Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты

Команда спасателей была в шоке, увидев десять львов, которые жили в закрытом помещении без света и свежего воздуха. К счастью, им удалось составить необходимые документы, и вывезти львов из заточения. Они проехали более 5 тысяч километров, чтобы забрать львов, поместить их в специальный контейнер, и перевезти в заповедник.