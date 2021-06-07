19091
1
5
Обычное видео с недовольным мяукающим котом обрело популярность и собрало вокруг себя музыкантов со всего мира.
В мае в тиктоке набрало популярность видео с котом, который злобно мяукал от движений хозяина.
Пользователь The Kiffness из ЮАР наложил звук на биты и бас, а также добавил вокал: «Я – человек, а ты – кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать тебя кричащим от страха, но не волнуйся, я с тобой».
Видео композиции набрало 4,6 миллиона просмотров в тиктоке и 1,4 миллиона на YouTube. После этого The Kiffness выпустил полную версию трека, иллюстрированную одиноко сидящим котом, который смотрит с обрыва на Сатурн.
Композицию заметили не только пользователи, но и другие музыканты — и начали записывать дуэты с котом и The Kiffness. Сначала появилась скрипка в исполнении Аманды Барбальо из Бразилии, потом укулеле от Кристова Грона из Чехии, флейта от Аксиньи Хоменко из России, ещё один вокал от Рейчел Соломон из США и гитара с барабанами от Бенджамина Гёгеле из Германии.
В итоге получилась целая симфония, которую The Kiffness опубликовал и стриминговых платформах. Сам музыкант не остановился на создании песни с животными и объединил ещё Blinding Lights от The Weeknd с чихающим котом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
601
Понравилось601
Новости партнёров
Скрипачка клёвая.
ну вот то же самое кот испытывал
я немного понимаю кошачий язык, он говорит
-Я дорого продам свою жизнь! просто так меня не схарчите, сектанты еб@ные!!!!
Напоминает истории, как пендосы в одиночку победили фашизм во второй мировой.
А видео хороши
А когда подключились ударники,то вообще бомба !!!
Спасибо,ребята