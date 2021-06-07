Сломал руку. Надеюсь на "Фишки познавательные"

Сломал руку, в травмпункте сказали что перелом со смещением и требуется операция. Дали направление в ГКБ Юдина. Дежурный в приемном отделении сказал будут оперировать. Уже в 12 корпусе, ночью, снимок посмотрел (видимо) дежурный врач и сказал что возможно срастется без вмешательства. В понедельник пришел другой врач и сказал тоже самое. Два против двух получается. Надеюсь на Фишкян докторов теперь.