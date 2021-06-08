Каким был Андрей Миронов вне съёмочной площадки

Он был пижоном, в хорошем смысле этого слова и большим меломаном. У него дома была одна из лучших в Москве коллекция джазовых пластинок и он никогда не прятал её от друзей. Он был интересным собеседником, никогда не повышал голос даже в самых непримиримых спорах. С ним было тяжело поругаться и легко дружить.