28-летний Пэнг Мин-вук (Paeng Min-wook) разработал роботизированное глазное яблоко под названием «Третий глаз», которое одержимые пользователи мобильных телефонов теперь могут прикрепить себе ко лбу и свободно юзать свой аппарат, снизив вероятность попадания впросак из-за падения в открытый канализационный люк или встречи с массивной стеной, которые в состоянии серьёзно травмировать обладателя аппарата.

Устройство открывает полупрозрачное веко всякий раз, когда чувствует, что голова пользователя опущена для просмотра телефона. Когда же человек приближается к препятствию на расстояние 1-2 метра, устройство издаёт звуковой сигнал, предупреждая его о надвигающейся опасности.

«Это образ будущего человечества с тремя глазами», — сказал Reuters Пэнг, выпускник Королевского колледжа искусств и Имперского колледжа Лондона в области инновационного дизайна, продемонстрировав работу «Третьего глаза» в Сеуле. — Поскольку мы не можем оторвать глаз от смартфонов, в будущем нам понадобится дополнительный глаз.»

В своём изобретении Пэнг использовал гироскопический датчик для измерения угла наклона шеи пользователя, а также ультразвуковой датчик для расчёта расстояния между роботизированным глазом и любыми препятствиями. Оба датчика связаны с одноплатным микроконтроллером с открытым исходным кодом и аккумулятором.

Эта необычная демонстрация устройства Пэнгом в Сеуле привлекла внимание прохожих.

«Я считаю, что с глазом на лбу он похож на пришельца, — сказал житель Сеула Ли Ок-чо (Lee Ok-jo). — В наши дни многие молодые люди могут попасть в аварию, используя свой мобильный телефон. Для них это было бы хорошим решением.»