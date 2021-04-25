Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута

Грут из «Стражей Галактики» — лишь один из персонажей, которого можно воссоздать на базе робота. Как отмечают сотрудники Imagineering, ранее работавшие в Boston Dynamics, конструкция изначально создавалась с учётом того, что машину можно будет «переодеть», придав образ другого героя. Машина представляет собой полый «скелет», внутри которого расположена необходимая техника. Снаружи при этом находятся печатные платы, сделанные по принципу оригами — они разделены на отдельные сегменты и соединены эластичными кабелями, обхватывая конечности и другие части «тела». Охлаждение, в свою очередь, реализовано таким образом, чтобы воздух проходил через всё устройство, и выходил через ноги — помимо прочего, это упростит смену «костюмов». По словам журналистов, шум от этой системы слышен, но не заглушает звук из динамиков, при помощи которых машина «общается».