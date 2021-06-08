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Виталий Наливкин против роботов Ижевск Дайнемикс

Виталий Наливкин против роботов Ижевск Дайнемикс (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 июня 2021 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: Виталий Наливкин   Ижевск Дайнемикс   Юмор   будущее   видео   кибердеревня   креатив   
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Известный вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийска Виталий Наливкин выступил против того, чтобы живых людей на рабочих местах окончательно заменили роботами компании Ижевск Дайнемикс , которую возглавляет Константин Бурогозин.

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Метки: Виталий Наливкин   Ижевск Дайнемикс   Юмор   будущее   видео   кибердеревня   креатив   
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Tano 20 минут назад
Вот такая хня, братцы..... вот такая хня...!
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