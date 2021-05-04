В Челябинске полуголая женщина устроила стриптиз на погрузчике

А ведь майские выходные только начались... Берегите себя!
В воскресенье на Комсомольском проспекте в Челябинске неадекватная женщина в майке и трусах устроила настоящее представление. Сценой для шоу стал приглянувшийся даме мини погрузчик.
Поведение полуголой барышни не поддается объяснению - сначала она швырнула в технику дорожный знак, а затем забралась на крышу и принялась непристойно танцевать. В ходе представления пострадала мигалка погрузчика - дама обмоталась ее проводом и, натанцевавшись, оторвала проблесковый маячок и бросила на землю.
По словам очевидцев, четверо дорожных рабочих, жизнь которых к такому не готовила, на протяжении часа пытались снять даму с техники
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Поведение водителя погрузчика тоже, кстати, трудно поддается объяснению. Похоже, горячий перфоманс ему не понравился, он вышел из кабины и норовил ударить женщину или швырнуть в нее камнем. К счастью, его удерживали коллеги. Но несколько раз он все же ее задел.
Разумеется, очевидцы вызвали скорую помощь. И когда приехали медики, женщина наконец-то проявила благоразумие и при помощи врачей спустилась с погрузчика. Сообщается, что ее отвезли в "психушку". Однако неизвестно, находилась ли дама под воздействием опьяняющих веществ или это весна ее так опьянила.
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не мужик
Прельстившаяся на южный темперамент дама, ощутила горечь измены. А когда воспылавши праведным гневом, зажженным огненной водой, пыталась разрушить колесницу возлюбленного - ощутила, через побои, любовь к женщинам южных представителей, с границ нашей страны.
В кустах лежит нагой...
Другой бы взял и вые..л,
А я лишь пнул ногой!!!
Злой чебурек попался!Наверно насяльника за мигалку заругает!