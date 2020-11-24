Маленькая девочка голыми руками спасла акулу

Мама девочки, Эбби Гилберт, работает в центре охраны природы, поэтому этот поступок дочери вызвал у нее гордость. Она опубликовала видео с дочкой на своей странице с подписью "Моя гордость". Билли с самого раннего возраста любила животных, и всегда быстро находила с ними общий язык - для нее спасти акуле жизнь тоже было большой радостью.