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В Вильнюсе установили портал для связи с поляками

В Вильнюсе установили портал для связи с поляками (7 фото)

Автор:
04 июня 2021 14:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вильнюс   арт-проект   инсталляция   люблин   прибалты   социальный проект   технологии   
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На улицах литовской столицы и польского города Люблин появились специальные порталы в форме глаза. Благодаря паре необычных экранов, установленных в центре обоих городов, их жители могут поприветствовать друг друга в режиме реального времени. Футуристическая инсталляция получила название "Визуальный мост".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вильнюс   арт-проект   инсталляция   люблин   прибалты   социальный проект   технологии   
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22  комментария
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1k
Денис 3 часа назад
5 лет разработок?
Они изобретали телевидение заново?
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4k
NeDron 13 минут назад
Пилять. Денег хватит - на огороде у себя поставлю. Цена вопроса - тыров 25. Часть оборудования уже есть.
Вопрос: кто с той стороны готов?
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4k
NeDron 18 минут назад
600 км. Это же просто дистанция для современных технологий ни о чем не говорящая.
Давайте представим такой портал для связи граждан РФ с гражданами США. Просто: остановиться и поболтать.
Тогда кумиру точено кирдык...
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155k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Теперь он лайн будут вместе русофобией заниматься, и выражать недовольство злым Мордором.
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28k
Snork Snorkoff 39 минут назад
Не знаю на что ушли годы разработок, видимо близость Таллина сказывается )). Но идейка зачетная. Был бы не прочь такую штуку у себя в провинции заиметь.
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4k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
Вот им портал в форме "глаза". Пусть смотрят на свое отражение.
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57
TORNADO Час назад
Дичь творится)) мыслишки у всех узонькие до щелочки. Замени Польшу и Вильнюс на Австралию и Сингапур, то слова б никто не сказал, кроме "ну, класс, че. горожанам прикол. Вроде бы з.аебись"))) У всех политотой жопы загорелись сразу.
P.S. Ну, и про 5 лет титанических инженерных разработок, конечно, тоже надо убрать. Перебор.
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1k
Атомный Крот Час назад
Теперь поляки могут, не выезжая за пределы Польши, посмотреть на бывший польский город Вильно, который "кровавый Сталин" подарил литовцам, сделавшим из него свою столицу.

Машина времени, практически.
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3k
Том Сойер 2 часа назад

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10k
Bill 2 часа назад
Предлагаю русским, живущим за границей, устраивать флэш-моб: приходить к этому телевизору в буденовке, косоворотке и футболке с надписью "СССР"
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Тянет к хозяевам....
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10k
Bill 2 часа назад
В кафетерии Венской оперы надо поставить обязательно! Шоб свидомы украинцы могли побачить як справжни еуропейцы пьют каву.
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956
Сергей 2 часа назад
ну, прикольно же!
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11k
Михалыч 3 часа назад
Это пшеки следят за литовцами. Намекают, что пора им вернуть Вильно.
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6k
Шурави 3 часа назад
"За проектом стоят пять лет исследований и разработок." - я чего-то не понимаю или как бы это всё уже давно изобрели или это Эстонский проект поставить в Литве глаз в Польшу ?
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3k
au3 3 часа назад
дурак дурака видит из далека
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