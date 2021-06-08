15 забавных и абсурдных фотографий со всего мира

Порой наш мир похож на настоящую энциклопедию абсурда. Стоит только посмотреть по сторонам и можно заметить забавные и странные вещи, которые нас окружают.
Иногда кажется, что вокруг вечно происходит одно и то же, серые будни сливаются в один обычный день, и ничто нас уже не удивит. Как бы не так! Оглянитесь по сторонам и поймёте, что на самом деле буквально на каждом шагу нас ждут такие странные, забавные и необъяснимые вещи, что даже не верится, как всё это может происходить на самом деле. На заправке рядом вдруг оказывается супергерой, в городском бассейне плещется крокодил и мимо под зонтом идёт собака…
В любом зале есть вес, который даётся не каждому
По крайней мере, колёса точно не скрутят!
Супергероям тоже приходится сталкиваться с бытом
Но нет, вдруг оказывается, что теперь даты ставят не только на упаковке.
Когда спешил вернуться в Рим, но немного задержался
Бассейн закрыт на специальное обслуживание
Причина, по которой работники не разрешают покупателям заглядывать в кассу
Что здесь вообще происходит?
Собачья йога? Акт поклонения?
А тут, видимо, мимо проходил очень чистый мужчина
Главное — правильно расставить приоритеты
Казалось бы, это вообще никто не сможет объяснить
Но всё довольно просто. В комментариях сразу несколько человек рассказали, что часто психологи дают такое задание людям, которые хотят раскрепоститься.
Джордж сидит в этом баре каждый вечер, так что постоянные посетители и не удивляются
Источник:
- Небольшое недопонимание вышло
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
- Подборка необъяснимых фотографий
- Эпохальная подборка без обнажёнки
- У этих людей явные проблемы с памятью
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