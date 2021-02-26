«Помогите, мой пес сломался!»: 40 собак, которые любят почудить

Автор:
26 февраля 2021 18:30
Карантин не только людей сводит с ума — нашим четвероногим друзьям тоже приходится нелегко, вот они и начинают «выходить из строя»: лезть на стены, принимать немыслимые позы и вообще вести себя как минимум странно. Вот свежая подборка таких чудиков из сообщества «Что не так с твоей собакой?».
1. Сенсация: первая фотография лох-несского чудовища
2. "Красивое у тебя кресло. Не хотелось бы, чтобы с ним что-нибудь случилось, смекаешь?".
3. "Он делает такое лицо, когда собирается залаять"
5. Когда от скуки лезешь на стенку
6. Что будет, если сфотографировать пса во время зевка
7. Миссия выполнена, что дальше?
8. Это Локи. Локи любит наблюдать за людьми
10. Это Бернард. Бернард так делает только потому, что он странный тип
11. Спасибо, что купил мне кроватку, но мне и тут неплохо
12. Shiba.exe перестал отвечать
13. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой... и вот что очутится на бреге
14. "Крысопес моей девушки не дает мне спокойно покакать"
15. Ты, когда закончился рабочий день
16. "У нее непонятная страсть к камням. Вот ее коллекция"
17. Когда нашкодил и знаешь, что кот тебя сдаст
18. "Ее лицо, когда я говорю ей, что люблю"
19. Инструкция по сборке пса была недостаточно понятной
20. "Выпустили собаку утром и не могли потом ее найти. Оказалось, она вырыла тоннель и застряла в нем"
22. Декстер не понимает, как работают ноги
23. "Вот что происходит каждый раз, когда мы готовим яблочный пирог"
25. Нарисуй меня, как одну из своих француженок
27. Когда ты такая булочка, что тебя осталось только подогреть
29. Все там были, чего уж тут
30. "Ненавижу, когда он зевает"
31. Он не до конца понимает, как это работает
32. Оооооочень длинный пёска
34. Очень воспитанный пассажир
35. Это была тяжелая неделя
37. Подайте пива этому господину
38. Когда покупаешь огромную кровать, но тебя на нее не пускают
39. "Я лично предпочитаю благовония, но каждому свое"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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