Герои фильмов, которые решили взять правосудие в свои руки

Подборка фильмов, где герои из-за бездействия закона или по каким-то другим причинам взяли правосудие в свои руки и начали мстить.
Если суд и полиция не наказывают преступников, то оружие в руки берут жертвы. Кино о народных мстителях всегда спорное — с одной стороны, зрители сочувствуют тем, кого обидели, с другой — где грань между преступлением и местью?
«Законопослушный гражданин» (2009)
Что должно произойти, чтобы законопослушный гражданин и примерный семьянин стал хладнокровным убийцей? Логично и незатянуто фильм отвечает на этот вопрос. Весь фильм зритель задаётся вопросом, что бы он сделал на месте главного героя — и даже к концу картины растерянно недоумевает: кто прав?
Обычное ограбление оборачивается жестоким изнасилованием и убийством, когда в дом к Клайду Шелтону (Джерард Батлер) вламываются преступники. На глазах отца семьи они издеваются над его женой и дочерью. Раненный ножом, он ничем не может помочь своей семье. Несмотря на то, что убийц быстро находят, для серьёзного наказания доказательств их вины оказывается недостаточно.
Ник Райс (Джейми Фокс), опасаясь проиграть дело, идёт на сделку с одним из преступников, чтобы он дал показания против напарника. Взамен тот получает небольшой срок и выходит на свободу. Шелтон не согласен, но понимает, что законным путём он больше ничего не добьётся. Тогда он решает наказать не только всех, кто причастен к делу, но и попутно тех представителей закона, которые закрывают глаза на несправедливость.
Факт: изначально планировалось, что Батлер будет играть Райса, а Фокс — Шелтона. Батлер — юрист по образованию — как никто другой подходил на роль помощника прокурора. Но, согласно одной из версий, Фокс просто предложил Батлеру поменяться ролями, и тот согласился.
«Игра на выживание» (2012)
Фильм «Игра на выживание» — абсолютно студийный проект. Режиссёр Эйтор Далия признавался, что ему не дали участвовать ни на каком этапе подготовки. Он даже не видел актёров на пробах. В какой-то момент Далия уже хотел вырезать своё имя из титров, но ближе к концу съёмочного процесса передумал.
Джиллиан (Аманда Сейфрид) никто не верит, но она говорит правду. Однажды ночью в её дом влез маньяк и похитил её. Он посадил девушку в глубокую яму в огромном парке в Портленде, на дне которой Джиллиан нашла останки предыдущий жертвы убийцы. Вооружившись человеческой костью, девушка смогла ранить обидчика и сбежать. Однако полиция ей не верит.
Стражи правопорядка не могут найти ни яму в парке, ни маньяка, ни какие-либо доказательства преступления. Дело усугубляется тем, что девушка действительно провела некоторое время в психиатрической клинике после смерти родителей. Полиция делает вывод, что ей это только привиделось. Вскоре пропадает младшая сестра Джиллиан. На заявление детективы не реагируют, и девушке приходится самой искать преступника, чтобы вернуть сестру.
Факт: авторы сосредоточились на том, как полицейские относятся к словам тех, у кого когда-либо были проблемы с психическим здоровьем. Сюжет ещё раз подтверждает, что недоверие законных представителей к жертвам порождает только новые преступления.
«Спящие» (1996)
Фильм «Спящие» был снят по одноимённой книге Лоренцо Каркатерры. Позже автор признался, что события, описанные в романе, на самом деле произошли с ним. Однако журналисты не смогли найти этому никакого подтверждения.
На все вопросы писатель отвечал, что заменил все имена, даты и названия. На стороне Каркатерры выступил режиссёр, продюсер и автор сценария фильма Барри Левинсон. Он не раз говорил, что верит писателю, слишком реалистично выглядит вся история. А также Левинсон был уверен, что никто не будет впутывать своё имя в такую страшную историю ради популярности или денежной выгоды.
Четверо нью-йоркских друзей, связанных тяжёлым детством, отдыхают в пабе. Неожиданно они узнают в местном охраннике старого обидчика Шона Нокса (Кевин Бейкон). Много лет назад из-за трагической случайности по вине мальчиков погиб человек. В качестве наказания дети были отправлены в исправительную колонию. В то время надзирателем там трудился Нокс, который вместе с коллегами издевался над мальчиками.
Друзья вспоминают страшное прошлое, наполненное насилием, в том числе и сексуальным, со стороны садистов-охранников — и на глазах у свидетелей убивают Нокса. Хотя и очевидно, что это торжество справедливости, с точки зрения закона — это обычное убийство, за которое кто-то должен понести наказание.
Факт: создателям удалось собрать в фильме удивительное количество звёзд — помимо Бейкона, в картине снялись Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Брэд Питт, Билли Крудап, Минни Драйвер. Роль Бейкона подразумевала в основном съёмки с детьми-актёрами, его персонаж был настолько отвратительным, что партнёрам по площадке было крайне сложно общаться с ним даже за камерой.
«Ворошиловский стрелок» (1999)
В основе драмы «Ворошиловский стрелок» лежит повесть Виктора Пронина «Женщина по средам». Автор использовал для книги реальную историю Дмитрия Данилова, девушку которого, пока он был в армии, изнасиловали хулиганы. Возлюбленная не выдержала позора и покончила с собой, в то время как милиция не спешила с расследованием.
Вернувшись из армии, Данилов решил устроить самосуд. Но так как он не знал личности преступников, молодой человек бродил по криминальным районам Москвы и избивал хулиганов, особенно тех, кто приставал к женщинам. Прежде чем его поймали, он успел убить двоих и искалечить ещё нескольких. Несмотря на то, что родственники убитых и пострадавших просили для него пожизненный срок, Данилов был осуждён на 15 лет.
Канва фильма перекликается с реальными событиями — только сюжет построен на дедушке и внучке, которую забавы ради изнасиловали трое представителей местной золотой молодёжи. Девушка сообщает в милицию, но один из задержанных — сын полковника, поэтому дело быстро закрывают, а хулиганов отпускают на свободу.
Сломленная девушка закрывается в себе. Тогда её дедушка — Иван Афонин (Михаил Ульянов) решает отомстить обидчикам. Ветеран войны продаёт дом в деревне и покупает снайперскую винтовку.
Факт: фильм вызвал противоречивые отзывы. Режиссёра «Ворошиловского стрелка» Станислава Говорухина обвинили в оправдании и романтизации самосуда. А зрители полюбили старика Афонина и заваливали актёра Ульянова мешками писем с признаниями в любви и уважении поступка его героя.
«Леденец» (2005)
Идея фильма «Леденец» принадлежит продюсеру Дэвиду Хиггинсу. Однажды он увидел историю о японских школьницах, которые заманивали пожилых бизнесменов, питающих слабость к подросткам, нападали и грабили их. Хиггинс решил развить сюжет и нанял Брайана Нельсона для написания сценария.
«Незнакомцам не следует разговаривать с маленькими девочками» — так звучит двусмысленный промо-слоган триллера. 14-летняя Хейли (Эллен Пейдж) знакомится в сети с 32-летним Джеффом (Патрик Уилсон). Виртуальное общение перерастает в реальное. Из кафе парочка едет домой к Джеффу, но вечер перестаёт быть томным, когда выясняется, что Хейли понимает, с кем имеет дело. У девушки есть план — она будет мстить педофилу.
Переживания за юную, невинную девочку, которая вот-вот станет очередной жертвой извращенца, сменяются ощущениями ужаса от происходящего. Авторы фильма изобретательно играют не нервах публики, намекая на то, что вполне возможно Хейли ошибается, и Джефф — её невинная жертва.
Факт: по сюжету фильма актёр Питер Уилсон в сцене на крыше кричит: «Ты не можешь меня застрелить». После очередного дубля соседи вызвали полицию, решив, что на их глазах реально происходит преступление.
«Отважная» (2007)
Джоди Фостер согласилась на главную роль в фильме «Отважная», когда узнала, что её персонаж будет не типичной жертвой преступников, а превратится в женщину, которая взяла жизнь в свои руки. Актриса сама внесла несколько дополнений в сценарий, чтобы лучше передать публике, что для героини значило свободно и безопасно гулять по улицам. Так её персонаж из пишущего журналиста превратился в радиоведущую, которая путешествует по Нью-Йорку, «собирая» истории любимого города.
На что способна женщина, которую трое хулиганов лишают всего, что ей было дорого? Правильный ответ: на месть. Когда закон не спешит наказывать преступников, за оружие берётся сама жертва. Эрика (Джоди Фостер) — успешная современная женщина. Она работает на радио и собирается замуж за Дэвида (Нэвин Эндрюс).
Очередная прогулка с собакой заканчивается трагически — хулиганы до смерти избивают жениха Эрики, а сама она попадает в больницу. Выписавшись из госпиталя, она понимает, что жизнь уже никогда не будет прежней. Она потеряла всё и теперь даже боится гулять по некогда любимому городу. Придать храбрости Эрике может пистолет, который она срочно покупает на чёрном рынке. Оружие в руке делает героиню настолько отважной, что теперь она готова отомстить преступникам.
Факт: фильм был принят неоднозначно — с одной стороны Джоди Фостер была номинирована на «Золотой глобус», с другой — критики писали, что картина оправдывает насилие. Роль Эрики стала одной из самых высокооплачиваемых в карьере Фостер: актрисе заплатили 15 миллионов долларов. Однако в прокате фильм провалился, не отбив даже бюджет в 70 миллионов.
«Десять негритят» (1987)
Экранизаций одного из самых известных детективов Агаты Кристи много, патриотично остановимся на советской. Тем более, что она считается одной из наиболее точных версий романа. Съёмки картины проходили в Крыму. Особняком, где развернулись события, стало знаменитое «Ласточкино гнездо». Благодаря искусству операторов Аврорина скала превратилась в остров.
По приглашению мистера Оуэна в его дом прибывает восемь незнакомцев. В особняке их уже ожидает прислуга — супружеская пара. Первый же совместный ужин омрачает заведённая пластинка, на которой вместо музыки некий человек обвиняет каждого присутствующего в преступлении.
Всех их объединяет не только нарушение закона, но и то, что им всем удалось избежать наказания. Очевидно, что кто-то берёт правосудие в свои руки и наказывает каждого их них по очереди. Благодаря цвету, атмосфере и музыке фильму Станислава Говорухина удается держать зрителя в напряжении, даже когда на экране идёт обычный диалог между персонажами.
Факт: советский триллер, снятый накануне перестройки, просто не мог обойтись без любовных сцен. К разочарованию авторов фильма, в романе Агата Кристи ничего такого не прописала. Поэтому, несмотря на звание точной экранизации, режиссёр самовольно внёс в сюжет новую линию, приведя ночью Веру Клейтрон (Татьяна Друбич) в спальню Филиппа Ломбарда (Александр Кайдановский). Сама писательница тоже однажды изменила свою книгу, когда адаптировала её для сцены — автор сохранила жизнь этим же двум персонажам.
«Смерть и девушка» (1994)
Повествование в фильме «Смерть и девушка» ведётся в неназванной южноамериканской стране, где только недавно пал диктаторский режим. По некоторым догадкам, это Чили. Косвенным подтверждением стало то, что автор сценария Ариэль Дорфман — чилиец. Кроме того, в картине можно увидеть постер чилийского поэта и мелькает национальная валюта — песо.
В основе сюжета — случайная встреча, которая оживляет трагичные воспоминания. Домохозяйка и жена успешного адвоката Паулина (Сигурни Уивер) узнаёт в своём соседе, докторе Роберто Миранда (Бен Кингсли), насильника, который во времена фашистского режима издевался над ней. Только доказать Паулина ничего не может, потому что преступник предусмотрительно надевал ей маску на глаза.
Женщина опознала насильника по голосу, любимым выражениям и запаху. Паулина уверена, что перед ней её мучитель. Но закон ничем не поможет, поэтому она решает сама выбить из доктора признания о содеянном. Ей готов помогать даже муж. Главное, чтобы Паулина не ошиблась.
Факт: несмотря на звёздный каст и режиссёра Романа Полански, фильм в прокате провалился — при бюджете в 12 миллионов долларов он собрал чуть более 3 миллионов. Тем не менее, критики высоко оценили талантливую игру актёров, которые не были первым выбором режиссёра: сам он хотел, чтобы в картине снялись Джек Николсон и Анжелика Хьюстон.
«Смерть и девушка» — это название композиции Шуберта, пластинку которого ставил преступник, издевавшийся над своей жертвой.
«Время убивать» (1996)
Триллер «Время убивать» снят по одноимённой книге Джона Гришэма. Роман стал дебютным для автора и был навеян реальными событиями. Юрист по образованию, Гришэм однажды присутствовал при даче показаний 12-летней жертвы изнасилования. На девочку и её старшую сестру напали двое мужчин.
Писатель был поражён трагичным рассказом, и это вдохновило его на написание романа. Правда, в реальности жертвы нападения были белого цвета кожи, а их обидчики — с тёмного. В книге Гришэм сделал всё наоборот.
Тоня Хейли — девочка, подвергшаяся жестокому нападению со стороны двух мужчин. Преступники её избивают, насилуют и пытаются убить. Девочка выживает, а насильников ловит полиция. Казалось бы, очевидное дело, но по законам штата за изнасилование не предусмотрена смертная казнь. Дело усугубляется тем, что жертва — афроамериканка, а её мучители — белые.
На суде адвокат пострадавшей стороны Джейк Бригенс (Мэттью Макконахи) говорит отцу жертвы Карлу Ли Хейли (Сэмюэл Л. Джексон), что преступники могут выпутаться из дела и выйти на свободу. Понимая, что законным путём насильников не наказать, отец девочки убивает их. Теперь присяжным предстоит вынести приговор Хейли, которому грозит смертная казнь.
Факт: несмотря на хороший прокат (фильм собрал 152 миллиона долларов при бюджете в 40 миллионов), картину многие осудили. Особенно авторам ленты досталось от французских правозащитников — они разгромили фильм даже за намёк на то, что кому-то дано право убивать.
«Судная ночь» (2013)
Идея «Судной ночи» (оригинальное название — «Чистка») принадлежит Джеймсу Демонако. Он же выступил в качестве режиссёра первых трёх частей триллера. В одном из интервью Демонако признался, что одним из источников вдохновения стал японский фильм «Королевская битва».
Но основную роль в создании фильма сыграла его жена. Однажды супруги чуть не погибли по вине пьяного водителя, устроившего аварию на автостраде. Когда Демонако понял, что виновник даже не переживает из-за произошедшего, он кинулся на него с кулаками. Вмешаться пришлось полиции. Чуть позже жена режиссёра сказала, что было бы хорошо, если бы у каждого было законное право на одно убийство в год. «Милая» женщина зародила в голове автора идею будущего фильма.
На дворе 2022 год, к власти в США пришла тоталитарная партия, у которой весьма специфичный способ борьбы с преступностью и безработицей — раз в год правительство объявляет ночь, в которую дозволено совершать любые преступления. В течение нескольких часов жители страны предоставлены сами себе — никакие службы спасения не работают.
Джеймс Сэндин (Итан Хоук) с семьёй проживают в богатом районе и уверены, что «судная ночь» их не коснётся. Но не в этот раз. В их дом попадает случайный незнакомец, за которым приходят «чистильщики» общества. Семья Сэндин оказывается втянутой в происходящее, но выясняется, что и сами они стали мишенью для недовольных соседей.
Факт: малобюджетный триллер едва ли мог рассчитывать на звёздные имена в составе. Только по дружбе в фильме согласился сняться Итан Хоук. Актёру заплатили за работу всего 3 тысячи долларов и обещали процент от сборов, который тогда казался весьма призрачным. «Судная ночь» более чем окупилась в прокате — при бюджете в 3 миллиона долларов фильм заработал почти 90. Сразу же было решено снимать продолжение. На данный момент уже вышло четыре фильма, а в июле 2021-го планируется пятый — «Судная ночь навсегда».
«Губная помада» (1976)
Для 1970-х годов тема триллера «Губная помада» была вполне рискованной. Фильм поднимал тему не только реванша, но и отношения к женщинам, которые зарабатывают на своей внешности: фотомодели, манекенщицы. Для общества эти профессии ассоциировались с проституцией.
Крис МакКормик (Марго Хемингуэй) — успешная фотомодель, чьими постерами с рекламой губной помады обклеен весь город. У неё десятки поклонников. Среди них — учитель музыки её младшей сестры Кэти (Мэриел Хемингуэй), Гордон Стюарт (Крис Сарандон). Он в хороших отношениях с сёстрами МакКормик и вхож к ним в дом.
В один такой визит он пытается соблазнить Крис, но она ему отказывает, чем вызывает агрессию. Стюарт насилует девушку, а на суде заявляет, что она сама хотела близости и всё было по согласию. Слово учителя против слова манекенщицы — суд освобождает насильника. Крис сломлена. Она бросает работу и уже планирует переехать — но узнаёт, что Стюарт изнасиловал и её младшую сестру. Больше не надеясь на закон, девушка берётся за оружие.
Факт: фильм стал дебютной работой для сестёр Хемингуэй — внучек известного писателя. Старшая, Марго, до съёмок трудилась моделью. Она — первая, кто в этой сфере смог заключить миллионный контракт на рекламу. Но карьера была недолгой: в 1996 году она, как и знаменитый дедушка, покончила с собой.
«Деточки» (2013)
Российский фильм «Деточки» — спорное творение режиссёра Дмитрия Астрахана. Сам автор называет происходящее на экране «сказкой» — эдакой современной борьбой «добра» со «злом». Если в прошлых своих работах Астрахан снимал звёзд, то на этот раз фильм обошёлся без них — основные роли сыграли непрофессиональные актёры: школьники и настоящие детдомовцы.
В мире, где властвуют похотливые педофилы, за справедливость отвечают сироты. В детский дом на дорогих машинах прибывает группа богачей, среди которых депутаты Госдумы. Они приехали развлекаться с детьми. Взрослые «закрывают» глаза на происходящее и отворачиваются. От насилия сирот спасают воспитанники другого детского дома, которые жестоко расправляются с мучителями.
Широкой общественности становится известно, что в городе орудует банда «Деточки», которая мстит взрослым, чьи преступления не наказывает закон. Если в фильме действия сирот явно вызывают симпатию со стороны окружающих, то у зрителя появляется весьма двоякое чувство — страшно представить, что эти деточки будут решать, чьи действия заслуживают кары, а кому они разрешат жить.
Факт: фильм вызвал неоднозначную реакцию и не был выпущен в широкий прокат. Критики обвинили автора в оправдании и даже в какой-то мере в героизации поступков детей. Пресса писала про однобокость подачи идеи и невыразительность главных героев.
Источник:
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