15 случаев, когда в отпуске что-то пошло не по плану

Путешествие — это не только виды с открыток и экскурсии по графику. Каждый раз, когда вы отправляетесь в путь в поиске ярких эмоций и свежих впечатлений, велик риск, что вы действительно их получите! Никто ведь не уточнял, какие именно эмоции вас ждут и какие невероятные сюрпризы встретятся вам в путешествии? Возможно, купленная для похода палатка вдруг окажется в три раза меньше ожидаемого, вид из окна будет вовсе не таким, как вы мечтали, а уж если вы взяли с собой любимую собаку… В общем, в путешествии очень многое может пойти не так — убедитесь сами!

Когда сказал турагенту, что хочешь увидеть Ямайку