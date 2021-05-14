У ведущей в прямом эфире заглючил экран

Казусы могут поджидать нас где угодно — дома, на улице и даже на работе. Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с канала FOX 9 неожиданная проблема застала врасплох в прямом эфире перед всей аудиторией канала. Экран, на котором показывали температуру, вдруг дал сбой и устроил настоящее представление. Но Дженнифер не растерялась, а решила ловить момент и повеселила не только себя, но и зрителей.