Высокая температура воздуха – это практически всегда проблема для тех, у кого есть сложности с работой головного мозга и болезни позвоночника. За терморегуляцию организма отвечает гипоталамус. Этот участок связан нервными путями практически со всеми отделами ЦНС и способствует регулированию температуры тела через потоотделение. При резких колебаниях температуры окружающей среды активизируются адаптационные механизмы, задача которых – нормализация температуры тела.

При высокой температуре периферические сосуды расширяются, стимулируя потоотделение и активизируя теплоотдачу. При низкой, наоборот, сужаются, способствуя повышению сердечного ритма, ускорению обмена веществ и увеличению теплопродукции.

Непереносимость жары наблюдается в случае сильных нервных потрясений, при заболеваниях щитовидной железы, диабете и приеме ряда лекарственных препаратов. Среди них антидепрессанты, гормоны, симпатомиметики, добавки с содержанием цинка. Сложно переносят высокие температуры беременные, пожилые люди, страдающие гипогидрозом (повышенной потливостью) и ангидрозом (нарушением потоотделения).