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Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута

Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 апреля 2021 08:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: disney   Грут   видео   новости   робот   технологии   фото   
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Инженеры из Disney создали двуногого робота по образу и подобию Грута - персонажа комиксов и серии фильмов "Стражи галактики".

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Метки: disney   Грут   видео   новости   робот   технологии   фото   
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Snezhinka

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