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Каким был Андрей Миронов вне съёмочной площадки

Каким был Андрей Миронов вне съёмочной площадки (18 фото)

Автор:
08 июня 2021 11:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Андрей Миронов   актер   редкость   семейные фотографии   фото   
1509
18

Эти редчайшие домашние фотографии из семейного архива многое объясняют. Советский киноактер Андрей Миронов ушел из жизни в самом расцвете своей творческой карьеры. В стране его любили миллионы зрителей, поэтому шок от внезапной смерти актёра был всеобщим.

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Метки: artist   Андрей Миронов   актер   редкость   семейные фотографии   фото   
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4  комментария
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5k
Алексей 2 часа назад
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
В том году инет чинил в его квартире. Пачка мальборо лежит с того самого выступления в театре
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4k
Suvar_ 37 минут назад
Настоящая фамилия Миронова Менакер, родился в родильном доме имени Грауэрмана, в семье известных эстрадных артистов Александра Семёновича Менакера и Марии Владимировны Мироновой.
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−6
kurochkin 47 минут назад
что за усилитель на первом фото ?
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9k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Точка оптического прицела у вас на лбу — это тоже чья-то точка зрения.
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