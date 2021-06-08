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15 забавных и абсурдных фотографий со всего мира

15 забавных и абсурдных фотографий со всего мира (16 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   абсурд   люди   прикол   странности   
1310
16

Порой наш мир похож на настоящую энциклопедию абсурда. Стоит только посмотреть по сторонам и можно заметить забавные и странные вещи, которые нас окружают.

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Метки: Юмор   абсурд   люди   прикол   странности   
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611
ezh28 52 минуты назад
Комментарий к фото
Джорджу за мой счет!
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