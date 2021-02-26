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«Помогите, мой пес сломался!»: 40 собак, которые любят почудить

«Помогите, мой пес сломался!»: 40 собак, которые любят почудить (41 фото)

Автор:
26 февраля 2021 18:30
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   смешные животные   собаки   фото животных   
495
41

Карантин не только людей сводит с ума — нашим четвероногим друзьям тоже приходится нелегко, вот они и начинают «выходить из строя»: лезть на стены, принимать немыслимые позы и вообще вести себя как минимум странно. Вот свежая подборка таких чудиков из сообщества «Что не так с твоей собакой?».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   смешные животные   собаки   фото животных   
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