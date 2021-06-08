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Бордер-колли: Настолько активная и умная собака, что её содержание в доме заканчивается проблемами

Бордер-колли: Настолько активная и умная собака, что её содержание в доме заканчивается проблемами (5 фото)

Автор:
08 июня 2021 21:21
Сообщество : Животные
Метки: интересно   собаки   факты   
863
5

Где лучшие тусовки? У нас в клубе! Где лучшие подруги? У нас в клубе! Где выведен главный интеллектуал среди собак, неугомонный пастух, мохнатая молния и просто хороший мальчик? На берегах туманного Альбиона!

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Метки: интересно   собаки   факты   
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uutb 8 часов назад
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961
Сергей 7 часов назад
думаю, что все собаки людей отлично понимают. Но не все собаки понимают, что включить дурака всегда залог относительно спокойной жизни))
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14k
Поручик 8 часов назад
А где-то, читая этот псто, грустит Бэйб - "поросёнок, который так хотел стать овчаркой"...
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