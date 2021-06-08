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Дизайнер разработал «третий глаз» для тех, кто не может оторваться от своего смартфона

Дизайнер разработал «третий глаз» для тех, кто не может оторваться от своего смартфона (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 09:52
Метки: Юмор   зависимость   прикол   третий глаз   устройство   южная корея   
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Южнокорейский дизайнер сконструировал роботизированный «третий глаз», который помогает "смартфоновым-зомби" следить за дорогой, пока они смотрят в свой гаджет. Он не собирается запускать устройство в производство и подчеркивает, что абсурдный гаджет был задуман как предупреждение, а не реальное решение проблемы смартфонозависимых.

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Метки: Юмор   зависимость   прикол   третий глаз   устройство   южная корея   
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481
робт 2 часа назад
короче
я круче изобретаю

всем дегенератам совет(ливхак кто не понял) - включаешь камеру на смарте и идешь... и в тел долбишься, и дорогу видишь одновременно
профит!
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202k
Барон Мюнхгаузен 12 минут назад
Лечиться нужно всем этим "залипателям".
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