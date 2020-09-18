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Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты

Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты (9 фото)

Автор:
18 сентября 2020 21:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   львы   фото   хищники   
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В Южной Африке спасли десять львов, которых выращивали в неволе для последующей "консервированной" охоты. Такая охота, проводимая на огороженной территории, увеличивает шансы охотника на успех. К сожалению, подобных ферм в ЮАР множество, и они абсолютно законны.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   львы   фото   хищники   
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Анатолий Соколов Час назад
то есть выращивать коров, что бы потом сделать из них кожанную куртку - это нормально. а вращивать львов что бы потом их шкуру на стенку повесить - это плохо ...
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6k
Караганда 24 минуты назад
К сожалению, подобных ферм в ЮАР множество, и они абсолютно законны.
и где там эти зелёные тараканы во главе с Греттой-был высер-но его слили-это всегда так посрёшь-потом сливаешь-но она забыла слить и воняло долго.
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