15 забавных и абсурдных фотографий со всего мира

Иногда кажется, что вокруг вечно происходит одно и то же, серые будни сливаются в один обычный день, и ничто нас уже не удивит. Как бы не так! Оглянитесь по сторонам и поймёте, что на самом деле буквально на каждом шагу нас ждут такие странные, забавные и необъяснимые вещи, что даже не верится, как всё это может происходить на самом деле. На заправке рядом вдруг оказывается супергерой, в городском бассейне плещется крокодил и мимо под зонтом идёт собака…

В любом зале есть вес, который даётся не каждому