Мужчина устроил пышный день рождения для своей лошади

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День рождения нужно отметить так, чтобы о тебе говорили во всём городе, решил мужчина из Индии.
Житель Индии Раджниш Кумар 1 марта устроил шикарный пир в честь своего коня по кличке Четак. Животное праздновало свой второй день рождения, а мужчина, по его словам, любит лошадь как собственного ребёнка. На вечеринку к имениннику пришло более ста гостей, естественно, с подарками.
Отмечать решили во дворе дома – и людей больше будет, и за ресторан платить не нужно. Перед тем как начать праздник, Раджниш устроил питомцу дневные спа-процедуры, а вечером нарядил коня в самый лучший костюм. Как рассказал Раджниш, некоторым может показаться странным, что он настолько трепетно относится к лошади, но мужчина так не думает.
"Я воспитал Четака как собственного ребёнка. Я дал ему больше любви, чем своим детям."
"Я воспитал Четака как собственного ребёнка. Я дал ему больше любви, чем своим детям."
На вечеринке подавались как вегетарианские, так и мясные блюда. Сам организатор тусовки считает, что люди не должны есть мясо животных, но с уважением относится к выбору каждого. Впрочем, гвоздём программы стали не горячие закуски, а торт, сделанный в честь коня.
Десерт украсили съедобная фигурка коня и его имя. Однако это были ещё не все сюрпризы: когда Кумар начал разрезать лакомство, в ход пошёл фейерверк, а к столу подвели самого виновника торжества. Судя по выражению морды Четака, он явно удивлён происходящим.
Десерт украсили съедобная фигурка коня и его имя. Однако это были ещё не все сюрпризы: когда Кумар начал разрезать лакомство, в ход пошёл фейерверк, а к столу подвели самого виновника торжества. Судя по выражению морды Четака, он явно удивлён происходящим.
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Метки: день рождения животные лошадь праздник фото
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