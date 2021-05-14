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У ведущей в прямом эфире заглючил экран

У ведущей в прямом эфире заглючил экран (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ведущая   видео   неполадки   фото   экран   
662
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Она не растерялась, а превратила техническую проблему в комедию.

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Метки: Юмор   ведущая   видео   неполадки   фото   экран   
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2  комментария
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sdfg ghjh 23 минуты назад
Не мудрено головой поехать если темпер за 60 градусов.
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