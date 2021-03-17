Что утягивают японки

Можно легко самим проверить, стоит носить такой пояс или белье.

Это необходимо, если:

- Сесть с вытянутыми ногами, развести пальцы ног в стороны, расстояние между пальцами на левой и правой ногах получается разное.

- Если, приседая 50 раз с закрытыми глазами, отклоняешься от своего первоначального положения.

- Если не можешь устоять в течение 15 секунд на одной ноге - попеременно, то на левой, то на правой или есть разница.

- Если есть привычка сидеть нога на ногу.

- Носить сумку на одной стороне.

- Спать на одном боку.



Можно ли похудеть при ношении такого белья или пояса?

Говорят, что можно, так как поддерживается правильная осанка и положение костей таза, а это улучшает метаболизм, к тому же, подтянув живот, невозможно переесть.