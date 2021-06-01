Фрукт в змеиной коже, с рыбным названием и запахом

При этом разнятся и впечатления от фрукта – одним он нравится, другим – нет. Но, если побываете в Таиланде или Малайзии, где эти фрукты произрастают и продаются на рынках, попробуйте. Говорят, фрукт очень и очень полезный, особенно для людей с сосудистыми проблемами.

А вы бы рискнули попробовать такой плод или согласны с теорией, что есть надо только те продукты, которые произрастают в регионе проживания?