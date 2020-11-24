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Маленькая девочка голыми руками спасла акулу

Маленькая девочка голыми руками спасла акулу (6 фото)

Автор:
24 ноября 2020 17:32
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   дикая природа   дикие животные   истории спасения   история спасения   природа   фото   
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Во время семейной прогулки, 11-летняя жительница Тасмании по имени Билли случайно заметила на берегу океана, как что-то барахтается в воде. Девочка приблизилась и увидела маленькую акулу - это оказалась австралийская головастая акула, попавшая в беду...
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Метки: акула   акулы   дикая природа   дикие животные   истории спасения   история спасения   природа   фото   
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5  комментариев
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57k
Viktor Полчаса назад
За сюжет мэр Киева вспомнился.

За сюжет мэр Киева вспомнился.
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19k
Влад Полчаса назад
На нашу черноморскую кошачью похожа.
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135
МИХАН Полчаса назад
Они одной крови видать ,друг другу помогают ..)))))
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28
No-Name-1984 Час назад
Молодец деваха) животину вернула в морскую пучину)
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37k
doker Час назад
Одним словом - Австралия.
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