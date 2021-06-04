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Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным, роботами и танцующим "Рогозиным"

Авторы "Киберфермы" опубликовали новое видео с Наливкиным, роботами и танцующим "Рогозиным" (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   будущее   видео   кибердеревня   космопоезд   креатив   приколы   технологии   
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Создатели роликов про русскую кибердеревню представили новое забавное видео, посвященное еще одному эпизоду из жизни прекрасной России будущего.

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Метки: Юмор   будущее   видео   кибердеревня   космопоезд   креатив   приколы   технологии   
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4  комментария
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1k
Ловите наркомана! Час назад
БРАВО! робот 30 метров выкрашенный в гжель - это просто 5!
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3k
dangora 49 минут назад
Прям с каждым роликом все лучше и лучше! Редко такое бывает.
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955
Сергей 50 минут назад
шикарно!
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889
Kruma Час назад
зачётно)
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