Каким был Андрей Миронов вне съёмочной площадки

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Эти редчайшие домашние фотографии из семейного архива многое объясняют. Советский киноактер Андрей Миронов ушел из жизни в самом расцвете своей творческой карьеры. В стране его любили миллионы зрителей, поэтому шок от внезапной смерти актёра был всеобщим.
В СССР, наверное, не было ни одной семьи, где бы домочадцы не обсуждали эту трагическую новость. В то время было много известных и популярных артистов, и у каждого киноактёра были как поклонники, так и недоброжелатели, которые ругали их и считали бездарными.
Даже у таких заслуженных и популярных артистов, как Смоктуновский, Мордюкова, Доронина, Ульянов и даже у родителей Андрея – Марии Мироновой и Александра Менакера, среди зрителей было полно критиков и недругов. А вот Андрея Миронова любили все — и коллеги, и зрители.
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Сегодня, читая мемуары его друзей, узнаешь об актёре много нового. Но, как правило, это уже не может изменить давно сформированное отношение к любимому артисту.
Помимо безусловного актёрского таланта, это умение дружить, искренне сострадать и помогать своим друзьям. У Андрей было отличное чувство юмора. Его шутки и розыгрыши никогда никого не обижали, а приносили хорошее настроение.
Он был пижоном, в хорошем смысле этого слова и большим меломаном. У него дома была одна из лучших в Москве коллекция джазовых пластинок и он никогда не прятал её от друзей. Он был интересным собеседником, никогда не повышал голос даже в самых непримиримых спорах. С ним было тяжело поругаться и легко дружить.
До сорока лет он не потерял юношескую способность «влюбляться в женщин на всю жизнь». Причем искренне и целиком отдаваясь этому чувству. Андрей был дважды женат и обеим жёнам сделал предложение руки и сердца буквально через неделю близких отношений.
По воспоминаниям Градовой и Голубкиной, он был добрым и влюблённым подкаблучником, может быть не самым мудрым отцом, но бесконечно любящим и преданным папой.
И эти качества, конечно же, перекрывали его недостатки. Но они всё же были. Андрей всю жизнь не мог избавиться от глупых комплексов из-за которых страдал сам и страдали его близкие. И таких комплексов было множество. Начиная от самооценки, и заканчивая своим внешним видом.
Например, он считал себя толстым и неуклюжим. И изводил себя диетами и сомнительными методами похудения. По мнению врачей, эти методы тоже сыграли свою роль в его преждевременной смерти.
Андрей был преданными поклонником западной современной культуры, фанатом заграничных вещей, одежды, машин, напитков, сигарет и т.д. По мнению многих его друзей, это уже граничило с мещанством. Среди коллег-сверстников он всегда считался «золотым мальчиком», который с детства был избалован и жил на всем готовом, а они были вынуждены всего добиваться сами.
Он был очень ранимым и не переносил критику в любом виде. Никакую. Но при этом никогда и не отвечал на критику. Он просто переставал общаться с таким человеком. Даже, если это был кинорежиссер.
Андрей всю жизнь был предан своей матери и выполнял её требования во всем, даже в мелочах. Большинство друзей считали, что ему это шло во вред.
Он был немного трусоват и слаб духом, и как сказал про него один из старых друзей – Андрей отличный парень, но в разведку с ним я бы не пошел.
И вот из этих штрихов складывается портрет вполне обычного человека, но человека, который уже навсегда вошел в историю отечественного кино и стал легендой.
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