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Фрукт в змеиной коже, с рыбным названием и запахом

Фрукт в змеиной коже, с рыбным названием и запахом (11 фото)

Автор:
01 июня 2021 09:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фрукт в змеиной коже   интересно   красота   плод   природа   фото   фрукт   
262
11

Эти плоды напоминают кладку яиц дракона: продолговатые и чешуйчатые. Если взять такой в руку, он окажется шероховатым и колючим, словно бы его покрывает не то рыбья, не то змеиная чешуя.

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Метки: Фрукт в змеиной коже   интересно   красота   плод   природа   фото   фрукт   
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Majul 12 минут назад
Крайне ползный фрукт. Набит витаминами под завязку.
В Москве вполне можно его купить за адекватные деньги для подобных экзотов (около 1600-2500 за кг. в зависимости от жадности продавца). Фрукт долго не лежит, потому на прилавках он всегда свежий и зрелый, т.к. летит самолетом (за крайне редкими исключениями), а не идет морем как большинство других фруктов. И, кстати салак один из немногих фруктов вкус которого, как раз по причине выше, имеет такой же вкус как и на родине при покупке у уличных торговцев.

Что касается вкуса то лично для меня это сочетание ананаса и клубники, но с ярковыраженной кислинкой.
Никакого резкого химического запаха там нет, это не дуриан. Хотя и дуриан имеет резкий, но никак не химический запах.

В общем и целом тот фрукт, который стараемся покупать чаще при налчии в продаже (что бывает не так часто, к сожалению). Те же манго или мангостины хочется реже.
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