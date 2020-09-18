Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты

В Южной Африке спасли десять львов, которых выращивали в неволе для последующей "консервированной" охоты. Такая охота, проводимая на огороженной территории, увеличивает шансы охотника на успех. К сожалению, подобных ферм в ЮАР множество, и они абсолютно законны.
Сотрудники немецкой организации по спасению диких животных [email protected] обнаружили ферму, на которой львов выращивали для "консервированной" охоты. Это охота считается самой жестокой и подвергается самой большой критике. Львов для нее выращивают в неволе, и она проводится на огороженной территории, что увеличивает шансы охотника на успех.
Команда спасателей была в шоке, увидев десять львов, которые жили в закрытом помещении без света и свежего воздуха. К счастью, им удалось составить необходимые документы, и вывезти львов из заточения. Они проехали более 5 тысяч километров, чтобы забрать львов, поместить их в специальный контейнер, и перевезти в заповедник.
Львов благополучно доставили в заповедник. Сейчас они живут в просторном вольере не свежем воздухе, хорошо питаются и находятся под постоянным присмотром заботливых сотрудников. Хищники пока оправляются от пережитого стресса, но главное - они здоровы, накормлены и находятся в безопасности.
По всей территории ЮАР существует более чем 200 ферм, где обитает около 8 тысяч львов. Владельцы ферм организуют охоту для иностранных туристов - преимущественно из США, Испании, Германии, Италии и России. Охота на дикого льва может обойтись любителям острых ощущений в сумму до 60 000 долларов.
Пока что хищники оправляются от пережитого стресса, но главное - они здоровы, накормлены и находятся в безопасности
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и где там эти зелёные тараканы во главе с Греттой-был высер-но его слили-это всегда так посрёшь-потом сливаешь-но она забыла слить и воняло долго.