Герои фильмов, которые решили взять правосудие в свои руки

Обычное ограбление оборачивается жестоким изнасилованием и убийством, когда в дом к Клайду Шелтону (Джерард Батлер) вламываются преступники. На глазах отца семьи они издеваются над его женой и дочерью. Раненный ножом, он ничем не может помочь своей семье. Несмотря на то, что убийц быстро находят, для серьёзного наказания доказательств их вины оказывается недостаточно.

Ник Райс (Джейми Фокс), опасаясь проиграть дело, идёт на сделку с одним из преступников, чтобы он дал показания против напарника. Взамен тот получает небольшой срок и выходит на свободу. Шелтон не согласен, но понимает, что законным путём он больше ничего не добьётся. Тогда он решает наказать не только всех, кто причастен к делу, но и попутно тех представителей закона, которые закрывают глаза на несправедливость.

Факт: изначально планировалось, что Батлер будет играть Райса, а Фокс — Шелтона. Батлер — юрист по образованию — как никто другой подходил на роль помощника прокурора. Но, согласно одной из версий, Фокс просто предложил Батлеру поменяться ролями, и тот согласился.

«Игра на выживание» (2012)

Фильм «Игра на выживание» — абсолютно студийный проект. Режиссёр Эйтор Далия признавался, что ему не дали участвовать ни на каком этапе подготовки. Он даже не видел актёров на пробах. В какой-то момент Далия уже хотел вырезать своё имя из титров, но ближе к концу съёмочного процесса передумал.