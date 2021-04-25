Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута

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Инженеры из Disney создали двуногого робота по образу и подобию Грута - персонажа комиксов и серии фильмов "Стражи галактики".
О работе над роботом сотрудники исследовательского и конструкторского подразделения компании, Walt Disney Imagineering R&D, рассказали журналистам TechCrunch. Машина создавалась под кодовым названием Project Kiwi в течение трёх лет — разработка всё ещё продолжается, но результат уже выглядит реалистично.
Сам Грут ростом с ребёнка обладает 50 степенями свободы и уже способен менять выражение лица, передвигаться и выполнять отдельные действия и «па» — например, помахать рукой, станцевать или боксировать.
Целью было создать полноценного прямоходящего автономного робота-актёра, который был бы почти неотличим от настоящего. В первую очередь такую технологию собираются применять в парках аттракционов, но, возможно, Project Kiwi будет полезен и на киноплощадке.
Грут из «Стражей Галактики» — лишь один из персонажей, которого можно воссоздать на базе робота. Как отмечают сотрудники Imagineering, ранее работавшие в Boston Dynamics, конструкция изначально создавалась с учётом того, что машину можно будет «переодеть», придав образ другого героя. Машина представляет собой полый «скелет», внутри которого расположена необходимая техника. Снаружи при этом находятся печатные платы, сделанные по принципу оригами — они разделены на отдельные сегменты и соединены эластичными кабелями, обхватывая конечности и другие части «тела». Охлаждение, в свою очередь, реализовано таким образом, чтобы воздух проходил через всё устройство, и выходил через ноги — помимо прочего, это упростит смену «костюмов». По словам журналистов, шум от этой системы слышен, но не заглушает звук из динамиков, при помощи которых машина «общается».
В ближайшем будущем разработчики Project Kiwi собираются доработать устройство таким образом, чтобы оно чувствовало вращательный момент и могло адаптироваться, не падая. Пока что в этом плане робот ограничен. Когда он будет готов к использованию в парках развлечений, в Disney пока что не уточняют.
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