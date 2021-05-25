Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен

Российский 55-летний певец, заслуженный артист РФ, Валерий Меладзе на днях выступал в ресторане. Однако, слушатели остались в ужасе. Певец не попадал под фонограмму, размахивал микрофоном и вёл себя, мягко сказать, неадекватно.
Посетители одного из ресторанов остались недовольны выступлением. Певец выступал со своими знаменитыми хитами, но даже эти песни он спел под фонограмму. На записи видно, как опухший Меладзе машет микрофоном, пытается попасть в собственную фонограмму и выламывается на сцене.
"Это ***. Я так ждал, так ждал... Точно не упоротого и глуховатого артиста под фанеру, который свои ноты даже не слышит. Развенчание и разоблачение. Сейчас я понимаю, почему он не выступает...", - написали зрители в Instagram.
Эта ситуация выглядит ещё смешнее, если вспомнить слова Меладзе в шоу "Я вижу твой голос".
"Если ты не слышишь голос человека, ты практически не можешь угадать, поет он или нет, – считает Меладзе. – Я лучше буду полагаться на визуальные признаки. На мой взгляд, если человек имеет опыт пения, он должен правильно держать микрофон", - заявил Меладзе.
При этом он раскритиковал тех, кто хотел спеть с ним дуэтом.
"На каждом концерте ко мне просятся на сцену люди, чтобы спеть дуэтом. Как правило, половина из них совершенно не умеет петь. И мне, кстати, гораздо больше нравятся выступления людей, которые вообще не попадают в ноты, но делают это самозабвенно, чем те, которые попадают 50 на 50", – заключил исполнитель.
Источник:
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