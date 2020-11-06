Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой отремонтировать им дорогу: видео

Жители деревни Косотуриха в Пермском крае, после отказа администрации ремонтировать дорогу, на основании того, что она якобы ничья, попросили Канцлера Ангелу Меркель присоединить ничейные земли к Германии и отремонтировать разбитое дорожное полотно.
Пермяки устали оттого, что местные власти без конца игнорируют их просьбы о ремонте дороги.
«В связи с тем, что администрация Култаевского сельского поселения Пермского района постоянно нам отказывает с ремонтом данного участка дороги, а в последнее время мы вообще выяснили, что этот земельный участок никому не принадлежит, мы решили обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как у них дороги очень хорошие», – утверждает житель Косотурихи
Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус.
«Если кусок земли ничей, как, говорят наши чиновники, и ремонт делать для них нецелесообразно, то может, Германия возьмёт этот кусок себе», – сообщает канал Mash мнение местного жителя.
Жители говорят, что уже готово письмо канцлеру Германии, в котором содержится предложение забрать участок земли и привести в порядок дорогу.
Источник:
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тут все любят сталина вспоминать. ну и что бы он сделал с этими гнидами?
То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами
То ли они на самом деле довпоёпы на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ......
Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
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Надеюсь, на коленях? А то кое-кто не простит.
Но с богопутами и путолизами только так бороться можно.
Ибо пока за казнокрадство не будут головы сечь по седьмое колено - не будет у нас мира.
А что дорога в Перми говно - так это норма!
Вы ещё новогоднего обращения царя не слыхивали!
Всё норм и под контролем!
поправочка - немецкие чиновники на ставке.
не почасовой.