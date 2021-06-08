Вы не подумайте, нет ничего плохого в активном и умном питомце. Только вот у бордер-колли эти качества возведены в Абсолют. Если живности, которую надо куда-нибудь загонять, не имеется, животина будет гонять мяч, кошек, соседей — сил хватит на всех. Такую собаку нельзя держать ни в доме, ни на цепи, ни даже в вольере — она просто сойдет с ума от безделья и ограниченного пространства.