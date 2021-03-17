Что утягивают японки

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Они надевают на работу плотные черные гольфы, спят в специальных чулочках, а тугие, утягивающие бедра, пояса и корректирующее белье носят не только полные женщины.
Да и сейчас в онсенах (купальни на гейзерпх) я нередко замечаю, что у большинства японок поперек поп укреплены эластичные пояса. Снимают их дамы со вздохом облегчения, видимо сжимают сильно.
Первый раз увидев это, я подумала: "Фу, уродство какое-то! Зачем они их носят?!"
Но со временем поняла, что японки правы - смысл и польза в этом есть, хоть и красоты мало.
С детства, японцы носят - харамаки - эластичный мягкий, тонкий или теплый пояс-манжет.
Но со временем поняла, что японки правы - смысл и польза в этом есть, хоть и красоты мало.
С детства, японцы носят - харамаки - эластичный мягкий, тонкий или теплый пояс-манжет.
Такие пояса продаются во всех отделах белья, есть даже в "Юникло". Считается, что живот надо держать в тепле.
Дело в том, что в Японии традиционно принято поддерживать живот и коцубан (таз). Японцы уверены, таз в женском организме играет огромную роль, поэтому часто носят различные пояса, независимо от упитанности, возраста и наличия беременности.
Кстати, многие при беременности делают обертывания неэластичной х/б тканью - это древнейшая традиция.
Кстати, многие при беременности делают обертывания неэластичной х/б тканью - это древнейшая традиция.
В общем, японки - проявляют огромную заботу о своем "коцубане" берегут таз смолоду - и это неспроста.
Мы с Таро частенько бываем в одном рекане (яп. отель), в нем работает известная в этих краях хиропрактик - пожилая японка, ее мы называем волшебницей, потому, что как только заходишь в кабинет, она сразу определяет, где и какие имеются проблемы и были ли травмы.
После сеанса массажа (у нее свой метод - она начинает с нажатия, растирания и потягивания пальцев рук) хиропрактик показывает как выровнялась длина ног и рук, подносит зеркало и замечаешь, что лицо стало симметричней - поменялось расстояние, например, от щеки до носа.
Мы с Таро частенько бываем в одном рекане (яп. отель), в нем работает известная в этих краях хиропрактик - пожилая японка, ее мы называем волшебницей, потому, что как только заходишь в кабинет, она сразу определяет, где и какие имеются проблемы и были ли травмы.
После сеанса массажа (у нее свой метод - она начинает с нажатия, растирания и потягивания пальцев рук) хиропрактик показывает как выровнялась длина ног и рук, подносит зеркало и замечаешь, что лицо стало симметричней - поменялось расстояние, например, от щеки до носа.
Массажистка уверена, что если кости таза из-за сидячей работы, или в результате нагрузки сместились и не встали в правильное положение - могут быть разные проблемы: исчезнет, заплыв жиром, талия, нарушится симметрия в теле и лице, замучают отеки.
А ведь к таким изменениям многие относятся, как к обычным возрастным.
Для того, чтобы избежать эти неприятности и придуманы хитро переплетенные пояса, иногда напоминающие упряжки, которые так часто рекламируют в японских магазинах и массажных салонах.
А ведь к таким изменениям многие относятся, как к обычным возрастным.
Для того, чтобы избежать эти неприятности и придуманы хитро переплетенные пояса, иногда напоминающие упряжки, которые так часто рекламируют в японских магазинах и массажных салонах.
Тазовая область часто страдает из-за малоподвижного образа жизни, нередко центр тяжести смещается - к этому приводит и сидячая работа, и неправильно подобранный матрас, и конечно же беременность и роды.
Японцы считают, что даже простой, но правильно стягивающий поясок, помогает поставить кости таза в нормальное положение, вернуть хорошее самочувствие, восстановить осанку и симметрию на лице.
Японцы считают, что даже простой, но правильно стягивающий поясок, помогает поставить кости таза в нормальное положение, вернуть хорошее самочувствие, восстановить осанку и симметрию на лице.
Японки, которые носят пояса говорят, что они быстро снимают боль в тазобедренных суставах и районе копчика, поддерживают, согревают, приносят облегчение, в них комфортно - тело как-будто сгруппировано.
Эти пояса нельзя путать с корсетом для спины или бандажом для живота, это совсем другое.
Эти пояса нельзя путать с корсетом для спины или бандажом для живота, это совсем другое.
Пояс для поддержки таза носят на ягодицах, хотя если это специальное белье, то оно может начинается от талии.
Такое белье не столько создает видимый утягивающий эффект, сколько способствует поддержке внутренних органов.
Для того, чтобы его носить не нужны показания врача, его покупают, если имеется дискомфорт и чувствуется некий дисбаланс в тазобедренной зоне.
В поясах и белье часто бывает просвет на ягодицах, чтобы не делать их плоскими, кстати, у японок они чаще всего такие, поэтому дамы разными способами (кроме занятия спортом) стараются придать им округлость.
Для того, чтобы его носить не нужны показания врача, его покупают, если имеется дискомфорт и чувствуется некий дисбаланс в тазобедренной зоне.
В поясах и белье часто бывает просвет на ягодицах, чтобы не делать их плоскими, кстати, у японок они чаще всего такие, поэтому дамы разными способами (кроме занятия спортом) стараются придать им округлость.
Японки часто ходят по дому с обернутым коцубаном, так удобнее выполнять домашнюю работу. Любят они носить такие пояса и во время прогулок.
Есть разные пояса и разные рекомендации, как долго их носить. Советуют надевать, если приходится много ходить пешком или долго стоять, или когда сильно устает поясница и тазобедренные суставы.
А еще считается, что нужно обязательно правильно сидеть, чтобы не провоцировать искривление таза.
Японцы уверены, что традиционная поза сидения - seiza - хорошо влияет на осанку, она легче стабилизирует тело в правильном положении.
А еще считается, что нужно обязательно правильно сидеть, чтобы не провоцировать искривление таза.
Японцы уверены, что традиционная поза сидения - seiza - хорошо влияет на осанку, она легче стабилизирует тело в правильном положении.
Раньше существовало мнение, что сейза искривляет ноги и отрицательно влияет на их рост, но в настоящее время это утверждение опровергнуто.
Для правильного сидения в Японии продается много приспособлений на стулья и татами, поддерживающих коцубан.
Для правильного сидения в Японии продается много приспособлений на стулья и татами, поддерживающих коцубан.
Некоторые японцы любят забираться на стулья и диваны вместе с ногами, сидят так, как сидели бы на татами. Привычка.
Что касается поясов, они бывают разными, продаются в специализированных отделах или в бельевых магазинах, есть и в Дон Кихоте.
Этот не для постоянного ношения, в нем можно ходить только полчаса в день и делать упражнения.
Что касается поясов, они бывают разными, продаются в специализированных отделах или в бельевых магазинах, есть и в Дон Кихоте.
Этот не для постоянного ношения, в нем можно ходить только полчаса в день и делать упражнения.
Считается, что такое белье не препятствует притоку крови и лимфы, поэтому носить его можно в течение дня.
Особенно необходимо оно, когда приходится долго стоять, ходить, носить тяжелые сумки. Рекомендуется женщинам, которые чувствуют холод в животе, боли в пояснице и коленях, а также после родов.
Особенно необходимо оно, когда приходится долго стоять, ходить, носить тяжелые сумки. Рекомендуется женщинам, которые чувствуют холод в животе, боли в пояснице и коленях, а также после родов.
Можно легко самим проверить, стоит носить такой пояс или белье.
Это необходимо, если:
- Сесть с вытянутыми ногами, развести пальцы ног в стороны, расстояние между пальцами на левой и правой ногах получается разное.
- Если, приседая 50 раз с закрытыми глазами, отклоняешься от своего первоначального положения.
- Если не можешь устоять в течение 15 секунд на одной ноге - попеременно, то на левой, то на правой или есть разница.
- Если есть привычка сидеть нога на ногу.
- Носить сумку на одной стороне.
- Спать на одном боку.
Можно ли похудеть при ношении такого белья или пояса?
Говорят, что можно, так как поддерживается правильная осанка и положение костей таза, а это улучшает метаболизм, к тому же, подтянув живот, невозможно переесть.
Это необходимо, если:
- Сесть с вытянутыми ногами, развести пальцы ног в стороны, расстояние между пальцами на левой и правой ногах получается разное.
- Если, приседая 50 раз с закрытыми глазами, отклоняешься от своего первоначального положения.
- Если не можешь устоять в течение 15 секунд на одной ноге - попеременно, то на левой, то на правой или есть разница.
- Если есть привычка сидеть нога на ногу.
- Носить сумку на одной стороне.
- Спать на одном боку.
Можно ли похудеть при ношении такого белья или пояса?
Говорят, что можно, так как поддерживается правильная осанка и положение костей таза, а это улучшает метаболизм, к тому же, подтянув живот, невозможно переесть.
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