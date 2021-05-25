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Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен

Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   интересное   меладзе   фонограмма   фото   шоу бизнес   эстрада   
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Российский 55-летний певец, заслуженный артист РФ, Валерий Меладзе на днях выступал в ресторане. Однако, слушатели остались в ужасе. Певец не попадал под фонограмму, размахивал микрофоном и вёл себя, мягко сказать, неадекватно.

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Метки: artist   интересное   меладзе   фонограмма   фото   шоу бизнес   эстрада   
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7  комментариев
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13k
Toxictofa 50 минут назад
Кокаин паленый попался?)))
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KarrNatt Минуту назад
Не увидел описанного казуса с забыванием слов и непопадания в фонограмму
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12k
Limon 14 минут назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Уже в ресторанах поет,кризис,скоро в переходах под фанеру лобзать будет
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2k
Алекс 53 минуты назад
Это его собственные песни, хочет поет, хочет - путается.
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Филипп Преображенский Алекс 48 минут назад
Не его песни, а братана Костика. Тот видимо не против.
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