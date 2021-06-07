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Сломал руку. Надеюсь на "Фишки познавательные"

Сломал руку. Надеюсь на "Фишки познавательные" (1 фото)

Автор:
07 июня 2021 19:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: авария   здоровые   перелом   рентген   совет   фишки   
794
1
Ищу специалиста, так как приключилась такая история...

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Метки: авария   здоровые   перелом   рентген   совет   фишки   
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1k
Гур 3 часа назад
Господа эксперты, приступим...
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5k
Bartello 6 минут назад
Тут одно осталось определить - херня это или пи..ец.
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2k
Константин 45 минут назад
Просто как вариант...Попробуйте съездить в ГКБ №4 на Тульской.У них есть "отделение кисти",которое специализируется на травмах кисти руки.
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19k
Abominog Час назад
Простите за не скромность. Я просто массажист. А ГДЕ другие проекции?
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514
Старичок Час назад
судя по снимку, неплохо будет впоследствии землю копать.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Тут у нас ест 3 експерда . Всё знают и во всем разбираютса .Из дальних галактик даже пришелци прилетают у их совети искат .
Иван Камеров , Лепа и Опиум для народа.Вот имено они решат Вашу проблему.Не дай Бог что би Ви врачам поверили .
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854
jug Час назад
Не имею врачебного образования, но сомневаюсь, что перелом со смещением сам срастется в нужном направлении.
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5k
Tatyana Час назад
Поговорите с зав. отделением травмы, он должен быть более профессиональным, чем врач в приёмнике и дежурный врач, которые не спали ночью и могут ошибаться. На Фишках не рекомендую искать ответы, это всё же ваше здоровье.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Срастется само. Только костная мозоль будет выпирать и всю жизнь будет рука с "шишкой".
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68
Trueman 2 часа назад
Возможно срастется, ключевое слово "возможно", а если неправильно срастётся будет нарушена подвижность кисти.
Иди к другому хирургу
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Возраст-то какой?
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5k
Мистер Фикс 3 часа назад
Извините за оффтоп:
А что, реально на фишках эксперты по болячкам есть?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 часа назад
не парься ,все сделают норм,у самого был перелом плюснивых костей на ноге,там вообще смещение было п)))ц ничего,предложили или операция или потерпеть выбрал потерпеть пока медсестра тянула по одному пальцу врач хирург дородная баба правляла каждый палец ,бегаю и не жалуюсь
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4k
tamin 3 часа назад
Цито. О деление спортивной и балетной травмы вроде. Получи ещё одно мнение)))
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19k
Matrosskin 3 часа назад
Ну у меня такая же история была , только перелом внутрисуставной, да ещё и оскольчатый. В травме сказали - операция без вариантов, карета до больницы счас прибудет (сбежал домой, попросил карету туда прислать, ибо был в велосипедных шортах, велофутболке и в шлеме, маловато для больницы ;) ) Тоже самое сказали и в приёмнике, но попробовали сделать репозицию перед накладыванием гипса. А в итоге утром лечащий посмотрел и сказал - а идите ка вы нах... за коньяком для тех кто вам ночью репозицию делал, ничего тут оперировать не нужно, если будете строго режим соблюдать покоя. И таки да - срослось без последствий
PS. Эх, вот не додумался тогда на Фишках спросить... Ладно, в следующий раз диарея будет - обязательно спрошу что да как... С фотками, конечно.
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27k
lem02 3 часа назад
Делов то...
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42k
Максим Т. 3 часа назад
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46k
Albert GER 3 часа назад
Мы познали и прониклись твоей проблемой! Как инженер механик авторитетно заявляю тебе срочно понадобится хороший сварщик и возможно немного токарнофрезерных работ. Ну и конечно частичная замена технологических жидкостей.
Надо сначала вскрыть и посмотреть, чтоб узнать полную картину.
Обращайся если что.
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3k
rutt 3 часа назад
Без анализов не скажу. Общий анализ крови и мочи нужны. И прививки все есть? А флюорография? Ещё бы мрт головного мозга, это для прогноза рецедивов.
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19k
Виталий Касандров 3 часа назад
Тут как бы в основном вирусологи обитают.Травматологов не встречал .
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1k
Ал 3 часа назад
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