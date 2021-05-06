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Как слышат змеи?

Как слышат змеи? (4 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: животные   змея   интересно   слух   уши   фото   
107
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Видя, как заклинатели змей завораживают рептилий игрой на дудочке, невольно думаешь, что змеи очень музыкальны, а значит, обладают тонким слухом. Однако это не так.

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Метки: животные   змея   интересно   слух   уши   фото   
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