У ведущей в прямом эфире заглючил экран

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Она не растерялась, а превратила техническую проблему в комедию.
Казусы могут поджидать нас где угодно — дома, на улице и даже на работе. Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с канала FOX 9 неожиданная проблема застала врасплох в прямом эфире перед всей аудиторией канала. Экран, на котором показывали температуру, вдруг дал сбой и устроил настоящее представление. Но Дженнифер не растерялась, а решила ловить момент и повеселила не только себя, но и зрителей.
Ведущая прогноза погоды в прямом эфире увидела сбой на экране, но не растерялась
Ведущая прогноза погоды на американском канале FOX 9, Дженнифер Макдермед, как обычно рассказывала зрителям о погоде, когда поняла, что с экраном творится что-то не то. Внезапно картинка задвоилась, затроилась и зачетверилась.
Дженнифер ловко и весело расправилась с внезапным форс-мажором
Для начала ведущая расхохоталась, а потом начала танцевать, чтобы посмотреть, что будут делать её двойники на экране.
"О, это интересно! Что происходит?"
"О, это интересно! Что происходит?"
Девушка на время забыла о погоде и решила по полной использовать эту техническую ошибку
Девушка прошлась по экрану, хихикая и приговаривая:
"Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?»"
"Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?»"
Ну а в конце девушка воспользовалась советом одного из ведущих и устроила «поезд» из своих двойников
Полное видео с ошибкой экрана и тем, к чему она привела, можно увидеть здесь
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