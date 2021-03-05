Мужчина устроил пышный день рождения для своей лошади

На вечеринке подавались как вегетарианские, так и мясные блюда. Сам организатор тусовки считает, что люди не должны есть мясо животных, но с уважением относится к выбору каждого. Впрочем, гвоздём программы стали не горячие закуски, а торт, сделанный в честь коня.



Десерт украсили съедобная фигурка коня и его имя. Однако это были ещё не все сюрпризы: когда Кумар начал разрезать лакомство, в ход пошёл фейерверк, а к столу подвели самого виновника торжества. Судя по выражению морды Четака, он явно удивлён происходящим.