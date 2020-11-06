Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой отремонтировать им дорогу: видео

Пермяки устали оттого, что местные власти без конца игнорируют их просьбы о ремонте дороги.





«В связи с тем, что администрация Култаевского сельского поселения Пермского района постоянно нам отказывает с ремонтом данного участка дороги, а в последнее время мы вообще выяснили, что этот земельный участок никому не принадлежит, мы решили обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как у них дороги очень хорошие», – утверждает житель Косотурихи

Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус.







