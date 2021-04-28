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XXI век в представлении наших предков. Совпадения с реальностью поражают

XXI век в представлении наших предков. Совпадения с реальностью поражают (22 фото)

Автор:
28 апреля 2021 10:17
Сообщество : Факты
Метки: будущее   ожидание и реальность   прошлое   ретрофутуризм   технологии   фантастика   
1065
22

Перенесёмся на 60-90 лет назад, чтобы взглянуть на то, каким себе представляли мир будущего художники, учёные и писатели. XXI век глазами наших предков.

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Метки: будущее   ожидание и реальность   прошлое   ретрофутуризм   технологии   фантастика   
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Antique computer 59 минут назад
У официанта все написано на лице.
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5k
pilgrimnl Antique computer 48 минут назад
ага, опять тиктокеры сок 5 часов пьют
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9k
Kostick 54 минуты назад
автор, дружище, первый летающий автомобиль в 50-е годы прошлого века был построен. https://en.wikipedia.org/wiki/Aerocarhttps://en.wikipedia.org/wiki/Aerocar
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