В Вильнюсе установили портал для связи с поляками

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На улицах литовской столицы и польского города Люблин появились специальные порталы в форме глаза. Благодаря паре необычных экранов, установленных в центре обоих городов, их жители могут поприветствовать друг друга в режиме реального времени. Футуристическая инсталляция получила название "Визуальный мост".
Так что теперь, прежде чем сесть в утренний поезд и поехать на работу, жители Вильнюса могут помахать рукой друзьям, проходящим через главную площадь Люблина (Польша), несмотря на то, что расстояние между ними составляет 600 километров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Они изобретали телевидение заново?
Вопрос: кто с той стороны готов?
Давайте представим такой портал для связи граждан РФ с гражданами США. Просто: остановиться и поболтать.
Тогда кумиру точено кирдык...
Я был во многих странах. Ни какой руссофобии не видел.
АыСы, когда проститутка маргаритка трындит про бургер в честь кумира, все поцпатриоты радостно бросают слюни.
Кумиру такое в самом страшном сне не присниться...
P.S. Ну, и про 5 лет титанических инженерных разработок, конечно, тоже надо убрать. Перебор.
Машина времени, практически.