15 случаев, когда в отпуске что-то пошло не по плану

Путешествие — это не только виды с открыток и экскурсии по графику. Каждый раз, когда вы отправляетесь в путь в поиске ярких эмоций и свежих впечатлений, велик риск, что вы действительно их получите! Никто ведь не уточнял, какие именно эмоции вас ждут и какие невероятные сюрпризы встретятся вам в путешествии? Возможно, купленная для похода палатка вдруг окажется в три раза меньше ожидаемого, вид из окна будет вовсе не таким, как вы мечтали, а уж если вы взяли с собой любимую собаку… В общем, в путешествии очень многое может пойти не так — убедитесь сами!
Когда сказал турагенту, что хочешь увидеть Ямайку
Это история о том, как я ехал 8 часов, чтобы полюбоваться на Биг Бен
Такая неожиданность, конечно, вряд ли вас расстроит
Но всё же лучше внимательно изучить меню, чтобы не получить менее приятный сюприз!
В начале своего двухнедельного путешествия понял, что не взял наушники
После покупки стоит проверить размер палатки!
Только что въехала в свой номер с «видом на море»
Специально купил себе место «у окна»
Когда мы планировали поездку на пляж, то представляли всё иначе
Мне сказали, что вид на утренний Тадж Махал — это незабываемо
Мы лишь хотели насладиться романтической поездкой по Венеции
Ситуация, которая рано или поздно происходит с каждым
Мы думали, что на спине собаки просто мокрый песок, но оказалось, это старый рыбий жир
Прошло уже два дня и три принятия ванны, а она всё ещё пахнет…
Когда голландец приезжает в Китай
Моя девушка всю жизнь мечтала оказаться в Париже и заказала номер с видом на башню
Путешествия на природу всегда полны внезапных приключений!
Да, обычная поездка может обернуться чем-то не очень удачным и незапланированным — но даже в этом есть особая прелесть путешествий!
Источник:
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Это не жир, а китовья отрыжка. Смыли в канализацию тонну бабосов.