Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен

Посетители одного из ресторанов остались недовольны выступлением. Певец выступал со своими знаменитыми хитами, но даже эти песни он спел под фонограмму. На записи видно, как опухший Меладзе машет микрофоном, пытается попасть в собственную фонограмму и выламывается на сцене.

"Это ***. Я так ждал, так ждал... Точно не упоротого и глуховатого артиста под фанеру, который свои ноты даже не слышит. Развенчание и разоблачение. Сейчас я понимаю, почему он не выступает...", - написали зрители в Instagram.