Перфокарты и логарифмические линейки в представлении фантастов успешно соседствуют с позитронными мозгами андроидов... Оказалось, что технологии пошли по пути цифровизации. Будильник, фотоаппарат, игровая станция, энциклопедии и телефон в одном устройстве? Удивительно, что всё это доступно в простом смартфоне. Но, вероятно, без размышлений о будущем у нас бы не было тех технологий, которые мы имеем сейчас. Спасибо тебе, XX век!