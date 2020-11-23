FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9186 постов • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек

К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек (6 фото)

Автор:
23 ноября 2020 21:02
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   до и после   животные   истории спасения   история спасения   опоссум   опоссумы   фото   
252
6
Персонал приюта для животных в Техасе заметил, что кто-то оставил на их пороге странную коробку. Увидев торчащую из коробки лапку, сотрудница приюта подумала, что внутри сфинкс - но оказалось, там был далеко не кот...
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   до и после   животные   истории спасения   история спасения   опоссум   опоссумы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Мария Коненкова 23 минуты назад
Хм, сфинкс... амеры реально тупые. Чтобы кошака перепутать с опоссумом, который в этих краях родной до боли - это надо совсем в танке быть. Морду опоссума, по-моему, ни с кем не спутаешь уж больно противная, даже сфинкс симпатичней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала Люди посчитали лежащую в земле лошадь мертвой, но бедняга еле дышала Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

303094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
1
129
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
Полезно и весело: Житейские хитрости от пользователей соцсетей
4
99
Полезно и весело: Житейские хитрости от пользователей соцсетей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
0
67
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
Пикап Toyota превратили в очень странный лоурайдер и теперь пытаются продать
0
4
Пикап Toyota превратили в очень странный лоурайдер и теперь пытаются продать
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#авария#позитив#дети#пандемия#прикольные#домашние животные#настроение
#юмор#история#СССР#дтп#украина#подборка#автомир#коронавирус#кино#полиция
#прикол#животные#интересное#картинки#авто авария#россия#жизнь#в мире#люди#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться