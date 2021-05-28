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Взаимосвязь жары и самочувствия

Взаимосвязь жары и самочувствия (2 фото)

Автор:
28 мая 2021 12:43
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   ветер   жара   защита   здоровые   почемучка   состояние   температура   
931
2

О том, что при ветре жара переносится легче, знают практически все: это происходит благодаря тому, что испарившиеся с поверхности тела молекулы воды не возвращаются обратно. Энергия и, соответственно, температура не повышаются. Но есть категории людей, которые и в ветреную жаркую погоду чувствуют себя неважно.

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Метки: болезнь   ветер   жара   защита   здоровые   почемучка   состояние   температура   
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9  комментариев
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2k
Nyash 3 часа назад
спасибо за советы как избежать проблем. Если бы вы не рассказали о том что нужно делать мы бы так и мучались в жару. а теперь заживем!
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11k
Максим 4 минуты назад
Автор, а что ж ты про питание умолчал? Побольше свежих овощей и фруктов, поменьше жирного мяса, сладкой выпечки и напитков с сахаром вроде всяких газировок и сладкого чая/кофе, максимум избегать алкоголя, особенно крепкого, если не получается, то красное сухое вино с водой в пропорции 1:1
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10k
Валерий 8 минут назад
Мужик из Сибири попал в командировку в Туркменистан. Идет по улице, пот градом, от жары изнемогает и видит, как идет абориген в халате и папахе, в сапогах.
Мужик: " -Слушай, дорогой, как ты можешь не спечься на жаре, ведь в тени +40 градусов!
Туркмен: "- А зачем мне тень? Я туда и не хожу!"...
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19k
Виталий Касандров 20 минут назад
А как вы справляетесь с сильной жарой? Ну там кондиционер покупаем.
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11
vova old 22 минуты назад
и как это только бедуины ходят по пустыне без бутылочки в руках?
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13k
Serg2001 2 часа назад
Хрен с ним с жарой! Можно статью про взаимосвязь самочувствия с сыростью и холодным ветром?... ))
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697
Александр 2 часа назад
Лето 2018 - 2019 - где она жара???? +14 в июле!!!! О чём проблема??
Если повезёт, может в этом году чуть погреемся
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9k
Некто 3 часа назад
Поставил бассейн на 2 куба, вбухал туда полкило морской соли.
Ну и постоянный запас кваса и мороженки в лоходильнике.
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