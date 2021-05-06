Как слышат змеи?

Видя, как заклинатели змей завораживают рептилий игрой на дудочке, невольно думаешь, что змеи очень музыкальны, а значит, обладают тонким слухом. Однако это не так.
Змеи — уникальные существа, имеющие безногие тела, машущие языками, а также обладающие способностью пожирать добычу целиком. При охоте на добычу они в основном полагаются на своё обоняние, правда также используют зрение и слух. Но есть ли у змей уши?
Да и нет, сказала Live Science Сара Руан (Sara Ruane), герпетолог из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, США. Как и у многих рептилий, у змей нет внешнего уха. Однако у них в голове существуют косточки, которые они используют для того, чтобы слышать.
«Когда вы думаете о животных, будь то собака или кролик, они, услышав шум в каком-то из направлений, сдвигают своё внешнее ухо, чтобы лучше уловить этот звук в случае, если он повторится снова, — рассказала Руан. — Внутреннее ухо — это та часть, где находятся настоящие гайки и болты слуха.»
У змей имеется только эта часть уха с гайками и болтами.
Обычно уши состоят из 3-х основных частей. Наружное ухо фокусирует звук на барабанной перепонке, которая отделяет внешнее ухо от среднего уха. Среднее ухо состоит 3-и косточек, которые посредством вибраций передают звук от барабанной перепонки к внутреннему уху. Внутреннее ухо превращает эти колебания в нервные импульсы, которые поступают в мозг.
Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в Journal of Experimental Biology, у змей нет как внешнего, так и среднего уха. Однако у них есть одна косточка среднего уха, которая соединяет внутреннее ухо с челюстью. Это позволяет змеям слышать вибрации, например, приближающегося хищника, идущего по лесной тропе. Однако они не так хорошо слышат звуки, передаваемые по воздуху.
Из-за такого строения ушей змеи слышат только узкий диапазон частот. Они могут слышать низкие частоты, но не высокие, потому что эти звуки в основном передаются по воздуху. Например, согласно исследованию 2012 года, королевские питоны лучше всего слышат на частотах от 80 до 160 Гц. Для сравнения, согласно «Neuroscience» (Sinauer Associates, Inc., 2001), нормальный человеческий частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 000 Гц.
«Если бы вы плавали и уходили под воду, а кто-нибудь, стоявший рядом с бассейном, кричал вам, вы бы его услышали, — говорит Руан. — Возможно, вы не сможете разобрать детали … Это вроде того, что слышат на более высоких частотах змеи.»
Этот столь узкий диапазон слуха не является проблемой для змей — отчасти потому, что они не используют вокализацию для общения друг с другом. Согласно исследованию, издаваемые ими звуки, такие как шипение или рычание, имеют более высокие частоты, чем они могут слышать, и, вероятно, предназначены для хищников — птиц и млекопитающих.
Более серьёзная причина, по которой змеям не нужен чувствительный слух, заключается в том, что они полагаются на другие чувства. Особенно важным для них чувством является обоняние.
«Змеи высовывают языки, собирая все молекулы запаха, которые находятся поблизости в воздухе, и возвращают их в специальный орган, который у них есть для обработки этого и передачи в мозг», — сказала Руан.
Так что хотя у них и нет шанса услышать большинство других животных, «змеи — хемочувствительные короли».
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