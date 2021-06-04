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Создатели роликов про русскую кибердеревню представили новое забавное видео, посвященное еще одному эпизоду из жизни прекрасной России будущего.
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