Маленькая девочка голыми руками спасла акулу

Во время семейной прогулки, 11-летняя жительница Тасмании по имени Билли случайно заметила на берегу океана, как что-то барахтается в воде. Девочка приблизилась и увидела маленькую акулу - это оказалась австралийская головастая акула, попавшая в беду...
11-летняя Билли Реа (Billie Rea) гуляла с семьей по пляжу в Тасмании, когда вдруг заметила, что у берега что-то барахтается. Приблизившись, она увидела маленькую акулу - та застряла между двумя камнями, не в силах выбраться. Девочка сразу бросилась помогать бедняге.
Перед этим она показала акулу маме, и та определила, что это - австралийская головастая акула, которая не представляет опасности для человека. Тогда девочка бесстрашно спустилась по камням, аккуратно освободила пленницу, и бережно выпустила ее обратно в воду.
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Мама девочки, Эбби Гилберт, работает в центре охраны природы, поэтому этот поступок дочери вызвал у нее гордость. Она опубликовала видео с дочкой на своей странице с подписью "Моя гордость". Билли с самого раннего возраста любила животных, и всегда быстро находила с ними общий язык - для нее спасти акуле жизнь тоже было большой радостью.
"Билли всегда хотела пойти по моим стопам и стать защитником животных. Она очень часто приносит домой диких зверюшек, мы их выхаживаем и отпускаем обратно в дикую природу," - говорит мама девочки.
Австралийская головастая акула обитает на континентальном шельфе южной Австралии, в том числе в Тасмании. Обычно они плавают у дна возле скалистых рифов и зарослей водорослей от прибрежной зоны до глубины 220 метров.
Девочка спасает маленькую акулу:
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