Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где лучшие подруги? У нас в клубе! Где выведен главный интеллектуал среди собак, неугомонный пастух, мохнатая молния и просто хороший мальчик? На берегах туманного Альбиона!
Бордер-колли, наш сегодняшний герой, работает с толпами всяких баранов аж с 16 века. Дело это нелёгкое: для того чтобы собрать стадо в общую кучу надо иметь массу энергии. А чтобы отвести отару к конкретному месту — ещё и мозги. И того, и того у нашей героини более чем достаточно. И хозяину нужно быть к этому готовым.
Вы не подумайте, нет ничего плохого в активном и умном питомце. Только вот у бордер-колли эти качества возведены в Абсолют. Если живности, которую надо куда-нибудь загонять, не имеется, животина будет гонять мяч, кошек, соседей — сил хватит на всех. Такую собаку нельзя держать ни в доме, ни на цепи, ни даже в вольере — она просто сойдет с ума от безделья и ограниченного пространства.
Эта мохнатая ракета не только гиперактивная, но и гипер умная. Ученые Университета Британской Колумбии вообще назвали бордеров умнейшей породой из всех имеющихся. И самая умная собака по кличке Чейсер лишь подтверждает эту гипотезу. Она знала 1022 слова и выучила более сотни команд! Вы спросите, как проверяли словарный запас собаки? По игрушкам! Из кучи вещей Чейсер приносила именно ту, которую просил хозяин.
Но с большими мозгами приходит и большая ответственность. Без постоянной тренировки соображалки собака очень скучает и даже может впасть в депрессию. Но за свою скорость в движении и мысли животину ценят везде. Бордеры активно участвуют в собачьем спорте, работают поводырями и помогают спасателям, но и не забывают о своей основной профессии. А ещё бордер-колли стали отличными моделями для фотографов. Обученная собака идеально выполняет все команды и принимает любые позы!
Обычным питомцем бордер-колли может стать только у того хозяина, который готов работать и носиться вместе с ним сутками напролет. Другой просто не удержит пса-энерджайзера!
Источник:
- Куда исчезли сомалийские пираты?
- Ученые доказали: собаки с рождения "запрограммированы" на общение с человеком
- 22 любопытных факта обо всем на свете
- Аззо Бассоу — человек, которого считали последним неандертальцем
- Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами
Понравилось46