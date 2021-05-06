Как слышат змеи?

Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в Journal of Experimental Biology, у змей нет как внешнего, так и среднего уха. Однако у них есть одна косточка среднего уха, которая соединяет внутреннее ухо с челюстью. Это позволяет змеям слышать вибрации, например, приближающегося хищника, идущего по лесной тропе. Однако они не так хорошо слышат звуки, передаваемые по воздуху.

Из-за такого строения ушей змеи слышат только узкий диапазон частот. Они могут слышать низкие частоты, но не высокие, потому что эти звуки в основном передаются по воздуху. Например, согласно исследованию 2012 года, королевские питоны лучше всего слышат на частотах от 80 до 160 Гц. Для сравнения, согласно «Neuroscience» (Sinauer Associates, Inc., 2001), нормальный человеческий частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 000 Гц.

«Если бы вы плавали и уходили под воду, а кто-нибудь, стоявший рядом с бассейном, кричал вам, вы бы его услышали, — говорит Руан. — Возможно, вы не сможете разобрать детали … Это вроде того, что слышат на более высоких частотах змеи.»

Этот столь узкий диапазон слуха не является проблемой для змей — отчасти потому, что они не используют вокализацию для общения друг с другом. Согласно исследованию, издаваемые ими звуки, такие как шипение или рычание, имеют более высокие частоты, чем они могут слышать, и, вероятно, предназначены для хищников — птиц и млекопитающих.