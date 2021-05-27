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Страны, где полным людям не рады настолько, что могут даже депортировать

Страны, где полным людям не рады настолько, что могут даже депортировать (6 фото)

Автор:
27 мая 2021 18:53
Сообщество : Факты
Метки: государство   здоровые   интересное   ожирение   питание   путешествия   факты   
3307
6
Очевидно, что количество людей, которые страдают от избыточного веса, в последние годы растет. Конечно, это личное дело каждого, но есть страны, которые решили вывести эту проблему на государственный уровнь.
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Метки: государство   здоровые   интересное   ожирение   питание   путешествия   факты   
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23  комментария
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
"В 2008 году был принят Закон Метабо"...
Как я понял, на сумоистов этот закон не распространяется...
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15k
Killgrave 5 минут назад
В итальянском городе Тропеа запрещено раздеваться на пляже толстым и старым женщинам.
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3k
Мих Полчаса назад
А еще жители Мексики с избыточным весом обязаны заниматься физкультурой и посещать диетолога
Был в Мексике, работаю с командой мексиканцев долгое время. Сказанное выше - фуфло.
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12k
Агент Безопасной Национальности 52 минуты назад
"Япония В 2008 году был принят Закон Метабо. В нем прописан максимальный объем талии. У женщин - 80, а у мужчин - 90."
===============
А японцы в курсе, что одно дело - талия 90 при росте 160, и другое - талия 90 при росте 190? Это я о мужиках, естественно.
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28k
a.fey 57 минут назад
В Африке толстых нет. Видимо, всех толстых съедают.
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22k
Батончик с маком Час назад
А ведь где-то ещё есть племена которые очень рады толстым и вкусным людям
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3k
★Lucifer★ Час назад
Было пару дней назад...
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6k
Дарья 2 часа назад
В Израиле для жирных все ништяки, начиная от оборудования передвижения. бесплатной операцией шунтирования желудка (за счет налогоплательщиков конешно) заканчивая пристройкой лифта к дому, персонального!
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123
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
годные инициативы. Хорошего человека редко бывает много.
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42k
parallax 2 часа назад
Зато в Америке создают все условия для ожиревших.
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