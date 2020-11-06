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Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой отремонтировать им дорогу: видео

Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой отремонтировать им дорогу: видео (1 фото)

Автор:
06 ноября 2020 01:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ангела меркель   дорога   жители   край   обращение   пермь   ремонт   россия   
2096
1

Жители деревни Косотуриха в Пермском крае, после отказа администрации ремонтировать дорогу, на основании того, что она якобы ничья, попросили Канцлера Ангелу Меркель присоединить ничейные земли к Германии и отремонтировать разбитое дорожное полотно.

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Метки: ангела меркель   дорога   жители   край   обращение   пермь   ремонт   россия   
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46  комментариев
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2k
Tiana 7 часов назад
Придали проблему огласке. Молодцы. Это сейчас один из немногих работающих способов заставить чиновников шевелиться.
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2k
Ям Полчаса назад
предки этих ублюдков встречали фашистов хлебом-солью.
тут все любят сталина вспоминать. ну и что бы он сделал с этими гнидами?
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24k
Aqueronte Ям 3 минуты назад
Предки эти ублюдков это вы про чиновников, которые издеваются над жителями?
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16k
Lunatic Asylum Ям 54 секунды назад
Починил бы дорогу. Там бы быстро нашли чья это зона ответственности. =)
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774
Hellscream Час назад
Вот вот это классный перфоманс )) Чинуши на местах может хоть маленько жопы подымут
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−120
kazakh Час назад
Я думал Россия уже вперде. Нет что-ли? С колен не встали ещё? Асфальт неровный видимо мешает ))
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1k
Алексей kazakh 42 минуты назад
Просто времени на раскачку нет.
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99
worldstreetmusic Час назад
......................"Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус.".....................

То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами


То ли они на самом деле довпоёпы
на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ......

Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
......................"Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус."..................... То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами То ли они на самом деле довпоёпы на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ...... Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
......................"Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус."..................... То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами То ли они на самом деле довпоёпы на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ...... Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
......................"Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус."..................... То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами То ли они на самом деле довпоёпы на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ...... Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
......................"Он также утверждает, что из-за плохой дороги зимой к ним не смогут попасть машины скорой помощи, пожарные службы и школьный автобус."..................... То ли это Агенты Путина измываются над либеротой и школьниками выставляя их полными неадекватами То ли они на самом деле довпоёпы на фоне осеннего обострения Коронавируса.......ХЗ...... Для тугодумов : Там на участке длиною в 15 метров состоящей из 30 бетонных плит выкрошились 3( ТРИ) плиты на 2-4 сантиметра......
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1k
ddp worldstreetmusic 7 минут назад
На 2-4 сантиметра? Как разглядел то?!
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1k
V2.Smirnov 2 часа назад
Интересно, сколько в Германии штраф за незаконную прокладку дороги по чужой земле?
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1k
Anatoly Tananykhin 3 часа назад
И дорогу не починят и статью заведут. УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
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1k
Михаил Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Это не собственность Российской федерации. Сказа ли же "ЗЕМЛЯ НИЧЬЯ".
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1k
Anatoly Tananykhin Михаил Полчаса назад
Приедут из прокуратуры, сразу окажется что земля вполне чья то и вообще чиновников не правильно роняли.
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1k
Михаил Anatoly Tananykhin 14 минут назад
Ну вот, через прокуратуру и шевелятся только.
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2k
АБЕЗЬЯН 3 часа назад
Зато нефтяные месторождения белорусам раздаем!
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4k
Иван 4 часа назад
Старая схема с надписью "Навальный молодец, а Хутин - нет" не работает?
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−92
Лермонтов 4 часа назад
И пограничный пост поставить. Будет кусочек Германии
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505
Nane First NameLast 5 часов назад
Жители говорят, что уже готово письмо канцлеру Германии
--------------
Надеюсь, на коленях? А то кое-кто не простит.
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6k
Goldsmith Nane First NameLast 58 минут назад
А сейчас живём в такой системе что не важно перед кем на коленях стоять ,лишь бы дома все нормально было. Вот с утра как вышел из дома, встаёшь на колени и вперёд со всей пролетарской силой. От гэбэдэдишника за углом до начальника на работе.
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
СССР, лето то ли 81 или 82, ХЗ, точно уже не вспомнить. Небольшая деревня в N-местности, в одной из многочисленных областей тогда еще РСФСР. Дорога, или подобие дороги (потому что никакого асфальта там не было), соединяющая два населенных пункта типа деревня. Рейсовый бежевый ПАЗ, битком забитый народом, в очередной раз застревает в глубокой луже. Несмотря на все усилия водителя, выехать из этой лужи автобусу не удается. "Все, мужики, выходи толкать!" - раздается голос водителя и распахивается передняя дверь. Мужики, матерясь на чем свет стоит, дружно вылазят из автобуса, и на раз-два в раскачку кое-как в этот раз таки выталкивают автобус из злосчастной лужи. Автобус отъезжает метров десять, останавливается, и все мужики заваливают обратно. И опять все то же самое что было до этого - ямы, лужи, ухабы. Автобус качается из стороны в сторону, но все же медленно он продолжает движение до следующей большой ямы, где он снова застрянет и мужики в очередной раз выйдут его толкать. Ну если уж совсем никак, то тогда идти за трактором. И такая хрень дождливым летом была в порядке вещей. Осенью или весной ситуация становилось еще хуже. Удивительно, но при таком положении дел на дороги тогда и в голову никому не приходило жаловаться. А тут на тебе!
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1k
Артур Будкин Matthew Hopkins 4 часа назад
тогда народ думал, что живет в самой замечательной стране и у других всё ещё хуже
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−58
Alisher Alisher 6 часов назад
Отличная просьба , пусть заберет конечно и жизнь сразу лучше станет
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810
Шурман 6 часов назад
Пересмотрел видео , это бетонка , ну раз сами не делают залейте нафиг сами или щебнем . Человек на камеру 2 слова связать не может . Скорая к ним ни проедет , дам там блин самолет может сесть , на фото одно на видео другое . Кругом мусор и это сами жильцы делают , я не думаю что в это кукуево прям паломничество , кирпичи кинули так потом еще и за подвески людей отвечайте .
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2k
VL 6 часов назад
[мат] из администрации, читаете? Смотрите?
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6k
bum-bum 6 часов назад
Т.к. деревенские жители совершили уголовное правонарушение, будет очень иронично, если они же и будут эту дорогу строить, но уже в качестве заключенных.
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4k
Иван bum-bum 4 часа назад
Да да, в России же заключенные дороги строят. Ты *блан?
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9k
Великий Кормчий 6 часов назад
Чую заминусят меня протестанскине очколизы.
Но с богопутами и путолизами только так бороться можно.
Ибо пока за казнокрадство не будут головы сечь по седьмое колено - не будет у нас мира.
А что дорога в Перми говно - так это норма!
Вы ещё новогоднего обращения царя не слыхивали!
Всё норм и под контролем!
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13k
vikklu Великий Кормчий 5 часов назад
Чё курил-то?
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13k
Fat boy slim is * in a heaven 7 часов назад
Дураков на Руси на сто лет припасено
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Prostovopros 6 часов назад
Откуда мне знать? Надо письмо Меркель писать, а то и Байдену
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6k
bum-bum Шурман 6 часов назад
Напомню тебе, что эти дураки освободили европу от нацизма в прошлом веке, это благодаря им ты живешь, и семья твоя не стала куском мыла для ног нацистов или абажуром в комнатку какой-то фрау. Они то знали что делать с такими дохера хитрожопыми твоей национальности. Сходи в музей известный, посмотри, как легко бы влезла в печь твоя задница)) Проникнись темой.
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7k
Prostovopros Fat boy slim is * in a heaven 6 часов назад
Зачем тогда людей дураками называешь? Сам, что - гений мысли?
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Fat boy slim is * in a heaven Prostovopros 6 часов назад
Разве можно назвать умными людей, которые выдумывают истории про челобитные иностранным руководителям с просьбой починить дорогу?
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56k
Опиум для народа bum-bum 3 часа назад
Откуда ему знать,его дедушка только про Ташкентские бои рассказывал.)))
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810
Шурман 7 часов назад
Что бы были дороги как в Германии нужно и налоги платить красивые на транспорт и тд , в Европе тоже воруют но не миллиардами и люди получают почасовую зарплату а не ставки как в России , может быть пора убрать право выборов мэра пенсионерам и всяким инвалидам , им дали шоколадку и сух пай вот и выбрали очередного засранца который уже успел накосячить по самое ни могу и что бы не залететь пытается получить корочку любой ценой . К примеру Бельгия Брюссель перекресток к аэропорту делают уже 5 с хреном лет , и что я слышу сегодня по радио что сроки сдачи объекта планируют перенести на март :) там делать не чего всего 1,5 км туда и полтора обратно , нет они сделали кольцо пустили движение , через месяц снесли все к хебеням и опять хрен знает что строят :))) вот так и в Европе бабки отмывают :) у моего дома было кольцо с клумбой :) приехали снесли все и заместо кольца сделали большой лежачий полицейский :)) жильцы нашей улицы так и не поняли зачем :)
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44k
Albert GER Шурман 6 часов назад
ты сейчас половине фишкян шаблоны порвал))))

поправочка - немецкие чиновники на ставке.
не почасовой.
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810
Шурман Albert GER 6 часов назад
В Бельгии на часовой , но разницу доплачивают . У меня жена чиновник :)
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6k
bum-bum Шурман 6 часов назад
а может быть пора перестать всяким забугорным п..дорасам решать как надо жить россиянам? Эмигрантам всяким в том числе. Этим лживым лицемерным ублюдкам, которые типа очень любят Россию, но при это сыбали из нее в ужасе.
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810
Шурман bum-bum 6 часов назад
Не кто не сваливал в ужасе , просто как репатрианты взяли и уехали , ты думаешь меня бельгийцем называют ? хрен там я Русский , думаешь Альберта называют немцем ? он для них аусзидлер .
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18k
pssst bum-bum 5 часов назад
Многие съобывали в ужасе из чуркестанов.
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