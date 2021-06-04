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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
04 июня 2021 21:43
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
513
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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4  комментария
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20k
Седой Бегемот 6 часов назад
Вот все-таки непонятно, откуда такой пиар Бонни и Клайда. Не борцы с чем-то, не робингуды, а просто два полных отморозка, для которых жизнь человека и цента не стоила.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Шах и королева.. да чо уж там, Калиф и царевна, и герцогиня, и княжна.. Шах - мелко... еще б султана предложил...
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4k
Белый 4 часа назад
Глазунов, все таки пишет портрет, а не рисует.
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892
Stranger2018 5 часов назад
У Амазонки джунгли очень даже норм )))
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