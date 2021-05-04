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В Челябинске полуголая женщина устроила стриптиз на погрузчике

В Челябинске полуголая женщина устроила стриптиз на погрузчике (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   женщина   погрузчик   представление   скорая помощь   челябинск   
735
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1

А ведь майские выходные только начались... Берегите себя!

Источник:

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Метки: видео   женщина   погрузчик   представление   скорая помощь   челябинск   
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25  комментариев
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190
bylbatarasich 2 часа назад
под чем бы и какой бы она не была, камнем по голове это перебор(((((
не мужик
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201k
Барон Мюнхгаузен 7 минут назад
Тётка на Лолиту Милявскую похожа...
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5k
Александр Иванов 23 минуты назад
Видать, не столь суровы челябинские мужики, раз с обдолбанной обезьяной столь долго разбирались.
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4k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
Он говорил ей, что он арабский шейх, а она будет его любимой женой! Обманул...
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6k
Serjio 24 минуты назад
Таджик такой же. Чо он ее пинать то полез, трактор пожалел? Дык голой жопой его не испортишь. А так еще и за побои денег отдаст.
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13k
Альф 57 39 минут назад
Бить нельзя, видно же перепила - ну пообезянничает и уйдёт, потом можно разобраться. Водитель придурок.
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2k
Заряд бодрости 49 минут назад
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2k
Daimos 53 минуты назад
Водила похоже даже не понял, что совершает еще более тяжкое преступление.
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3k
Том Джоуд 58 минут назад
После просмотра, осталось чувство что водитель погрузчика и яростная дева связаны узами платонической любви.
Прельстившаяся на южный темперамент дама, ощутила горечь измены. А когда воспылавши праведным гневом, зажженным огненной водой, пыталась разрушить колесницу возлюбленного - ощутила, через побои, любовь к женщинам южных представителей, с границ нашей страны.
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−60
RUSOFOB199LVL Час назад
Вот что значит майские праздники в рашке)) Спасибо ВВП
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36k
Андрей Час назад
Похоже у неё авитаминоз.
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214
Hunde Beißer2 Час назад
Девушка красивая
В кустах лежит нагой...
Другой бы взял и вые..л,
А я лишь пнул ногой!!!


Злой чебурек попался!Наверно насяльника за мигалку заругает!
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37k
dima423 Час назад
чурбан епанутый какойто...чего он ее бьет то? Ну понятно крышняк поехал...но бить то нахера да еще с такой злобой...зверье и есть зверье)
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