Южнокорейский дизайнер сконструировал роботизированный «третий глаз», который помогает "смартфоновым-зомби" следить за дорогой, пока они смотрят в свой гаджет. Он не собирается запускать устройство в производство и подчеркивает, что абсурдный гаджет был задуман как предупреждение, а не реальное решение проблемы смартфонозависимых.
28-летний Пэнг Мин-вук (Paeng Min-wook) разработал роботизированное глазное яблоко под названием «Третий глаз», которое одержимые пользователи мобильных телефонов теперь могут прикрепить себе ко лбу и свободно юзать свой аппарат, снизив вероятность попадания впросак из-за падения в открытый канализационный люк или встречи с массивной стеной, которые в состоянии серьёзно травмировать обладателя аппарата.
Устройство открывает полупрозрачное веко всякий раз, когда чувствует, что голова пользователя опущена для просмотра телефона. Когда же человек приближается к препятствию на расстояние 1-2 метра, устройство издаёт звуковой сигнал, предупреждая его о надвигающейся опасности.
«Это образ будущего человечества с тремя глазами», — сказал Reuters Пэнг, выпускник Королевского колледжа искусств и Имперского колледжа Лондона в области инновационного дизайна, продемонстрировав работу «Третьего глаза» в Сеуле. — Поскольку мы не можем оторвать глаз от смартфонов, в будущем нам понадобится дополнительный глаз.»
В своём изобретении Пэнг использовал гироскопический датчик для измерения угла наклона шеи пользователя, а также ультразвуковой датчик для расчёта расстояния между роботизированным глазом и любыми препятствиями. Оба датчика связаны с одноплатным микроконтроллером с открытым исходным кодом и аккумулятором.
Эта необычная демонстрация устройства Пэнгом в Сеуле привлекла внимание прохожих.
«Я считаю, что с глазом на лбу он похож на пришельца, — сказал житель Сеула Ли Ок-чо (Lee Ok-jo). — В наши дни многие молодые люди могут попасть в аварию, используя свой мобильный телефон. Для них это было бы хорошим решением.»
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Сам Пэнг отметил, что «Третий глаз» был задуман как предупреждение, а не реальное решение для телефонных «наркоманов», которые часто из-за своего девайса теряют бдительность и не смотрят, куда они идут.
«Представляя это сатирическое решение, я надеюсь, что люди осознают серьезность своей зависимости от гаджетов и оглянутся на себя», — сказал он.
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всем дегенератам совет(ливхак кто не понял) - включаешь камеру на смарте и идешь... и в тел долбишься, и дорогу видишь одновременно профит!