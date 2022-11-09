FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7562 поста • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности

Как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности

Автор:
09 ноября 2022 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бекка Саладин   внешность   дизайнер   интересно   люди   фото   
1884
16

Графический дизайнер Бекка Саладин ведёт весьма интересную страницу в социальных сетях, посвящённую воссозданию внешности знаменитых исторических личностей. Её работа позволяет нам взглянуть на людей, которые творили историю и сделали значительный вклад в политику, культуру, литературу и т.д.

Конечно, мы не можем быть на сто процентов уверенными, что эти люди выглядели именно так, но Бекка прилагает все усилия, чтобы общие черты лица и отличительные особенности внешности не отличались от оригинального изображения, будь то портрет или бюст. Потрясающая работа!


Елизавета I

×
×

Елизавета I последняя из династии Тюдоров. Период правления Елизаветы называют называют «золотым веком Англии» благодаря расцвету культуры и значимости Англии на мировой политической арене. Также известна своим решением о безбрачии, принятым из-за жестокости и казней жён, совершённых её отцом королём Генрихом VIII Тюдором.


Александр Македонский

Один из величайших полководцев в истории и царь Древней Македонии, названной мировой державой. К сожалению, долго она не просуществовала и распалась после смерти Македонского.


Уильям Шекспир

Считается величайшим англоязычным поэтом и драматургом.


Жозефина Богарне

Жозефина была первой женой Наполеона I и императрицей Франции с 1804 по 1809 год.


Наполеон I Бонапарт

Французский император и полководец. Один из наиболее значимых политических деятелей в западной истории.


Мария-Антуанетта

Мария-Антуанетта — королева Франции и Наварры, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI. Домашние нежно называли Марию Антуан или Тония.


Император Адриан

Назван третьим из пяти хороших Римских императоров. Адриана провозглашали императором дважды.


Екатерина Арагонская

Екатерина — первая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора и мать королевы Марии I. Их брак был аннулирован по настоянию коронованного мужа после 24 лет совместной жизни. А всё из-за отсутствия наследников мужского пола.


Покахонтас

На самом деле индейскую принцессу звали Матоака, а Покахонтас — это прозвище, данное ей отцом, и означает оно «маленькая баловница» или «проказница».


Анна Болейн

Печально известная вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора. Мать королевы Англии, Елизаветы I.


Дама из Эльче

Случайно найденный шедевр древнеиспансокого искусства, созданный в 4-5 веке до н.э. Известняковый бюст прекрасной незнакомки был обнаружен в частном владении в 1897 году в Эльче (Аликанте).


Марк Аврелий

Философ и римский император. Назван последним из пяти хороших императоров Рима.


Нефертити

Супруга древнеегипетского фараона Эхнатона. Считалась невероятной красавицей, пленявшей одним взглядом.


Влад Цепеш

Он же Влад Дракула. Личность этого человека и послужила вдохновением для создания одного из ведущих персонажей в романе Брэма Стокера «Дракула».


Клеопатра VII Филопатор

Клеопатра VII стала последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Именно её и полководца Марка Антония связывает драматическая история любви, благодаря которой она и прославлена.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Бекка Саладин   внешность   дизайнер   интересно   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Frank Borman 3 часа назад
Наполеон I Бонапарт

Похож на президента Микрона. Вот что значит французская кровь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Александр 3 минуты назад
По мнению американцев Анна Болейн была вот такой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 Час назад
Ну и рожи у представительниц Западной Европы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
703
Ваня Пупкин 2 часа назад
Из уродцев сделали симпотяг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 2 часа назад
Меня другое забавляет. К примеру что будут думать о нас потомки, если в могилах или после природных катаклизмов, лет через 100 - 200, а может и 500 , станут находить однополые скелеты в объятиях друг друга? Или с силиконовыми членами в задницах..гы-гы. ПыСы! Хотя мир несётся нах...й с такой скоростью и им руководит такое количество [мат]...тых политиков, что пожалуй и потомков не останется!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ГГалка 2 часа назад
"Её работа позволяет нам взглянуть на людей, которые творили историю". Нет, её работа позволяет взглянуть на её фантазию. На то, как эти люди могли бы выглядеть. И спасибо за подписи - не все же знают кто такой Наполеон, Шекспир или Цепеш, например
зы. Покахонтас на исходнике более косоглазая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 2 часа назад
Реинкарнация марии I. Подрастет и будет как на портрете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Набирающие популярность в сообществах
Тонкая наука придворного флирта
Тонкая наука придворного флирта
Как не стать подлецом на должности. Георгий Куницын
Как не стать подлецом на должности. Георгий Куницын
Как спасают тех, кого приручили
Как спасают тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#подборка#Прошлое#улыбнуло#аварии#США#в мире#сатира
#Юмор#люди#факты#картинки#СССР#автомир#дтп#познавательно#кино#Жизнь
#животные#Прикол#интересное#позитив#автомобили#Разное#Приколы#Россия#неожиданно#маразм
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы Какая она настоящая японская красавица, как считают сами японцы 18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде 18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен

На что жалуетесь?

Вернуться