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Очевидно, что количество людей, которые страдают от избыточного веса, в последние годы растет. Конечно, это личное дело каждого, но есть страны, которые решили вывести эту проблему на государственный уровнь.
В этих странах делают все, чтобы люди с лишним весом чувствовали себя максимально некомфортно. Категорично, но, пожалуй, это поможет задуматься о здоровье и быть к себе более внимательным.
Япония
В 2008 году был принят Закон Метабо. В нем прописан максимальный объем талии. У женщин - 80, а у мужчин - 90.
Также, согласно этому закону, каждый житель ежегодно обязан измерять талию и если она превышает норму, то их отправляют к диетологу. За всем процессом строго следят.
Есть еще и штрафы на полного человека, однако пока что его никому не выписали, видимо японцам и правда помогает приемы у диетолога.
Также, согласно этому закону, каждый житель ежегодно обязан измерять талию и если она превышает норму, то их отправляют к диетологу. За всем процессом строго следят.
Есть еще и штрафы на полного человека, однако пока что его никому не выписали, видимо японцам и правда помогает приемы у диетолога.
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Мексика
Руководство страны заставляет жителей страны соблюдать правила правильного питания. В школах и аналогичных детских учреждениях вы не найдете в продаже вредной еды. А взрослым нужно будет доплачивать, чтобы съесть что-нибудь подобное. Бургеры, пицца, чипсы, например, стоят в разы дороже злаковых батончики, салатов и фруктов. А еще жители Мексики с избыточным весом обязаны заниматься физкультурой и посещать диетолога. Ну и мотивации тоже есть: присел определенное количество раз - получил бесплатный проход на какой-нибудь аттракцион.
Новая Зеландия
Статистика: каждый четвертый житель этой страны страдает от лишних килограмм.
Правительство схватилось за голову, осознав эту статистику, потому что ведь полные люди болеют больше и на здравоохранение нужно закладывать все большие суммы. Конечно, с коренными жителями сделать что-то серьезное, кроме призывов к похудению и пропаганды ЗОЖ, ничего уже нельзя. Но вот те, кто хотят стать гражданами Новой Зеландии, должны знать, что они не смогут этого сделать, если их индекс массы тела превышает показатель 35.
Те, кто хотят жить в этой стране должны пройти специальное обследование и по результатам оного уже будут знать, светит им переезд или нет. И такие случаи уже были, это не просто угрозы. Одному повару из ЮАР, весом в 130 кг, не продлили работу визу. Британский регбист с женой худели, причем регбист сбросил вес быстрее, а его жену так и не пускали, пока она не пришла в форму. Но туристов это не касается.
Правительство схватилось за голову, осознав эту статистику, потому что ведь полные люди болеют больше и на здравоохранение нужно закладывать все большие суммы. Конечно, с коренными жителями сделать что-то серьезное, кроме призывов к похудению и пропаганды ЗОЖ, ничего уже нельзя. Но вот те, кто хотят стать гражданами Новой Зеландии, должны знать, что они не смогут этого сделать, если их индекс массы тела превышает показатель 35.
Те, кто хотят жить в этой стране должны пройти специальное обследование и по результатам оного уже будут знать, светит им переезд или нет. И такие случаи уже были, это не просто угрозы. Одному повару из ЮАР, весом в 130 кг, не продлили работу визу. Британский регбист с женой худели, причем регбист сбросил вес быстрее, а его жену так и не пускали, пока она не пришла в форму. Но туристов это не касается.
Объединенные Арабские Эмираты
Страна, в которой выбрали самый мягкий (но действенный!) способ борьбы с лишним весом. Они стимулируют своих граждан тем, что предлагают принять участие в конкурсе. А призом в нем будет целых 2 грамма золота за каждый сброшенный килограмм. И работает же! Были случаи, когда участники могли поделить между собой больше 16 кг золота. А еще там проводились государственные игры Gov Games, где женщины, которые победили лишний вес, поделили между собой 2 млн дирхамов (а это больше 36 млн рублей).
Финляндия, как положительный опыт
Тут не столь радикальных методов борьбы с лишним весом населения, просто в этой стране здоровый образ жизни контролируется на государственном уровне и системно. Продукты промаркированы, чтобы можно было увидеть какое количество жира в продуктах, способствуют ли они нормализации давления, обезжирены ли они.
Также Финляндия поддерживает фермеров, которые растят чистые экологически продукты, они обучаются на специальных бесплатных семинарах и бесплатно получают семена и рассаду.
Ну и скандинавская ходьба, конечно же. Этот вид активной ходьбы с палками стал очень даже популярным, а ученые доказали, что при скандинавской ходьбе задействуются все группы мышц спины, пресса и рук. И калорий сжигается много, и на кардио хорошая тренировка.
Также Финляндия поддерживает фермеров, которые растят чистые экологически продукты, они обучаются на специальных бесплатных семинарах и бесплатно получают семена и рассаду.
Ну и скандинавская ходьба, конечно же. Этот вид активной ходьбы с палками стал очень даже популярным, а ученые доказали, что при скандинавской ходьбе задействуются все группы мышц спины, пресса и рук. И калорий сжигается много, и на кардио хорошая тренировка.
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Как я понял, на сумоистов этот закон не распространяется...
Был в Мексике, работаю с командой мексиканцев долгое время. Сказанное выше - фуфло.
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А японцы в курсе, что одно дело - талия 90 при росте 160, и другое - талия 90 при росте 190? Это я о мужиках, естественно.
Смысл коммента в том, что как можно ограничивать нечто различное каким-то единым показателем?
Если бы этот Закон Метабо основывался бы на, к примеру, коэффициенте "рост-вес", соотношения мышечной и жировой ткани к росту или средней плотности тела к массе тела - вопросов не было.
Но это же разлагает(( фильм есть хороший "Идиократия", там не совсем про полноту, но тоже про вот это вот чрезмерное упрощение жизни.
Ну и удаленка решает, че(