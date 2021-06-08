Виталий Наливкин против роботов Ижевск Дайнемикс

192
1
2
Известный вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийска Виталий Наливкин выступил против того, чтобы живых людей на рабочих местах окончательно заменили роботами компании Ижевск Дайнемикс , которую возглавляет Константин Бурогозин.
Видео является продолжением шуточного репортажа "РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ" от создателей роликов про русскую кибердеревню
Бонус. Секретный видеролик, ссылку на который любители пасхалок могли собрать из QR-кодов в видео РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ
Возможно в этом ролике спрятана еще одна пасхалка.
Возможно в этом ролике спрятана еще одна пасхалка.
Источник:
Ссылки по теме:
- У ведущей в прямом эфире заглючил экран
- Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице
- Парень потерял зуб на аттракционе
- Самый обычный рейс на русском космопоезде
- Кот не оценил танцы хозяйки
14
Понравилось14
Новости партнёров