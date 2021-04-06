Виктор Мохов почти 4 года держал в подвале своего дома двух несовершеннолетних девочек - Катю Мартынову и Лену Самохину. Младшей Кате было 14 лет, а Лене 17, когда они оказались в заточении. Эти четыре года стали настоящим адом для них. В заточении Елена родила двоих детей, которых Виктор позже подбрасывал в подъезды многоквартирных домов. Когда девочек чудом спасли, Елена стала избегать журналистов и исчезла из СМИ.