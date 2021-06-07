Сломал руку. Надеюсь на "Фишки познавательные"

794
1
Ищу специалиста, так как приключилась такая история...
Ищу специалиста, так как приключилась такая история...
Сломал руку, в травмпункте сказали что перелом со смещением и требуется операция. Дали направление в ГКБ Юдина. Дежурный в приемном отделении сказал будут оперировать. Уже в 12 корпусе, ночью, снимок посмотрел (видимо) дежурный врач и сказал что возможно срастется без вмешательства. В понедельник пришел другой врач и сказал тоже самое. Два против двух получается. Надеюсь на Фишкян докторов теперь.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Как целлюлит стал трендом среди моделей
- Взаимосвязь жары и самочувствия
- Страны, где полным людям не рады настолько, что могут даже депортировать
- 5 причин, по которым нужно срочно бросать щелкать семечки
- "Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель
16
Понравилось16
Новости партнёров
Иван Камеров , Лепа и Опиум для народа.Вот имено они решат Вашу проблему.Не дай Бог что би Ви врачам поверили .
Иди к другому хирургу
А что, реально на фишках эксперты по болячкам есть?
PS. Эх, вот не додумался тогда на Фишках спросить... Ладно, в следующий раз диарея будет - обязательно спрошу что да как... С фотками, конечно.
Надо сначала вскрыть и посмотреть, чтоб узнать полную картину.
Обращайся если что.