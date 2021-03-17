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Что утягивают японки

Что утягивают японки (21 фото + 2 видео)

Автор:
17 марта 2021 09:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   белые   видео   красота   люди   утягивающее белье   фото   
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Они надевают на работу плотные черные гольфы, спят в специальных чулочках, а тугие, утягивающие бедра, пояса и корректирующее белье носят не только полные женщины.

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Метки: Япония   белые   видео   красота   люди   утягивающее белье   фото   
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53k
pynh 58 минут назад
Зачем я это дочитал?
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1k
Kariya 12 минут назад
Корсеты хотят вернуться в моду? Органы должны удерживаться скелетом и мышцами, а не этим вот всем. А если нужна коррекция, то это надо к врачу, чтоб подобрал медицинский корсет индивидуально. Японцы там может еще и гипс в магазине покупают? "Вот этот для кости с трещинами, вон тот от разрыва связок.."?)
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1k
Radugananebe 18 минут назад
Господи, столько стараний, чтобы утянуть и без того плоскую фигуру.
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−124
vasisdas warum 53 минуты назад
Пока всё это разблокируешь - или порвёшь её в дребезги, или забудешь зачем полез, в зависимости от возраста
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