не значит, что его за это следует уничтожать. В нынешние времена должно существовать разнообразие, причём, даже такое. Виталий Милонов, что как обычно, пиарится на всякого рода отребье (и не только), что тоже вполне логично для нашего времени разнообразия и эпатажного популизма.
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1k
Александр 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
NeDron 10 минут назад
Милонов - просто громкоговоритель. Шнурок в разъем вставлен, динамик работает. Что Вы хотите от устройства, способного только увеличивать громкость Вашего голоса? Мыслей? Серьезно?
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4k
Nobody Noname 14 минут назад
У меня они оба вызывают одинаковые чувства жалости и сочувствия
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610
g789 15 минут назад
Моргенштерн и Милонов - разные проявления одного и того-же.
Если в голове маргарин вместо мозгов, ничто это не исправит.
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771
Карл Такойто 15 минут назад
Ну если Моргенштерн дикая тварь,то Виталий Милонов тварь серая, абсолютно бесполезный чиновник,без талантов без способностей,за всю свою жизнь не прославившийся ничем хорошим,а лишь известный благодаря всякой одиозной херне)) Моргенштерн лучше Виталия,хотя бы по той причине что деньги за его дичь ему люди платят добровольно,по взаимному согласию))Дичь же и существование Виталия Милонова,оплачивают налогоплательщики,на основе принудительной))
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268
tuka Полчаса назад
одному мне кажется, что Мориарти в последние годы немного поистрепался?
одному мне кажется, что Мориарти в последние годы немного поистрепался?
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195k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Хоть что-то полезное и умное от Милонова.
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5k
mr.Poher 46 минут назад
Моргеншт как его - это красность.
Ну так и Милолнов - крайность.
Слились две крайности в экстазе.
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12k
Toxictofa 47 минут назад
Милонов все таки иногда полезный клоун.
Он свободно может говорить то, за что меня бы сразу посадили)
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11k
Inlex 50 минут назад
Моргенштерн как лакмусовая бумага, кому нравится - сразу ясно: быдло...проходим мимо.
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4k
Mike Snow Inlex 12 минут назад
Для меня загадка: как такое чмо можно еще и слушать, его и видеть то противно не говоря уже о том, чтобы платить деньги за его "творчество".
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18k
SerGProS 54 минуты назад
Милонова кидает из крайности в крайность, то пиписьки разглядывает на "сторублевках", то на клоунов от шоу бизнеса бросается, аки дикий пудель.
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19k
Delex 58 минут назад
Этот рэпер пусть живет, НО!!! его бы приструнить зе его высказывания, в этом плане с цензурой беда, дети слушают и не догоняют каким говном они голову себе забивают!
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3k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Что Моргенштерн,что Милонов готовы отсосать в прямом эфире,лишь бы получить дополнительный пиар
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1k
евгений Час назад
Что толку)) Пока есть аудитория. И да, сейчас подрастает целое поколение моргенштейнов) Дно ещё далеко не пробито, так что держитесь
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9k
r.a.t. Час назад
Милонов просто разглядел себе подобного
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3
дедушка кац Час назад
он скоро будет доверенным лицом обнуленного
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974
Р Х дедушка кац 13 минут назад
А что, вон пугачёву с волей в Госдуму на следующий год выберут.
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2k
Чиуауа Час назад
Зачем расстрел, есть отработаннаяя схема с самолётом...
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411
Алксандр Шевченко Час назад
Я так скажу - спрос рождает предложение. И если такие [мат] как морг востребованы, вопрос к к тем кто сидит в думе это следствие их работы.
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2k
Чиуауа Час назад
Я ещё никогда не видела живого православного педераста, Милонов первый!
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7k
Alex Час назад
Дык чё пугать-то издалека? Забей стрелку и выполни свои обещания и желания честно, один на один! А вообще нашим народным избранникам неплохо бы выйти к простому народу (своим избирателям) без охранников, чтобы прочувствовать всю глубину народной любви к себе. Может, тогда законы станут ещё толковей и заботливей?
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