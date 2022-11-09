Как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности

Конечно, мы не можем быть на сто процентов уверенными, что эти люди выглядели именно так, но Бекка прилагает все усилия, чтобы общие черты лица и отличительные особенности внешности не отличались от оригинального изображения, будь то портрет или бюст. Потрясающая работа!

Елизавета I