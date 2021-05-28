О том, что при ветре жара переносится легче, знают практически все: это происходит благодаря тому, что испарившиеся с поверхности тела молекулы воды не возвращаются обратно. Энергия и, соответственно, температура не повышаются. Но есть категории людей, которые и в ветреную жаркую погоду чувствуют себя неважно.
Высокая температура воздуха – это практически всегда проблема для тех, у кого есть сложности с работой головного мозга и болезни позвоночника. За терморегуляцию организма отвечает гипоталамус. Этот участок связан нервными путями практически со всеми отделами ЦНС и способствует регулированию температуры тела через потоотделение. При резких колебаниях температуры окружающей среды активизируются адаптационные механизмы, задача которых – нормализация температуры тела.
При высокой температуре периферические сосуды расширяются, стимулируя потоотделение и активизируя теплоотдачу. При низкой, наоборот, сужаются, способствуя повышению сердечного ритма, ускорению обмена веществ и увеличению теплопродукции.
Непереносимость жары наблюдается в случае сильных нервных потрясений, при заболеваниях щитовидной железы, диабете и приеме ряда лекарственных препаратов. Среди них антидепрессанты, гормоны, симпатомиметики, добавки с содержанием цинка. Сложно переносят высокие температуры беременные, пожилые люди, страдающие гипогидрозом (повышенной потливостью) и ангидрозом (нарушением потоотделения).
1. Носить с собой бутылочку с водой и регулярно пить для поддержания водного баланса в организме.
2. Стараться избегать выхода на улицу в пик солнечной активности.
3. Занавешивать окна шторами при попадании в помещение прямых солнечных лучей.
4. Установить кондиционер или использовать вентилятор.
5. По возможности принимать контрастный душ или хотя бы ванночки для рук и ног.
6. Стараться избегать резкого перехода из жаркой в холодную среду.
7. Особенно внимательно следить за чистотой кожи и тщательно ее защищать.
А как вы справляетесь с сильной жарой?
Источник:
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Мужик: " -Слушай, дорогой, как ты можешь не спечься на жаре, ведь в тени +40 градусов!
Туркмен: "- А зачем мне тень? Я туда и не хожу!"...
Если повезёт, может в этом году чуть погреемся
Ну и постоянный запас кваса и мороженки в лоходильнике.