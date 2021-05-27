Статистика: каждый четвертый житель этой страны страдает от лишних килограмм.

Правительство схватилось за голову, осознав эту статистику, потому что ведь полные люди болеют больше и на здравоохранение нужно закладывать все большие суммы. Конечно, с коренными жителями сделать что-то серьезное, кроме призывов к похудению и пропаганды ЗОЖ, ничего уже нельзя. Но вот те, кто хотят стать гражданами Новой Зеландии, должны знать, что они не смогут этого сделать, если их индекс массы тела превышает показатель 35.

Те, кто хотят жить в этой стране должны пройти специальное обследование и по результатам оного уже будут знать, светит им переезд или нет. И такие случаи уже были, это не просто угрозы. Одному повару из ЮАР, весом в 130 кг, не продлили работу визу. Британский регбист с женой худели, причем регбист сбросил вес быстрее, а его жену так и не пускали, пока она не пришла в форму. Но туристов это не касается.