В Челябинске полуголая женщина устроила стриптиз на погрузчике

В воскресенье на Комсомольском проспекте в Челябинске неадекватная женщина в майке и трусах устроила настоящее представление. Сценой для шоу стал приглянувшийся даме мини погрузчик.





Поведение полуголой барышни не поддается объяснению - сначала она швырнула в технику дорожный знак, а затем забралась на крышу и принялась непристойно танцевать. В ходе представления пострадала мигалка погрузчика - дама обмоталась ее проводом и, натанцевавшись, оторвала проблесковый маячок и бросила на землю.