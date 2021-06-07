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Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона

Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона (1 фото + 5 видео)

Автор:
07 июня 2021 08:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Юмор   видео   кот   мем   музыка   музыкант   прикол   
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Обычное видео с недовольным мяукающим котом обрело популярность и собрало вокруг себя музыкантов со всего мира.

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Метки: Юмор   видео   кот   мем   музыка   музыкант   прикол   
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89  комментариев
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1k
lerich 22 часа назад
Еще одно подтверждение тому, что все классные вещи появляются не в результате тщательного планирования, а после слов "по-моему полная хрень, но давай попробуем".
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3k
barracuda 8 минут назад
а мне нра. Клёво чел заморочился.
Скрипачка клёвая.
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727
Олег Полчаса назад
Как по мне, эти вопли мелодичными все равно не вышли и режут слух. Через музыку слышно как кот орёт: "Убери свои грабли, кожаный ублюдок". ИМХО
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−120
VLADIMIR 6 часов назад
это как вывести на расстрел, и выстрелить поверх головы
ну вот то же самое кот испытывал

я немного понимаю кошачий язык, он говорит
-Я дорого продам свою жизнь! просто так меня не схарчите, сектанты еб@ные!!!!
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4k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Я не понял... из всех стран присоединились музыканты и что-то свое добавили, но только жирная свинья из пендостана взяла детский синтезатор в форме котика и пооткрывала свой поганый рот под фанеру???
Напоминает истории, как пендосы в одиночку победили фашизм во второй мировой.
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5k
Андрей Крылов 10 часов назад
С одной стороны мне жаль больных, перевозбужденных и чихающих кошатинок. А с другой.... Получилось не плохо. Вот только те коты это врядли оценят. Примерно так же из безголосых дочек и сыцнков" кого надо" делают "звёзд эстрады". Работа обработчиков на самом высоком уровне. 5+ по пятибальной шкале.
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26k
Rest Tremor 11 часов назад
Так рождаются бессмертные шедевры.

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80
Pterocactus 12 часов назад
Да это же разновидность ТЕРМЕНВОКСА!
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27k
lem02 12 часов назад
Офигенно! Прелесть!
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32k
Человек-Редискa 12 часов назад
Жаль нет продолжения...
Ссылка www.youtube.com
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3k
max_wheel 12 часов назад
Вообще молодцы ребята! Душевно вышло.
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12k
* 12 часов назад
А где кот злобно мяукающий? Очень милый кот.
А видео хороши
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211
vijilante 12 часов назад
Охренительно !!!
А когда подключились ударники,то вообще бомба !!!
Спасибо,ребята
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8k
Алексей 12 часов назад
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27k
Кот Баюн 13 часов назад
А ведь вышло по-итогу офигенно, с каждым новым звуком все лучше.
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1k
emporio_ss 13 часов назад
песня добрая+++

Ссылка coub.com
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−33
vova old 14 часов назад
классно получилось
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25k
Лис 14 часов назад
Шедевр!!! Куда там всей нашей "истраде".
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7k
Barachek_Obachek 14 часов назад
Очень круто, даже наверное Басков так не сможет
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11k
Святослав 14 часов назад

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5
lm 15 часов назад
Обожаю когда талантливые люди играют на настоящих инструментах и поют живым голосом!!!
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