К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек

Маленькую подопечную поместили в инкубатор, где регулировалась температура ее тела. Сотрудники заботились о ней ежечасно, делая все для того, чтобы она чувствовала себя комфортно. Как пояснили ветеринары, у этой крохи - врожденная алопеция (облысение). Вероятно, из-за этого ее бросила мать, а в итоге люди подобрали ее и принесли к дверям приюта.