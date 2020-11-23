К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек

Персонал приюта для животных в Техасе заметил, что кто-то оставил на их пороге странную коробку. Увидев торчащую из коробки лапку, сотрудница приюта подумала, что внутри сфинкс - но оказалось, там был далеко не кот...
Сотрудники приюта для диких животных South Plains Wildlife в Техасе, США, заметили, как кто-то оставил на их пороге коробку. Гейл Барнс, исполнительный директор центра, подошла к коробке, сначала подумав, что там документы. Но затем женщина увидела торчащую из коробки лысую лапку - она подумала, что внутри сфинкс.
Достав животное из коробки, женщина ахнула - перед ней был лысый опоссум. Это была маленькая самка, которая каким-то образом оказалась в руках человека. Малышка была холодной, дрожала и весила всего 130 граммов, поэтому персонал поспешил ей помочь.
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Маленькую подопечную поместили в инкубатор, где регулировалась температура ее тела. Сотрудники заботились о ней ежечасно, делая все для того, чтобы она чувствовала себя комфортно. Как пояснили ветеринары, у этой крохи - врожденная алопеция (облысение). Вероятно, из-за этого ее бросила мать, а в итоге люди подобрали ее и принесли к дверям приюта.
Из-за своей особенности малышка не смогла бы выжить в дикой природе - так что подобрали ее как нельзя вовремя. Вскоре опоссумиха подросла и окрепла - сейчас она весит 583 грамма, питается сверчками, мучными червями, йогуртом, фруктами и овощами. Сотрудники приюта не выпустят ее в дикую природу, а будут заботиться о ней сами.
А еще, для этой красотки собирают вязаную одежду со всей страны. Когда сотрудники приюта опубликовали ее фото и просьбу подарить ей больше теплой одежды, отозвались пользователи со всей Америки. Теперь у опоссумихи целая коллекция костюмчиков!
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