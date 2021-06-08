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15 случаев, когда в отпуске что-то пошло не по плану

15 случаев, когда в отпуске что-то пошло не по плану (16 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   курьезы   отдых   отпуск   прикол   путешествия   
1496
16
Во время путешествия многое может пойти не так. Герои данной подборки убедились в этом лично.
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Метки: Юмор   курьезы   отдых   отпуск   прикол   путешествия   
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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Taf Taffus Час назад
"Мы думали, что на спине собаки просто мокрый песок, но оказалось, это старый рыбий жир"

Это не жир, а китовья отрыжка. Смыли в канализацию тонну бабосов.
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