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Перенесёмся на 60-90 лет назад, чтобы взглянуть на то, каким себе представляли мир будущего художники, учёные и писатели. XXI век глазами наших предков.
В 1960-м году так себе представляли мостостроение
Пролёты мостов уже в 2017 году по представлению предков должны были монтироваться при помощи странных выгнутых кранов и гигантских летательных аппаратов.
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Будильник будущего по версии советских фантастов 1960-го года
Таким образом предполагалось будить людей в 2017-м году.
Фантасты представляли себе возможность видеосвязи лишь при помощи огромных устройств. На первом примере показан симбиоз телевизора и телефона. Во втором случае получилась сборная солянка из наушников, устройства с экраном и вынесенного микрофона.
Бурильная машина. Концепт из 60-х годов прошлого века
В представлении предков такие машины должны работать на "мезонной энергии". Жаль, что мезонную энергию так и не удалось обнаружить
И проходческие щиты на самом деле. Не такие юркие, как в представлении фантастов, но зато настоящие
Такие машины роют тоннели.
Орбитальные станции (1950 год)
Так себе представляли орбитальные станции в 1950-м году. Напомним, что до первого полёта человека в космос на тот момент оставалось ещё 11 лет.
Безопасный летающий автомобиль был создан в 2005 году
Рабочий концепт летающего автомобиля называется Terrafugia Transition. Но оказалось, что такие летающие автомобили не только неудобны (для взлёта и посадки нужны аэродромы), но ещё и безумно дороги. Стоимость подобного авто составляет чуть более $300 000. Неудивительно, что они оказались товаром, который на практике никому не нужен.
Забавно читать о технологиях будущего в обзорах и произведениях прошлого
Перфокарты и логарифмические линейки в представлении фантастов успешно соседствуют с позитронными мозгами андроидов... Оказалось, что технологии пошли по пути цифровизации. Будильник, фотоаппарат, игровая станция, энциклопедии и телефон в одном устройстве? Удивительно, что всё это доступно в простом смартфоне. Но, вероятно, без размышлений о будущем у нас бы не было тех технологий, которые мы имеем сейчас. Спасибо тебе, XX век!
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