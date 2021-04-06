Виктор Мохов почти 4 года держал в подвале своего дома двух несовершеннолетних девочек - Катю Мартынову и Лену Самохину. Младшей Кате было 14 лет, а Лене 17, когда они оказались в заточении. Эти четыре года стали настоящим адом для них. В заточении Елена родила двоих детей, которых Виктор позже подбрасывал в подъезды многоквартирных домов. Когда девочек чудом спасли, Елена стала избегать журналистов и исчезла из СМИ.
Несколько дней назад на YouTube-канале "Общественное телевидение" появилось интервью Елены Самохиной. В нём Елена рассказала, как она оказалась в подвале.
Я спускалась туда, чтобы забрать Катю. На самом деле забрать её. Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла её одеть. Пока я её одевала, все двери закрылись (а их было там три), и всё
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Говоря об этом страшном моменте, Елена не смогла сдержать слёз. Пока неизвестно, кто взял у неё это интервью и когда это было.
После случившегося Елена отказывалась общаться с журналистами, о её жизни известно немного. Она стала учителем английского языка, нашла возлюбленного. Детей у Лены нет. Двух мальчиков, которых Елена родила в бункере от Мохова, маньяк забрал и подбросил в жилые дома. Их уже давно усыновили и Елена их больше не видела.
Екатерина Мартынова счастлива в третьем браке, воспитывает двоих детей. Екатерина даже выпустила книгу "Исповедь узницы подземелья". Девочка в 14 лет оказалась в бункере и стала любимицей маньяка. Он даже признался, что был "влюблён" в неё и изъявил желание "заняться ею" в интервью Ксении Собчак. После этих слов Екатерина написала в СК на него заявление.
"Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности
Не успел Виктор Мохов, который отсидел за решеткой 17 лет за многолетнее насилие и удержание в неволе двух девушек, выйти на свободу, как оказался нарасхват у журналистов. Одна из жертв бывшего слесаря недоумевает: "Теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов."
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Приемлемо может быть только 2 варианта
Расстрел
Пожизненное
Желаю, чтобы их дети тоже оказались участниками таких шоу. Естественно, в роли вые.банных маньяками во все щели.