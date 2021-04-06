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На YouTube появилось интервью старшей узницы Мохова, которая после трагедии избегала журналистов

На YouTube появилось интервью старшей узницы Мохова, которая после трагедии избегала журналистов (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 13:31
Сообщество : Истории
Метки: Елена Самохина   Скопинский маньяк   интервью   интересное   маньяк   пленница   фото   
1432
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Виктор Мохов почти 4 года держал в подвале своего дома двух несовершеннолетних девочек - Катю Мартынову и Лену Самохину. Младшей Кате было 14 лет, а Лене 17, когда они оказались в заточении. Эти четыре года стали настоящим адом для них. В заточении Елена родила двоих детей, которых Виктор позже подбрасывал в подъезды многоквартирных домов. Когда девочек чудом спасли, Елена стала избегать журналистов и исчезла из СМИ.

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Метки: Елена Самохина   Скопинский маньяк   интервью   интересное   маньяк   пленница   фото   
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15  комментариев
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345
накладчик в угол 2 часа назад
Этому извините за выражение Мохову,надо было после ареста следственный эксперимент устроить,в этой яме где он девчонок держал его землёй засыпать, и выяснить когда он там сдохнет.
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5k
Николай 16 минут назад
Конченое правосудие...Сделали из Фемиды проститутку...
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3k
Арт 24 минуты назад
Лучше б мы увидели в интервью, как его раздетого привязанным к машине, тянут по асфальту, а потом бросают в соль)
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2k
Дмитрий ! Полчаса назад
Ж.у.р.н.а.ш.л.ю.х.и и лошадь пробили очередное днище!
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Мне вообще не понятно, почему подобную погань выпускают на свободу.
Приемлемо может быть только 2 варианта
Расстрел
Пожизненное
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2k
A Полчаса назад
Почему эта мразь только на 17 лет сел?! Надо было пожизненное давать. А удивляться тому,что одна тварь взяла интервью у другой не стоит, к сожалению в такое время живем(((
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67k
После обеда. 42 минуты назад
При такой популярности он скоро депутатом станет..
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285
Сергей 56 минут назад
странно как то, что его в тюрьме не убили. Тесак никого не насиловал, но выжить не смог.
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2k
leto2016 Сергей Полчаса назад
Заказали, вот и не смог. А этого не заказали. И все пацаны пустобрехи пусть молчат со своими понятиями тупыми. Сейчас уже вообще ничего не осталось правильного, одни бабки. Наркота "апельсины"... Одни пи.болы. Зато Макса быстро завалили, чтоб педофилом спалось спокойней и погоны с них не падали (я про оборотней, кого тесак нашел).
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2k
Дмитрий ! Сергей Полчаса назад
странно и жалко
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14k
dimitr Час назад
Молодцы СМИ, пиарят и популяризируют способы обогащения будущих пенсионеров.
Желаю, чтобы их дети тоже оказались участниками таких шоу. Естественно, в роли вые.банных маньяками во все щели.
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17k
Vital Idol Час назад
интервью с ним можно было брать только в одном случае...перед пулей в лоб!!!
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2k
leto2016 Vital Idol Полчаса назад
Нельзя. Забвение и страх должны быть их последним блюдом. И щелкать их молча без шумихи.
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310
Леший Час назад
У таких надо извлекать мозг, и искать в нем аномалии. Профессор-проктолог Жопкин В.В.
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4k
Sanar Час назад
И вот эти люди говорят что не смотрят тв, да мля ваши посты хуже любой помойки с сраным ютубом где всякая издота лепит всё что надумает, собчак тебе на всё хлебало.
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