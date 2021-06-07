Композицию заметили не только пользователи, но и другие музыканты — и начали записывать дуэты с котом и The Kiffness. Сначала появилась скрипка в исполнении Аманды Барбальо из Бразилии, потом укулеле от Кристова Грона из Чехии, флейта от Аксиньи Хоменко из России, ещё один вокал от Рейчел Соломон из США и гитара с барабанами от Бенджамина Гёгеле из Германии.

2021-06-07T08:20:39+03:00