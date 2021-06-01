Фрукт в змеиной коже, с рыбным названием и запахом

Эти плоды напоминают кладку яиц дракона: продолговатые и чешуйчатые. Если взять такой в руку, он окажется шероховатым и колючим, словно бы его покрывает не то рыбья, не то змеиная чешуя.
Никакого фотошопа. Это создала сама природа. Фото: из открытых Интернет-источников
Да и название у плода тоже «рыбное» – салак, а в народе «змеиный фрукт».
И растет этот фрукт на пальме. Но, опять же, весьма необычной пальме и весьма необычным образом – не на макушке, поближе к солнцу, а у подножия – огромными гроздьями, похожими на связки лука.
Да и пальма тоже удивит. Сама по себе она невысокая, редко достигает размеров более двух метров. Какими-то особенными декоративными качествами не обладает. Похожа, скорее, на пышный куст со множеством стволов. Вот только стволы и даже черешки длинных перистых листьев покрыты длинными острыми колючками.
В общем, жуть – подходить не хочется, но…
Чешуйчатые плоды, похожие на чешуйчатые луковицы, можно есть. Сами чешуйки, кстати, хотя и очень похожи на рыбные, но все же не такие острые. И вот под этой чешуйчатой кожицей, которая снимается, как яичная скорлупа, находится желтоватая кисло-сладкая мякоть с резким запахом и специфическим вкусом, а также крупная косточка.
А вот дальше показания очевидцев расходятся.
Одни говорят, что по вкусу «змеиный фрукт» напоминает одновременно банан и ананас: одновременно кислый, сладкий и немного вяжущий.
Другие утверждают, будто салак имеет ореховые привкус.
Третьим он кажется похожим вишню, крыжовник и клубнику.
Четвертые, морщась, утверждают, что им показалось, будто они съели вату, пропитанную корвалолом.
Но все сходятся на одном: фрукту характерен резкий химический запах, который каждый описывает по-своему. Одни сравнивают с валерианой, другие с виноградом сорта «Изабелла», третьи с парфюмом.
При этом разнятся и впечатления от фрукта – одним он нравится, другим – нет. Но, если побываете в Таиланде или Малайзии, где эти фрукты произрастают и продаются на рынках, попробуйте. Говорят, фрукт очень и очень полезный, особенно для людей с сосудистыми проблемами.
А вы бы рискнули попробовать такой плод или согласны с теорией, что есть надо только те продукты, которые произрастают в регионе проживания?
Источник:
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В Москве вполне можно его купить за адекватные деньги для подобных экзотов (около 1600-2500 за кг. в зависимости от жадности продавца). Фрукт долго не лежит, потому на прилавках он всегда свежий и зрелый, т.к. летит самолетом (за крайне редкими исключениями), а не идет морем как большинство других фруктов. И, кстати салак один из немногих фруктов вкус которого, как раз по причине выше, имеет такой же вкус как и на родине при покупке у уличных торговцев.
Что касается вкуса то лично для меня это сочетание ананаса и клубники, но с ярковыраженной кислинкой.
Никакого резкого химического запаха там нет, это не дуриан. Хотя и дуриан имеет резкий, но никак не химический запах.
В общем и целом тот фрукт, который стараемся покупать чаще при налчии в продаже (что бывает не так часто, к сожалению). Те же манго или мангостины хочется реже.